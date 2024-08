Barcelona - Athletic Bilbao Tipp, Prognose, Quoten 24.08.

Unser Barcelona - Athletic Bilbao Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 24.08.2024 lautet: Getragen von Doppel-Torschütze Robert Lewandowski gewann Barcelona am ersten Spieltag gegen Valencia (2:1). Wie schon in der ersten Spielrunde erwarten wir im Wett Tipp heute keine Weiße Weste für die Katalanen.