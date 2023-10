Barcelona - Athletic Bilbao Tipp, Prognose, Quoten|22.10.

Unser Barcelona - Athletic Bilbao Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 22.10.2023 lautet: Der FC Barcelona hat Athletic Bilbao zu Gast. Die Defensiven beider Mannschaften zählen zu den besten der Liga, sodass wir kein großes Angriffs-Feuerwerk erwarten.

Ernesto Valverde hat mit seiner baskischen Mannschaft einen fantastischen Saisonstart hingelegt und es sich auf dem fünften Platz der spanischen Primera Division gemütlich gemacht. Am vergangenen Spieltag fanden die Gäste zurück zu ihrer alten Stärke (3:0 vs. Almeria), nachdem sie zwei sieglose Partien in Folge bestritten. Beim FC Barcelona wird die Abwehr der Löwen extrem auf die Probe gestellt, schließlich haben die Katalanen die meisten erwartbaren Tore der Liga erzielt (21,6 xGA).

Allerdings werden wir im folgenden Text begründen, weshalb wir uns beim Wett Tipp heute für „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,10 bei Happybet entscheiden.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Athletic Bilbao auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Barcelona hat 3 von 4 Heimspielen ohne Gegentor beendet.



Athletic Bilbao hat 3 von 4 Auswärtsspielen ohne Gegentor abgeschlossen.



Die Basken haben die wenigsten erwartbaren Gegentore der Liga zugelassen (7,5 xGA).



Barcelona vs Athletic Bilbao Quoten Analyse:

Der dritte Platz ist für die Katalanen etwas ungewöhnlich und liegt in erster Linie an den vergebenen Chancen in der Ferne. Während die Blaugrana nur zwei von fünf Gastspielen gewonnen haben, waren sie in allen vier Heimspielen siegreich. Das erklärt, weshalb die Wettanbieter mit Quoten bis 1,67 einen Heimsieg für wahrscheinlich halten.

Bilbao wird sich für das Duell auf katalanischem Boden einiges vorgenommen haben, schließlich trennen beide Mannschaften in der Tabelle nur vier Punkte voneinander. Daher sollten Siegquoten von 4,75 bis 5,50 für einen Auswärtssieg nicht ohne weitere Überlegungen ausgeschlossen werden. Möglicherweise bietet sich eine Wette ohne Einzahlung an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Athletic Bilbao Prognose: Typische Stärken der Basken

Begegnungen von Athletic Bilbao enden in der Regel mit nur einer erfolgreichen Mannschaft, was Tore betrifft. Sieben der ersten neun Partien der Basken wurden mit „Beide Teams treffen: Nein“ abgepfiffen.

Während der vier Gastauftritte hat der Tabellen-Fünfte gleich drei Begegnungen ohne Gegentor bestritten. Insgesamt zeigt das Torverhältnis von 4:3 in der Ferne eindeutig, in welche Richtung sich die Auswärtsspiele der Valverde-Elf bewegen.

Zudem werden diese Leistungen mit den Zahlen der erwartbaren Gegentore untermauert. Keine Mannschaft der Liga hat zu diesem Zeitpunkt weniger erwartbare Gegentore als Athletic Bilbao zugelassen (7,5 xGA).

Damit haben die baskischen Gäste die notwendigen Voraussetzungen, einer der besten Offensiven der Liga (21,6 xG) das Leben schwer zu machen. Auf der anderen Seite kann Xavi Hernandez ebenfalls auf eine Top-5-Defensive zurückgreifen (9,4 xGA).

Barcelona - Athletic Bilbao Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:2 Granada (A), 1:0 Porto (A), 1:0 Sevilla (H), 2:2 Mallorca (A), 3:2 Celta Vigo (H).



Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 3:0 Almeria (H), 0:3 Real Sociedad (A), 2:2 Getafe (H), 2:0 Alaves (A), 3:0 Cadiz (H).



Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Athletic Bilbao: 1:0 (A), 4:0 (H), 4:0 (H), 2:3 n.V. (A), 1:1 (A).



Die letzten drei direkten Aufeinandertreffen zwischen Barcelona und Bilbao endeten jeweils mit einer erfolgreichen Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“. Ein Ansatz, der erneut erfolgreich sein kann, denn die Blaugrana haben in drei von vier Heimspielen die Null gehalten.

Insgesamt hat das Publikum der Katalanen erst zwei Gegentore im eigenen Stadion mit ansehen müssen. Die Fans der Basken können über drei Gegentore in vier Auswärtsspielen sicherlich ebenfalls hinwegschauen.

Zudem ist auffällig, dass beide Teams die Fähigkeit besitzen, den Ball in gefährlichen Räumen zu erobern. Barca hat pro Spiel 5,8 Bälle im Angriffsdrittel zurückerobert (3.), die Löwen sind in dieser Kategorie sogar das beste Team der Liga (6,7). Zwei qualitativ hochwertige Abwehrreihen dieser Größenordnung rücken unserer Meinung nach eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ in den Vordergrund. Buchmacher Happybet hat für diesen Ansatz eine ansprechende Quote von 2,10 im Portfolio.

Unser Barcelona - Athletic Bilbao Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Bilbao hat eine brillante Defensive auf dem Rasen, die durchschnittlich nur 1,0 Gegentore pro Spiel zugelassen hat (4.). Gleichzeitig mussten die Basken bereits in drei Partien ohne eigenen Treffer das Feld räumen. Barcelona hat zu Hause erst zwei Gegentore kassiert, sodass wir in Verbindung mit der hohen Quote eine Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“ favorisieren.