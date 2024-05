Barcelona – Lyon Frauen Tipp, Prognose, Quoten 25.05.2024

Unser Barcelona - Lyon Sportwetten Tipp zum Champions League Frauen Finale am 25.05.2024 lautet: Die Buchmacher fahren eine klare Linie und ernennen “Barca Femení” als heißen Anwärter auf den Sieg. Diesem Gedankengang schließen wir uns im Wett Tipp heute nicht zwingend an.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen Favoriten, tendieren aber zu einem offenen Spiel mit mehr als 2,5 Toren und zudem Treffern von beiden Konkurrenten. Für diesen Spielausgang gewährt Bwin eine Quote von 2,15 .

Darum tippen wir bei Barcelona vs Lyon Frauen auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Barcelona vs Lyon Frauen Quoten Analyse:

Barcelona vs. Lyon Frauen Prognose: Holt Barca erstmals etwas Zählbares gegen Lyon?

Bis auf das 0:1 gegen Chelsea haben die Katalanen bisweilen in jedem CL-Spiel mindestens ein Tor erzielt. Darüber hinaus endeten 70 Prozent der Begegnungen mit drei oder mehr Treffern. Salma Paralluelo ist mit sechs Toren die beste Angreiferin in den eigenen Reihen.

Barcelona - Lyon Frauen Statistik & Bilanz:

“OL Feminin” ist als einziges Team in der Champions League nach wie vor ungeschlagen (8S, 2U). Dennoch lieferte sich die Elf von Trainerin Sonia Bompastor in der Vorrunde mit SK Brann einen heißen Kampf um den Gruppensieg. Mit einem Zähler Vorsprung reichte es für Lyon am Ende für Platz 1. Das Viertelfinale brachte gegen Benfica zwei Erfolgserlebnisse zum Vorschein. Im Halbfinale kam es dann zum französischen Duell mit PSG. Sowohl im Hin- als auch im Rückspiel behielten die Fußballerinnen aus Lyon die Oberhand und zogen verdient ins Endspiel ein. Im laufenden Turnier haben die Französinnen bislang in jedem Spiel mindestens einmal getroffen. Satte neun der zehn Ansetzungen brachten mehr als 2,5 Tore mit sich. Kadidiatou Diani ist mit acht Treffern die beste Angreiferin im Wettbewerb.