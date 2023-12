Baltimore Ravens - Miami Dolphins Tipp, Prognose & Quoten | 31.12.2023

Unser Baltimore Ravens - Miami Dolphins Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 31.12.2023 lautet: Ein Sieg der Baltimore Ravens würde den Gastgebern den ersten Platz in der AFC bescheren. Gewinnt Miami, setzen sich die Dolphins an die Spitze. Unser Wett Tipp heute richtet sich an einer engen Partie aus.

Lamar Jackson hat am vergangenen Wochenende seine Aktien im Rennen um den MVP-Award durch den 33:19-Sieg über die 49ers in die Höhe steigen lassen. Gepaart mit einer der besten Defensiven der gesamten NFL, können die Ravens sich in diesem Matchup den ersten Platz der AFC sichern.

Miami schockte die Cowboys am letzten Wochenende mit dem ersten Dolphins-Sieg gegen einen echten Contender (22:20). Zu Gast in Baltimore sind allerdings mehrere wichtige Akteure der Gäste angeschlagen.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Unter 46,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,98 bei Betano.

Darum tippen wir bei Baltimore Ravens vs Miami Dolphins auf „Unter 46,5 Punkte“:

Die Ravens hielten ihre Konkurrenz in 5 der letzten 7 Partien bei „Unter 20,5 Punkten“.

Seit Woche 9 erlaubte die Dolphins-Defense nur eine Success Rate von 36,9 Prozent (3.).

Die Ravens kassierten bislang die wenigsten Punkte pro Spieltag (16,3).

Baltimore Ravens vs Miami Dolphins Quoten Analyse:

Mike McDaniel setzt bei den Dolphins auf jede Menge Speed und hat dafür das passende Scheme entwickelt. Miami erzielte bisher die meisten Punkte pro Spiel (30,9). Raheem Mostert (Knie) und Tyreke Hill (Knöchel) sind in diesem Topspiel aber angeschlagen, Jaylen Waddle wird vermutlich fehlen (Knöchel). Daher sind hohe Siegquoten bis 2,50 vertretbar.

Im Hause der Ravens gibt es zur Zeit viele lächelnde Gesichter. Baltimore gewann zuletzt fünf Begegnungen in Folge und wird im M&T Bank Stadium mit einer Maximalquote von 1,60 klar favorisiert. Für dieses brisante Matchup empfehlen wir einen Wettgutschein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Baltimore Ravens vs Miami Dolphins Prognose: Die Ravens-Defense macht den Unterschied

Der Dezember-Spielplan der Ravens hatte es in sich, besonders die Defensive wurde herausgefordert. Obwohl mit den Rams und den 49ers zwei extrem einfallsreiche Offensiven gegen Baltimore antraten, gewannen die Gastgeber ihre letzten fünf Spiele. Vor allem der 33:19-Erfolg am letzten Spieltag gegen San Francisco war ein Statement-Sieg.

Defensive Coordinator Mike Macdonald lässt eine komplexe Verteidigung spielen, die schon mehreren Quarterbacks den Kopf verdreht hat. In fünf der vorangegangenen sieben Partien hielt Baltimore die gegnerische Mannschaft bei „Unter 20,5 Punkten“.

Auf die gesamte Saison gesehen erlaubte nur die elitäre Browns-Defense eine niedrigere Success Rate (35,5 Prozent) als die Verteidigung der Ravens (40,3 Prozent). Miami stellt eine weitere große Herausforderung dar, die durch den voraussichtlichen Ausfall von Jaylen Waddle sowie den angeschlagenen Tyreke Hill und Raheem Mostert etwas besser zu verteidigen ist.

Des Weiteren brachte der Pass Rush der Gastgeber die gegnerischen Quarterbacks häufiger zu Boden als jedes andere Team (54 Sacks). Das könnte das Spiel der Dolphins maßgeblich beeinflussen, denn die Offensive Line ist angeschlagen und zählt ohnehin nicht zu den besten der NFL.

Baltimore Ravens - Miami Dolphins Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Baltimore Ravens: 33:19 49ers (A), 23:7 Jaguars (A), 37:31 Rams (H), 20:10 Chargers (A), 34:20 Bengals (H).

Letzte 5 Spiele Miami Dolphins: 22:20 Cowboys (H), 30:0 Jets (H), 27:28 Titans (H), 45:15 Commanders (A), 34:13 Jets (A).

Letzte 5 Spiele Baltimore Ravens vs. Miami Dolphins: 38:42 (H), 10:22 (A), 59:10 (A), 40:0 (H), 38:6 (H).

Wir erwarten dennoch eine ausgeglichene Begegnung. Die Defense der Dolphins hat sich im Laufe der Saison massiv gesteigert und trat in den letzten Wochen extrem stabil auf. Seit Woche neun erlaubte die Verteidigung der Gäste nur eine Erfolgsrate von 36,9 Prozent (3.).

Des Weiteren kassierte Miami in vier der letzten fünf Partien „Unter 20,5 Punkte“. Washington (15), zwei Mal die Jets (0 und 13) und die Raiders (13) wurden sogar jeweils „Unter 15,5 Punkten“ gehalten.

Tendenziell sehen wir einen leichten Vorteil für die Ravens, die mit Lamar Jackson einen MVP-Kandidaten in ihren Reihen haben, der unter allen Nicht-Runningbacks für die meisten Yards lief (786). Zudem warf laut PFF nur Brock Purdy (8,4) unter Druck mehr Yards pro Versuch als der Quarterback der Ravens (8,3).

Daher empfehlen wir bei Betano die Wette auf „Sieg Baltimore Ravens (HC -3.5)“ genauestens im Blick zu behalten. Die Quote von 2,00 ist hervorragend mit dieser Betano Gratiswette spielbar.

Unser Baltimore Ravens - Miami Dolphins Tipp: Unter 46,5 Punkte

Zwei starke Defensivreihen stehen unserer Meinung nach in diesem wichtigen Duell zwischen Baltimore und Miami im Fokus. Die Verteidigung beider Mannschaften agierte in den letzten Wochen auf einem beachtlichen Niveau, sodass wir in diesem Topspiel auf das Under setzen.