Banja Luka - Austria Wien Tipp, Prognose, Quoten | 3.8.23

Unser Banja Luka - Austria Wien Tipp zum Conference League Quali Spiel am 03.08.2023 lautet: In einem offensiv geführten Match sehen wir keinen klaren Favoriten und tendieren zu drei oder mehr Toren.

Trotz 73 Prozent Ballbesitz und 11:4 Torschüssen sprang für die Gastgeber aus Wien im Hinspiel nur ein knapper 1:0-Triumph heraus. Dabei gelang Haris Tabakovic ein Last-Minute-Tor in der 94. Minute. Der Angreifer wurde jedoch unter der Woche von Hertha BSC verpflichtet und steht somit im Rückspiel nicht mehr zur Verfügung.

Wenngleich das Hinspiel sich recht einseitig gestaltete, machte sich bei den Wienern der Chancentod breit. Wir räumen den „Veilchen“ Vorteile ein, können aber ein Remis nicht ausschließen. Vielmehr rechnen wir aufgrund des 0:1 aus dem Hinspiel mit einem offenen Match mit mehr als 2,5 Toren. Betano offeriert eine Quote von 1,93 .

Darum tippen wir bei Banja Luka vs Austria Wien auf „Über 2,5 Tore“:

Banja Luka vs Austria Wien Quoten Analyse:

Anders als im Hinspiel gestaltet sich das erneute Kräftemessen zwischen beiden Konkurrenten recht ausgeglichen am Drei-Weg-Markt. Wenngleich den „Veilchen“ aufgrund des qualitativ hochwertigeren Kaders Vorteile eingeräumt werden, sprechen sich die Banja Luka Austria Wien Quoten in Höhe von durchschnittlich 1,80 nicht zwingend für einen Auswärtssieg aus.

Am Markt „Beide Teams treffen“ halten sich die Sportwetten-Anbieter sehr bedeckt und lassen das Pendel in keine Richtung ausschlagen.

Banja Luka vs. Austria Wien Prognose: Wer löst das Ticket für die 3. Qualifikationsrunde?

Im Hinspiel wäre den Mannen von Trainer Vinko Marinovic um ein Haar ein kleines Fußballwunder gelungen. 27 Prozent Ballbesitz reichten nämlich aus, um bis zur vierten Minute der Nachspielzeit in der Generali Arena ein torloses Remis zu halten. Am Ende gelang den Gastgebern aber dennoch der Lucky Punch zum mehr als verdienten 1:0.

Das Rückspiel muss der Underdog in jedem Fall offensiver angehen. Vor heimischer Kulisse spielte der amtierende Vizemeister in der vergangenen Spielzeit stark auf (13S, 1U, 3N).

Zehn der vergangenen elf Heimspiele wurden in der Premijer Liga siegreich gestaltet. Darüber hinaus musste eine 0:3-Niederlage gegen Meister Zrinjski Mostar in Kauf genommen werden. Nur in drei der 17 Heimspiele wurde ein eigener Treffer verpasst.