Barcelona - Betis Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 29.04.2023

Unser Barcelona - Betis Sevilla Tipp zum La Liga Spiel am 29.04.2023 lautet: Im Endspurt der La-Liga-Saison scheint dem souveränen Tabellenführer Barcelona etwas die Luft auszugehen. Auch das Heimspiel gegen Betis dürfte eine enge Kiste werden.

Zum Glück hat Barcelona in der La-Liga-Tabelle schon so einen großen Vorsprung. Und zum Glück lässt der Erzrivale Real Madrid im Alltag der Primera Division auch immer wieder einige Punkte liegen. So bleibt Barca mit nur fünf Punkten aus den letzten vier Ligaspielen trotzdem auf Meisterkurs. Bei noch sieben ausstehenden Spielen hat die Blaugrana immer noch elf Punkte Vorsprung auf die Königlichen. Am Samstag wartet mit dem Heimspiel gegen Betis Sevilla aber die nächste schwere Aufgabe auf die Katalanen. Die Buchmacher haben wenig Zweifel am Heimsieg. Wir entscheiden uns allerdings mit einer Quote von 1,78 bei NEObet für die Wette „Sieg Betis mit Handicap +2″.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Betis Sevilla auf „Sieg Betis mit HC +2″:

Barcelona hat nur 1 der letzten 5 Pflichtspiele gewonnen

Barca hat in den jüngsten 5 Partien gerade mal 2 Tore erzielt

Die letzten vier Siege der Blaugrana gegen die Beticos glückten mit maximal einem Tor Vorsprung

Barcelona vs Betis Sevilla Quoten Analyse:

Barcelona ist immer noch der souveräne Tabellenführer der Primera Division. Die Meisterschaft steht unmittelbar bevor. Real Betis hofft dagegen noch auf eine Platzierung unter den Top 4. Der Rückstand auf die CL-Ränge beträgt allerdings sechs Zähler.

So sind die Gäste bei der Barcelona vs Betis Sevilla Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 9,37 die klaren Außenseiter der Wettanbieter. Für einen Erfolg der Gastgeber bekommen Sportwetten Tipper gerade mal Quoten im Schnitt von 1,35.

Barcelona vs Betis Sevilla Prognose: Bleibt Barca daheim ungeschlagen?

Nach der WM-Pause war Barca-Stürmer Robert Lewandowski in den Fokus der Kritik geraten. Der Pole kam in 16 Ligaspielen nur auf vier Treffer. So blieb der FCB jüngst in drei Spielen in Folge ohne einen Treffer. Auch beim 1:0-Heimsieg gegen Atletico am vorletzten Spieltag konnte der Ex-Bayern-Profi nicht treffen. Dafür sorgte sein Mitspieler Ferran Torres für das Tor des Tages. Am Mittwoch beim Gastspiel gegen Rayo Vallecano platzte dann endlich der Knoten des polnischen Nationalspielers.

Doch das Tor von Lewandowski war nur der Ehrentreffer bei der 1:2-Pleite der Katalanen. Gegen einen früh störenden und frech nach vorne spielenden Gegner hatte die Blaugrana große Probleme. Rayo schaffte es als zweites Team in der La-Liga-Saison 2022/23 nach Real Madrid der Mannschaft von Coach Xavi zwei Gegentore einzuschenken. Mit 11 Gegentreffern hat der FCB aber immer noch die mit Abstand beste Defensive. Hinter den Kulissen erschweren die Ermittlungen wegen Korruption das Geschehen auf dem Rasen.

Coach Manuel Pellegrini führte Betis in seinen ersten beiden Spielzeiten auf einen sechsten und einen fünften Platz und damit jeweils in die Europa League. In dieser Saison hoffen die Andalusier auf die erste Champions-League-Teilnahme seit dem Jahr 2005. Im Heimspiel am Dienstag gegen den Tabellenvierten Real Sociedad hätte Sevilla hier mit einem Dreier einen großen Schritt machen können. Am Ende mussten sich die Hausherren mit einem 0:0 begnügen.

Mit nur zwei Siegen aus den letzten 10 Pflichtspielen gerät die Aufholjagd der Beticos aktuell ins Stocken. In 19 Partien der Hinrunde hatten die Verdiblancos 16 Gegentreffer kassiert. In der Rückserie steht Real Betis nach 12 Spielen schon bei 17 Gegentoren. Im Endspurt der Saison ist das siebtplatzierte Bilbao für Sevilla laut der Tabelle nach dem Duell gegen Barca der vermeintlich schwerste Gegner.

Barcelona - Betis Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:2 Rayo Vallecano (A), 1:0 Atletico Madrid (H), 0:0 Getafe (A), 0:0 Girona (H), 0:4 Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 0:0 Real Sociedad (H), 2:3 Osasuna (A), 3:1 Espanyol Barcelona (H), 0:2 Cadiz (H), 0:1 Atletico Madrid (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Betis Sevilla: 2:1 (A), 4:2 n.E. (A), 2:1 (A), 0:1 (H), 3:2 (A)

Nach 125 Aufeinandertreffen führen die Katalanen den direkten Vergleich gegen die Andalusier klar mit 75 Siegen zu 27 Niederlagen an. In Barcelona siegte bei dieser Paarung in 46 von 61 Fällen auch die Heimmannschaft, bei acht Erfolgen für die Gäste. Die letzten fünf Duelle endeten mit einem Sieg der Auswärtsmannschaft. Betis ging in den jüngsten fünf Aufeinandertreffen auch nur einmal als Sieger vom Feld. Im Dezember 2021, im letzten Gastspiel im Camp Nou, gewannen die Andalusier mit 1:0.

Unser Barcelona - Betis Sevilla Tipp: Sieg Betis mit HC +2

Es fällt aktuell nicht leicht, auf Barca zu tippen. Sicher werden die Katalanen Meister. Aber die Luft ist etwas raus. Zudem tut sich die Offensive schwer. Auf der Gegenseite war Betis in den letzten Wochen auch nicht gut drauf. Doch in der jüngsten Vergangenheit lieferten die Andalusier den Katalanen immer einen engen Fight auf Augenhöhe. Das trauen wir den Gästen auch dieses Mal zu. Zudem steht für Sevilla im Endspurt noch viel auf dem Spiel. Mehr als ein knapper Heimsieg dürfte somit für Barcelona nicht drin sein.