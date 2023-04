Barcelona - Girona Tipp, Prognose & Quoten | 10.04.2023

Unser Barcelona - Girona Tipp zum La Liga Spiel am 10.04.2023 lautet: Nach dem Aus in der Copa del Rey muss Barca nun den großen Vorsprung in der Liga ins Ziel bringen. Gegen Girona dürften drei weitere Punkte dazukommen.

In der Champions League hatte sich der FC Barcelona in dieser Saison schon nach der Gruppenphase verabschiedet. Das endgültige Aus im Europapokal folgte dann in der Europa-League-Zwischenrunde gegen Manchester United. Am Mittwoch mussten die Katalanen auch im Pokal die Segel streichen. Die Blaugrana hatten das Hinspiel im Halbfinale auswärts beim Erzrivalen Real Madrid zwar mit 1:0 gewonnen. Im Rückspiel im Camp Nou setzte es aber dann eine bittere 0:4-Heimpleite. Nun bleibt Barca nur noch die Liga. Hier ist die Meisterschaft mit zwölf Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger wohl nur Formsache. Zum Abschluss des 28. Spieltages steht am Montagabend das prestigeträchtige katalanische Derby daheim gegen Girona an. Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,73 bei Bet-at-home für die Wette „Sieg Barca & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Girona auf „Sieg Barca & Über 2,5 Tore“:

Barca ist das beste Team der Rückrunde

In 13 Heimspielen der Saison 2022/23 ist Barcelona noch ungeschlagen

In 2 Gastspielen im Camp Nou hat Girona 8 Gegentore kassiert

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Girona Quoten Analyse:

Die Qualität und der Heimvorteil sprechen beim katalanischen Derby natürlich überdeutlich für die Gastgeber.

So sind die Blaugrana bei der Barcelona vs Girona Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1,31 die haushohen Favoriten. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der „Gironistes“ aus Sicht der Bookies mit durchschnittlichen Quoten von 10,2 extrem unwahrscheinlich.

Barcelona vs Girona Prognose: Hat sich Barca vom Pokal-Aus erholt?

Am Mittwoch wurde nach dem Supercup, einem Duell in der Liga und dem Pokal-Hinspiel schon der vierte Clasico im Kalenderjahr 2023 ausgetragen. Die Katalanen wollten mit dem vierten Sieg in Serie gegen den Erzrivalen ins Pokalfinale einziehen. Kurz vor der Pause gingen die Gäste aber aus dem Nichts in Führung. Im zweiten Durchgang agierte Barca viel zu passiv und verteidigte ganz schwach. So konnte Benzema einen Hattrick klarmachen.

Mit dem 0:4 kassierte Barcelona die dritte Niederlage in den letzten 26 Partien. Überraschend waren vor allem die vier Gegentreffer. In 27 Ligapartien 2022/23 mussten die Blaugrana bisher nur neun Gegentore hinnehmen. Hinter den Kulissen prasselt aktuell viel auf den Verein ein. In der „Caso Negreira“ werden Barca „Korruption“, „Veruntreuung“ und „Fälschung von Geschäftsunterlagen“ vorgeworfen. Zudem hat man Probleme mit der Finanzierung des Stadion-Umbaus.

Nachdem sich der Girona FC beim ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte in die höchste spanische Fußballklasse in der Saison 2016/17 nur zwei Jahre in La Liga halten konnte, wollen die „Blanquivermells“ sich beim zweiten Versuch im Oberhaus etablieren. Bisher funktioniert das auch recht gut. Nach der Hinrunde standen sie auf einem ordentlichen 12. Platz, hatten aber nur zwei Zähler Polster auf die Abstiegszone.

In der Rückserie haben die Katalanen aber noch mal viel Boden gut gemacht. Mit 13 Punkten aus acht Partien liegt das Team von Coach Michel im Rückrunden-Ranking auf einem hervorragenden 6. Platz. Verlassen kann sich der Aufsteiger auf seine Heimstärke. Die 24 Heimpunkte des GFC werden in der Primera Division nur von vier Teams überboten. In der Fremde kommen die „Weiß-Roten“ in 13 Partien jedoch nur auf zwei Siege und zehn Zähler.

Barcelona - Girona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 0:4 Real Madrid (H), 4:0 Elche (A), 2:1 Real Madrid (H), 1:0 Athletic Bilbao (A), 1:0 Valencia (H)

Letzte 5 Spiele Girona: 2:1 Espanyol (H), 2:2 Rayo Vallecano (A), 0:1 Atletico Madrid (H), 2:3 Getafe (A), 3:2 Athletic Bilbao (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Girona: 1:0 (A), 2:0 (A), 2:2 (H), 6:1 (H), 3:0 (A)

Bisher trafen die beiden Nachbarn nur fünfmal in der Primera Division aufeinander. Girona konnte am 5. Spieltag der Saison 2018/19 ein 2:2 im Camp Nou holen. Alle anderen vier Vergleiche, die seit der Spielzeit 2017/18 ausgetragen wurden, gingen an Barcelona. Das Hinspiel in dieser Saison entschieden die Blaugrana allerdings nur mit 1:0 für sich. Seit dem einzigen Remis sind die „Blanquivermells“ ohne Tor gegen den Favoriten.

Unser Barcelona - Girona Tipp: Sieg Barca & Über 2,5 Tore

Barca wird nach der bitteren Pokalpleite auf Wiedergutmachung aus sein. Nur noch wenige Punkte fehlen bis zum ersten Meistertitel seit vier Jahren. Im Derby am Montag wäre alles andere als ein Heimsieg eine große Überraschung. Zu groß ist der Unterschied bei der Qualität und der Formkurve. Da die Spiele der „Gironistes“ oft für ein Spektakel stehen (3,1 Tore im Schnitt), dürfen sich die Zuschauer dabei auch auf ein paar Treffer freuen.