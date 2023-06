Baez - Paul Tipp, Prognose & Quoten | Eastbourne 2023

Unser Baez - Paul Tipp zum ATP 250 Eastbourne Spiel lautet: Für gewöhnlich ist Tommy Paul auf Rasen gegen den Sandplatzspezialisten Sebastian Baez in der Favoritenrolle. Seine Formschwankungen bieten Raum für etwas Spannung.

Tommy Paul bestreitet zum zweiten Mal in seiner Karriere das Turnier in Eastbourne. Vergangenes Jahr gelang ihm dort der Einzug ins Viertelfinale, wo er sich in drei Sätzen gegen Alex de Minaur geschlagen geben musste. Sebastian Baez hingegen gehört erstmals zum Teilnehmerfeld und siegte bei seinem Auftakt souverän mit 2:0 gegen Nuno Borges.