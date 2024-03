Barcelona - Mallorca Tipp, Prognose & Quoten | 08.03.2024

Unser Barcelona - Mallorca Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 08.03.2024 lautet: Barca will an den Top 2 in der Liga-Tabelle dranbleiben und sich für die Königsklasse in Form bringen. Beides dürfte im Wett Tipp heute mit einem Heimsieg glücken.

Am 27. Januar gab Barca-Coach Xavi bekannt, dass er nach der Saison sein Amt niederlegen wird. Der Trainer erhoffte sich dadurch eine Befreiung für die Spieler. Das hat bisher funktioniert. Denn in sieben Spielen seit dieser Verkündung sind die Katalanen ungeschlagen (4S, 3U). Kann Barcelona nun auch Spitzenreiter Real Madrid angreifen? Der Rückstand auf den Erzrivalen beträgt nach dem 27. Spieltag acht Punkte. Am Freitagabend im Heimspiel gegen Mallorca sind die Blaugrana schon mal die klaren Favoriten.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Bookies und spielen mit einer Quote von 1,71 bei Oddset die Wette „Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Mallorca auf „Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore“:

Nur 3 Teams haben in dieser Saison weniger Auswärtspunkte geholt als Mallorca

Aus den letzten 15 Duellen gegen Barca holten die Piratas nur 2 Punkte

Die Katalanen sind seit 7 Pflichtspielen ungeschlagen



Barcelona vs Mallorca Quoten Analyse:

In der La-Liga-Tabelle haben die Katalanen zwölf Plätze und 31 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Zusammen mit dem Heimvorteil der Blaugrana ergibt sich somit bei der Barcelona vs Mallorca Prognose eine klare Ausgangslage.

Ihr bekommt bei den besten Wettanbietern für einen Heim-Dreier lediglich Quoten im Schnitt von 1,46. Auf der Gegenseite erscheint ein Sieg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 6,88 aus Sicht der Bookies eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Mallorca Prognose: Haben die Hausherren schon das CL-Achtelfinale im Kopf?

Ob Barca wirklich nochmal ins Meisterrennen eingreifen kann, bleibt sehr fraglich. Im Pokal sind die Katalanen im Viertelfinale gegen Athletic Bilbao ausgeschieden. So bleibt in erster Linie noch die Champions League. Hier steht in der kommenden Woche das Rückspiel im Achtelfinale gegen SSC Napoli an. Das Hinspiel in Italien endete mit einem 1:1. So hat Barcelona für das zweite Duell eigentlich gute Karten. Doch der amtierende italienische Meister ist unter einem neuen Trainer aktuell im Aufwind.

Gerüchteweise könnte Blaugrana-Coach Xavi im Fall eines Ausscheidens gegen Neapel auch vorzeitig entlassen werden. Nach einem überzeugenden 4:0 daheim gegen Getafe am vorletzten Spieltag reichte es am Sonntag zu Gast in Bilbao nur zu einem enttäuschenden 0:0. In dieser Partie verletzten sich Frenkie de Jong und Pedri. Beide Spieler fallen bis auf Weiteres aus. In der Heimtabelle steht Barca mit 31 Punkten (10S, 1U, 3N) aktuell nur auf Rang 5. Zudem hat der FCB schon 34 Gegentore kassiert. In der kompletten Vorsaison waren es gerade einmal 20 Gegentreffer.

Seit März 2022 wird Mallorca vom Mexikaner Javier Aguirre betreut. Der Coach führte RCD am letzten Spieltag der Spielzeit 2021/22 noch zum Klassenerhalt. In der vergangenen Spielzeit spielten die Männer von der Insel mit Platz 9 ein herausragendes Jahr und verpassten das internationale Geschäft nur um drei Zähler. In diesem Jahr werden beim Verein wieder etwas kleinere Brötchen gebacken. Seit dem 2. Spieltag stehen die „Bermellones“ immer zwischen den Plätzen 14 und 17.

Das Polster auf den ersten Abstiegsrang beträgt aktuell aber immerhin acht Zähler. Zudem darf RCD in dieser Saison von einem Titel träumen. Die „Piratas“ haben das Endspiel in der Copa del Rey erreicht und treffen dort Anfang April auf Athletic Bilbao. In diesem Bewerb hat man sich in der Vorwoche im Halbfinale nach Elfmeterschießen gegen Real Sociedad durchgesetzt. Den Schwung aus dem Pokal nahm Mallorca auch in die Liga mit und besiegte am Wochenende den Tabellenzweiten Girona daheim mit 1:0.

Barcelona - Mallorca Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 0:0 Athletic Bilbao (A), 4:0 Getafe (H), 1:1 SSC Neapel (A), 2:1 Celta Vigo (A), 3:3 Granada (H)

Letzte 5 Spiele Mallorca: 1:0 Girona (H), 5:4 n.E. Real Sociedad (A), 1:1 Deportivo Alaves (A), 1:2 Real Sociedad (H), 2:1 Rayo Vallecano (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Mallorca: 2:2 (A), 3:0 (H), 1:0 (A), 2:1 (H), 1:0 (A)



Der letzte Sieg von Mallorca gegen Barca stammt aus dem Mai 2009. Damals feierten die „Piratas“ einen 2:1-Heimerfolg. Aus den folgenden 15 Duellen gegen die Katalanen holten die Männer von der Baleareninsel nur zwei Remis (13N). Eines dieser Unentschieden kam aber beim 2:2 im Hinspiel der laufenden Saison zustande. Den jüngsten Dreier zu Gast bei den Blaugrana holte der Real Club Deportivo im Mai 2008 mit einem 3:2.

Die Duelle zwischen beiden Vereinen standen in der jüngsten Vergangenheit für einige Tore. So wurde der Wert „2,5 Tore“ in den letzten fünf Aufeinandertreffen in Barcelona immer übertroffen. In sieben der letzten zehn Heimspiele der Katalanen gegen RCD sind sogar bereits in der ersten Halbzeit mindestens zwei Tore gefallen. Passiert das auch am Freitag, bekommt ihr dafür bei Crazybuzzer eine Quote von 2,53. Alles über den Bonus, das Wettangebot, die Quoten sowie die Stärken und Schwächen des neuen Anbieters erfahrt ihr in unserem Crazybuzzer Test.

Unser Barcelona - Mallorca Tipp: Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore

Am Freitag muss Barca-Trainer Xavi eine Gelbsperre absitzen und darf das Spiel seiner Mannschaft nur von der Tribüne aus verfolgen. Ob das für die Hausherren eine wirkliche Schwächung bedeutet, bleibt sehr fraglich? Denn die Piratas gehören aktuell zu den Lieblingsgegnern des FCB. Mallorca wartet schon seit fast 18 Jahren auf einen Sieg zu Gast bei den Katalanen. Zudem haben nur drei Teams in dieser La-Liga-Saison auswärts weniger Siege und Punkte geholt als RCD.

Die Piratas kommen in 13 Gastspielen auf einen Dreier und acht Zähler. So spricht am Ende alles für einen Heimsieg der Katalanen. Da bei dieser Paarung meistens viele Tore fallen, rechnen wir auch dieses Mal mit mindestens zwei Treffern.