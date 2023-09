Barcelona – Celta Vigo Tipp, Prognose & Quoten | 23.09.2023

Unser Barcelona - Celta Vigo Tipp zum La Liga Spiel am 23.09.2023 lautet: Auch im Olympiastadion von Barcelona ist mit einem deutlichen Sieg der Blaugrana zu rechnen.

Der amtierende spanische Meister deklassierte zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase Royal Antwerpen mit 5:0. Wegen Umbauarbeiten im Camp Nou fand die Begegnung im Olympiastadion von Barcelona statt.

Überragender Mann auf dem Feld war João Félix, der mit einem Doppelpack und einer Torvorlage glänzte.

Hingegen verlor Celta Vigo trotz 60 Prozent Ballbesitz und 5:1 Großchancen gegen RCD Mallorca mit 0:1. Wir visieren daher einen deutlichen Heimsieg an. Für eine Wette auf „Sieg Barcelona bei Handicap -1″ stellt Bet3000 eine Quote von 1,75 in Aussicht.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Celta Vigo auf „Sieg Barcelona Handicap -1″:

Die „Blaugrana“ ist in dieser Saison ungeschlagen (4S, 1U) und gewann beide Heimspiele mit mindestens zwei Toren Unterschied.

Celta Vigo behielt nur in einem der letzten acht La-Liga-Auswärtsspielen die Oberhand (2U, 5N).

Fünf der jüngsten sechs Duelle beider Teams in Barcelona endeten mit einem Triumph der Katalanen. Vier Erfolge kamen mit mindestens zwei Toren Differenz zustande.

Barcelona vs Celta Vigo Quoten Analyse:

Ein Blick auf den Drei-Wege-Markt bringt die Hausherren aus Katalonien als klaren Favoriten auf den Sieg zum Vorschein. Eine Barcelona Celta Vigo Wettquote in Höhe von 1,30 untermauert diese Tatsache. Ein Wert, der durchaus seine Daseinsberechtigung hat, da Barca fünf der letzten sechs Heimduelle gegen den Underdog siegreich gestaltete.

Wer dennoch auf einen Dreier der Gäste wetten möchte, darf sich im Erfolgsfall über mehr als den neunfachen Wetteinsatz freuen. Selbst ein Remis bringt bei vielen Bookies, darunter auch Wettanbieter mit deutscher Lizenz, mehr als den 5,5-fachen Wetteinsatz mit sich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs. Celta Vigo Prognose: Gelingt der Xavi-Elf der nächste Kantersieg?

Der amtierende spanische Meister möchte in dieser Saison den Titel verteidigen. Dabei dürfte kein Weg an Real Madrid vorbeiführen. Immerhin vier der bisherigen fünf Kräftemessen im Oberhaus des spanischen Fußballs führten zu einem Sieg. Darüber hinaus wurden zum Saisonauftakt mit Getafe die Punkte geteilt.

Vor allem auf heimischem Boden waren die Katalanen eine Bank und gewannen beide Ansetzungen gegen Cadiz (2:0) und zuletzt Real Betis (5:0) sehr souverän. Saisonübergreifend stehen sechs Siege in den jüngsten sieben Heimspielen zu Buche. Dabei wurden alle Erfolge ohne Gegentor errungen. Zudem kamen vier der sechs Triumphe mit mindestens zwei Toren Vorsprung zustande.

Bereits im letzten Jahr war die „Blaugrana“ auf heimischem Boden defensiv sehr stark und ließ in 19 Begegnungen nur vier Gegentore zu. 16 der 19 Heimspiele fanden als „Clean Sheet“ statt.

In der aktuellen Spielzeit sind Ferran Torres und Robert Lewandowski mit jeweils drei Toren die besten Angreifer auf Seiten des spanischen Meisters. Letzterer traf in den vergangenen drei Liga-Duellen am Stück.

Für Celta Vigo gestaltete sich der Einstieg in die neue Saison recht holprig. Lediglich eines der vergangenen fünf Spiele brachte einen Sieg mit sich (1U, 3N). Inwiefern Rafael Benítez den Klub gegen die Katalanen in die Erfolgsspur führt, bleibt abzuwarten.

Barcelona - Celta Vigo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 5:0 Royal Antwerpen (H), 5:0 Betis Sevilla (H), 2:1 Osasuna (A), 4:3 Villarreal (A), 2:0 Cadiz (H)

Letzte 5 Spiele Celta Vigo: 0:1 Celta Vigo (H), 3:2 Almeria (A), 0:1 Real Madrid (H), 1:1 Real Sociedad (A), 0:2 Osasuna (H)

Letzte Spiele Barcelona vs. Celta Vigo: 1:2 (A), 1:0 (H), 3:1 (H), 3:3 (A), 1:2 (H)

Die letzten Auftritte in Barcelona deuten zumindest nicht darauf hin. Fünf der jüngsten sechs Duelle gingen nämlich verloren.

Darüber hinaus wusste die Benítez-Elf auf nationaler Ebene in der Fremde nicht zu überzeugen und behielt nur in einem der letzten acht Auswärtsduelle die Oberhand (2U, 5N). Um nicht weiter in Richtung Abstiegszone durchgereicht zu werden, wäre in jeden Fall auch in Hinblick auf die kommenden Gegner Alaves, Las Palmas und Getafe zumindest ein Remis in Katalonien erstrebenswert.

Dabei gilt es die von Benítez zuletzt präferierte Dreierkette zu festigen. Drei Gegentore in den jüngsten beiden Liga-Ansetzungen deuten auf defensive Unzulänglichkeiten hin.

Tippfreunde, die von unterwegs aus ihre Barcelona Celta Vigo Wetten spielen wollen, steht die innovative Bet3000 App zur Verfügung.

Unser Barcelona – Celta Vigo Tipp: Sieg Barcelona (Handicap -1)

Die Katalanen sind den Gästen in sämtlichen Mannschaftsbereichen deutlich überlegen und zeichnen sich mit 814,3 Millionen Euro anhand des mehr als sechsfachen Kader-Marktwertes aus. Darüber hinaus agiert die „Blaugrana“ - wenn schon nicht im Camp Nou so doch auf auf heimischem Boden - und ist deutlich besser in die Saison gestartet.