Backa Topola - Freiburg Tipp, Prognose, Quoten | 26.10.2023

Unser Backa Topola - Freiburg Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 26.10.2023 lautet: Nach der Heimpleite gegen West Ham ist Freiburg im Europapokal auf Wiedergutmachung aus. Diese dürfte zu Gast beim serbischen Vizemeister auch glücken.

Nach zwei Spieltagen führt West Ham United die Europa-League-Gruppe A wenig überraschend mit zwei Siegen an. Dahinter hat der SC Freiburg mit drei Zählern gute Chancen aufs Weiterkommen. Da die Breisgauer am letzten Spieltag das Kräftemessen daheim gegen die Hammers knapp verloren hatten, sollte nun das Punktekonto aber wieder aufgestockt werden. Zu Gast beim serbischen Verein Backa Topola sind die Männer von Coach Christian Streich am Donnerstag die klaren Favoriten.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000 den Wett Tipp heute „Sieg Freiburg & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Backa Topola vs Freiburg auf „Sieg Freiburg & Unter 4,5 Tore“:

Backa Topola wartet seit 6 Partien auf einen Sieg

Der TSC ist im Europapokal noch ohne Heimsieg

Freiburg ist seit 6 EL-Gastspielen ungeschlagen

Backa Topola vs Freiburg Quoten Analyse:

Der TSC Backa Topola ist in Europa ein ziemlich unbeschriebenes Blatt und kommt nur auf einen Marktwert von 22 Millionen Euro. Hier hat der SCF mit seiner internationalen Erfahrung und einem Kaderwert von 172 Millionen Euro klar die Nase vorne.

So schlagen sich die Buchmacher, die ihren Kunden auch Freiwetten ohne Einzahlungen ermöglichen, mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,35 überdeutlich auf die Seite der Gäste. Für einen Erfolg der Hausherren gibt es Quoten im Schnitt von 8,70.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Backa Topola vs Freiburg Prognose: Glückt Backa der erste Heimsieg?

Backa Topola beendete die Vorsaison der serbischen Super Liga auf dem 2. Platz. Das war das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte. Damit qualifizierte sich der TSC zum zweiten Mal für einen internationalen Wettbewerb. Bei der ersten Europapokal-Teilnahme scheiterte die Mannschaft 2020/21 in der zweiten Qualifikationsrunde nach Elfmeterschießen an Steaua Bukarest. In diesem Jahr durften die Männer von Coach Zarko Lazetic sogar zunächst in der CL-Quali ran. Hier verlor man aber klar gegen Braga (0:3, 1:4).

Danach hatte Backa Topola einen Platz in der EL-Gruppenphase sicher. Im Heimspiel gegen Olympiakos lagen die Hausherren schon mit 0:2 hinten, trafen in der 90. Minute aber noch zum 2:2-Endstand. Insgesamt ist das Team seit sechs Pflichtspielen ohne Sieg. Darunter befand sich auch eine Niederlage in der ersten Pokalrunde nach Elfmeterschießen gegen Zweitligist Smederevo. Nach zehn Spieltagen steht der Vizemeister mit 21 Zählern und 20:10 Toren auf Platz 3 der heimischen Liga, sieben Punkte hinter Spitzenreiter Partizan.

Der SC Freiburg hatte nach dem 1:2 daheim gegen West Ham ein 0:3 bei den Bayern hinnehmen müssen. Ohne einige Stammspieler waren die Breisgauer zu Gast beim Rekordmeister ziemlich chancenlos. Diese kleine Negativserie konnte der Sport-Club am Wochenende mit einem 2:1 daheim gegen Bochum beenden. Damit steht der SCF mit 13 Punkten aus acht Spielen und Platz 8 erneut sehr ordentlich da. Der Rückstand auf den ersten internationalen Rang beträgt lediglich zwei Zähler.

Allerdings steht die Defensive nicht mehr so sicher wie zuvor. 14 Gegentore nach acht Partien sind der schwächste Wert in den Top 9 der Bundesliga-Tabelle. Die Europa-League-Saison begann für die Badener mit einem 3:2-Sieg bei Olympiakos Piräus. Damit hat Freiburg seine EL-Bilanz auf des Gegners Platz auf sechs Spiele in Serie ohne Niederlage ausgebaut (4S, 2U). In der vergangenen Saison überstand der Sport-Club die Gruppenphase sogar komplett ungeschlagen (4S, 2U).

Backa Topola - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Backa Topola: 1:1 Vozdovac (A), 4:5 n.E. Smederevo (A), 0:2 Spartak Subotica (H), 2:2 Olympiakos Piräus (H), 1:1 Mladost Lucani (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:1 Bochum (H), 0:3 Bayern (A), 1:2 West Ham (H), 2:0 Augsburg (H), 0:0 Frankfurt (A)

Letzte Spiele Backa Topola vs Freiburg: -

Beide Teams treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Für Backa Topola ist es das erste Duell gegen einen Verein aus Deutschland. Genauso bekommt es der Sport-Club erstmals mit einer Mannschaft aus Serbien zu tun.

Roland Sallai hat in den ersten beiden EL-Spielen der Breisgauer in dieser Saison getroffen. Setzt sich diese Serie am Donnerstag fort, wird das von Bet3000 mit einer Quote von 2,30 belohnt. Weitere Informationen über den Buchmacher finden sich in unserem ausführlichen Bet3000 Test !

Unser Backa Topola - Freiburg Tipp: Sieg Freiburg & Unter 4,5 Tore

Der SC Freiburg ist hinter West Ham der Favorit in der Gruppe A aufs Überwintern in der Europa League. Diesen Status müssten die Breisgauer auch am Donnerstag zu Gast bei Backa Topola unterstreichen. Die Qualität spricht sowieso für den SCF. Zudem war die Streich-Elf zuletzt international auswärts sogar stärker als daheim. Auf der Gegenseite steckt der TSC mit sechs Spielen ohne Sieg in einer Krise.