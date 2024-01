Barbastro - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten | 07.01.2024

Unser Barbastro - Barcelona Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 07.01.2024 lautet: FC Barcelona muss in der 3. Runde der Copa del Rey gegen den krassen Underdog aus Barbastro ran. Gegen den Viertligisten sollte das Starensemble der Blaugrana keine großen Schwierigkeiten haben. Wir sehen die Gäste im Wett Tipp heute klar im Vorteil.

Darum tippen wir bei Barbastro vs Barcelona auf „Sieg Barcelona & Über 3,5 Tore“:

Barbastro vs Barcelona Quoten Analyse:

Das mit Weltstars gespickte Team aus Barcelona geht naturgemäß als haushoher Favorit in die Partie mit dem Underdog aus Aragonien. Die Siegquote für die Blaugrana liegt bei gerade einmal 1,033, während ein Sieg von UD Barbastro mit einer Quote von 11,50 einem kleinen Fussball-Wunder gleichkäme.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis sehen die Buchmacher mit deutscher Lizenz ein 0:2 und ein 0:3 mit einer Quote von 6,25. Eine 0:4-Niederlage des Underdogs wird mit einer Quote von 8,00 bewertet.

Barbastro vs Barcelona Prognose: Geht das Pokal-Märchen des Viertligisten weiter?

UD Barbastro ist momentan in der zweiten Gruppe der Segunda Federacion beheimatet, steht dort auf dem neunten Platz der Tabelle und hat schon zehn Punkte Rückstand auf einen Playoff-Platz gesammelt. Im Schnitt fallen in den Spielen von Barbastro 1,9 Tore.

Die 1:2-Pleite gegen den Erzrivalen aus Madrid schmerzte dabei natürlich ganz besonders. Die gewohnte offensive Dominanz der Blaugrana lässt in dieser Saison noch zu häufig auf sich warten, mit 36 Treffern stellt man nur den viertbesten Angriff der Liga. Zudem fing man sich auch schon 22 Gegentreffer ein, was im Ligavergleich Platz 5 bedeutet.

Barbastro - Barcelona Statistik & Bilanz:

Im laufenden Wettbewerb der Copa del Rey konnte Barbastro mit zwei 1:0-Siegen in die dritte Runde vorstoßen und sich das Topspiel gegen einen der größten Namen des europäischen Fußballs erspielen. Mit UD Almeria wurde zudem in der zweiten Runde schon ein Erstligist aus dem Weg geräumt. Für Barcelona ist das Spiel gegen Barbastro das erste Spiel im laufenden spanischen Pokalwettbewerb.

Barcelona erreichte im vergangenen Jahr das Halbfinale in der Copa del Rey und schied dort recht deutlich gegen den Erzrivalen Real Madrid aus. In der laufenden Saison in La Liga konnten die Blaugrana in sechs der letzten sieben Spiele keine Weiße Weste bewahren. Wer auch an einen Gegentreffer gegen den krassen Underdog aus Barbastro glaubt, der könnte für einen Tipp darauf ein Angebot im Bereich der Freiwetten nutzen, um das Verlustrisiko zu minimieren.