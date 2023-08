Barcelona - Cadiz Tipp, Prognose & Quoten | 20.08.2023

Unser Barcelona - Cadiz Tipp zum LaLiga Spiel am 20.08.2023 lautet: Der FC Barcelona hat sich am ersten Spieltag auf die Scharmützel von Getafe eingelassen und dabei das Ergebnis aus den Augen verloren. Sofern die Katalanen einen Fehlstart verhindern wollen, darf ihnen das gegen Cadiz nicht passieren.

Ohne einen Blick auf das Ergebnis zu werfen, hat der FC Barcelona am ersten Spieltag sein typisches Spiel aufgezogen: 74 Prozent Ballbesitz, 14:5 Schüsse und mehr als das dreifache an gespielten Pässen als der Gegenüber (729:233). Die Grenzgänger aus Getafe haben ihnen dennoch zwei Punkte abgeluchst. Zudem sind Trainer Xavi und Raphinha nach einem Platzverweis gesperrt.

Die Heimspiele müssen die Blaugrana in dieser Spielzeit im Estadi Lluis Companys absolvieren. Dort hat der amtierende Meister die Chance, den dritten zu Null-Sieg in Serie gegen Cadiz einzufahren. Unser Tipp: „Barcelona gewinnt ohne Gegentor“ mit einer Quote von 1,75 bei Happybet.