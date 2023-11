Barcelona - Alaves Tipp, Prognose & Quoten | 12.11.2023

Unser Barcelona - Alaves Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 12.11.2023 lautet: Barca ist hier der haushohe Favorit. Entsprechend tendieren wir bei unserem Wett Tipp heute zu einem Handicap-Sieg.

Die letzten Leistungen des FC Barcelona waren gelinde gesagt bescheiden. Nach dem jüngsten Auftritt in der Königsklasse fand auch Trainer Xavi deutliche Worte für seine Mannschaft. Diese hat aber schon am Sonntag Gelegenheit, die Wogen zu glätten und eine Reaktion zu zeigen. Gegen Aufsteiger Alaves sind die Blaugrana klarer Favorit und wir denken, dass sie nach zuletzt ernüchternden Ergebnissen mal wieder ein kleines Feuerwerk abbrennen könnten.

Entsprechend tendieren wir zum Wett Tipp heute „Sieg Barcelona mit Handicap -1″ mit einer Quote von 1,73 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Alaves auf „Sieg Barcelona mit Handicap -1″:

Vor der Heimpleite gegen Real Madrid hatte Barcelona zu Hause 8 Pflichtspiele in Folge gewonnen.

Alaves ist in dieser La-Liga-Saison auswärts noch ohne Sieg (2U, 4N).

Von den letzten 12 direkten Duellen hat Barca keines verloren und 10 gewonnen.

Barcelona vs Alaves Quoten Analyse:

Wenig überraschend sind die Quoten für Wetten auf einen Sieg der Gastgeber nicht die höchsten. Konkret belaufen sie sich in der Spitze auf einen Wert von 1,30. Ein Tipp auf einen Auswärtserfolg der Gäste ist dagegen mit Wettquoten bis 12,00 verbunden. Noch nicht einmal ein Tor trauen die Bookies Alaves zu.

Die Quoten für die Wett-Option „Beide Teams treffen“ knacken die Marke von 2,00. Da man davon ausgehen muss, dass Barca hier trifft, ist es lapidar gesagt nur ein Tor, das einen hier von der Verdopplung seines Wetteinsatzes trennt. Eine Gratiswette ohne Einzahlung bietet sich für solche Gelegenheiten immer besonders gut an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Alaves Prognose: Barca lässt nichts anbrennen

In drei ihrer letzten vier Pflichtspiele haben die Katalanen jedenfalls Gegentreffer kassiert. Am Dienstag verloren sie ihr Champions-League-Match im Hamburger Volksparkstadion gegen Shakhtar Donetsk mit 0:1. „Dieses Spiel ist ein Rückschritt. Wir haben eines der schlechtesten Spiele der letzten zwei Jahre gemacht.“, befand Barca-Trainer Xavi nach Abpfiff.

Zuvor hatte der amtierende spanische Meister den Clasico zu Hause gegen Real Madrid trotz früher 1:0-Führung am Ende mit 1:2 verloren und sich im Anschluss nur dank eines Treffers in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 bei Real Sociedad durchgesetzt. Mit Toren geizten Robert Lewandowski und Co. in den vergangenen Wochen ohnehin sehr.

In fünf der letzten acht Pflichtspiele erzielte der FC Barcelona nur einen Treffer. In zwei der übrigen drei Partien waren es genau zwei Tore und am Mittwoch gab es wie erwähnt keines. Damit schoss Barca in den besagten letzten acht Begegnungen in allen Wettbewerben gerade einmal neun Tore.

In den ersten acht Pflichtspielen der Saison hatten die Blaugrana noch 23 Mal ins Schwarze getroffen, wobei darunter sogar noch ein torloses Remis war. Xavi fordert nun eine Steigerung. Im Olimpico, in dem Barca in dieser Saison die Heimspiele austrägt, hatte der Meister die ersten sieben Pflichtspiele der Saison mit 19:3 Toren gewonnen - bis Real kam.

Barcelona - Alaves Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 0:1 Donetsk (N), 1:0 Real Sociedad (A), 1:2 Real Madrid (H), 2:1 Donetsk (H), 1:0 Bilbao (H)

Letzte 5 Spiele Alaves: 1:0 Almeria (H), 10:0 Deportivo Murcia (A), 1:2 Atletico Madrid (A), 1:1 Villarreal (A), 1:1 Betis Sevilla (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Alaves: 1:0 (A), 1:1 (H), 5:1 (H), 1:1 (A), 5:0 (A)



Die Gäste aus Alaves schlugen am vergangenen Wochenende das noch sieglose Schlusslicht Almeria zu Hause knapp mit 1:0. Damit konnte Alaves auch im fünften Pflichtspiel in Folge treffen. In La Liga konnten sie mit dem Dreier eine Durststrecke von sieben Spielen ohne Sieg beenden, von denen sie vier verloren haben. Nach alldem ließe sich auch über die Wette „Sieg Barcelona & Beide Teams treffen“ nachdenken. Diese Option wirft Quoten bis 2,87 ab. Den Einsatz für diesen Tipp könnte man zum Beispiel über einen Sportwetten Anbieter Bonus generieren. Dass Deportivo hier etwas Zählbares holt, erscheint jedenfalls sehr unwahrscheinlich.

Von den ersten sechs Auswärtspartien der laufenden La-Liga-Saison haben die Babazorros keine gewonnen und vier verloren. Auch die letzten direkten Aufeinandertreffen mit dem kommenden Gegner waren nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Keines der letzten zwölf Pflichtspiel-Duelle konnte Alaves für sich entscheiden. Im Gegenteil: In zehn dieser letzten zwölf Begegnungen behielt Barca die Oberhand. Daheim gewannen die Katalanen fünfmal in Folge, ehe sie im bisher letzten Heim-Duell in der Saison 2021/22 nicht über ein 1:1 hinauskamen. In acht der letzten neun Gastspiele beim FC Barcelona konnte Alaves zumindest einen eigenen Treffer erzielen.

Unser Barcelona - Alaves Tipp: „Sieg Barcelona mit Handicap -1″

Zugegeben: Barca geizte zuletzt mit Toren. Nach der Pleite in der Königsklasse fand Trainer Xavi allerdings deutliche Worte und nimmt seine Mannschaft am Sonntag in die Pflicht. Gegen den Aufsteiger, der in dieser La-Liga-Saison auswärts noch sieglos ist, sollte der amtierende Meister in der Lage sein, einen ungefährdeten Sieg einzufahren. Am Ende sollte ein Erfolg mit mindestens zwei Toren Unterschied das Mindeste der Gefühle sein.