Barcelona - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 12.03.2024

Unser Barcelona - Neapel Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 12.03.2024 lautet: Nach einer holprigen Liga-Saison hoffen beide Teams auf den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse. Im Wett Tipp heute sehen wir die Gastgeber knapp vorne.

In dieser Woche werden die letzten vier Teilnehmer des Champions-League-Viertelfinales der Saison 2023/24 gesucht. Besondere Spannung verspricht hierbei das Duell am Dienstag zwischen Barcelona und Neapel. Nach dem 1:1 im Hinspiel zu Gast bei der SSC ist dieses Duell noch recht offen. Mit dem Heimvorteil im Rücken wollen die Katalanen nun erstmals seit 2019/20 in der Königsklasse wieder in die Runde der letzten Acht einziehen. Die Chancen stehen auch gar nicht so schlecht.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,82 bei Oddset die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Neapel auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Barca ist seit 3 Liga-Spielen ohne Gegentor

Barcelona hat nur 3 von 29 Heimspielen gegen italienische Mannschaften verloren

Napoli ist noch ohne Sieg gegen die Blaugrana

Barcelona vs Neapel Quoten Analyse:

Für die Katalanen sprechen der Heimvorteil, die Qualität und der direkte Vergleich. So bekommt ihr bei der Barcelona vs Neapel Prognose für einen Heimsieg gerade mal Quoten im Schnitt von 1,90. Auf der Gegenseite bezahlen die neuen Wettanbieter für einen Dreier der Gäste durchschnittliche Quoten von 3,99. Barca konnte zuletzt seine Defensive stabilisieren. Auch im Hinspiel fielen nur zwei Treffer.

Barcelona vs Neapel Prognose: Die Barca-Abwehr hält wieder dicht

Aus dem Pokal ist Barcelona schon ausgeschieden. In La Liga stehen die Blaugrana nur auf Rang 3 und haben schon acht Zähler Rückstand auf Rang 1. Ob die Katalanen das Meister-Rennen nochmal spannend gestalten können, ist ungewiss. Immerhin ist der amtierende Meister, seit Coach Xavi seinen Rücktritt nach dem Ende der laufenden Saison erklärt hat, in acht Pflichtspielen in Serie ungeschlagen (5S, 3U). Am Wochenende feierte Barca ein mühsames 1:0 daheim gegen Mallorca.

Während sich der FCB im Spiel nach vorne schwer tat, wurde immerhin die Defensive stabilisiert. Mit dem Erfolg am Wochenende ist die Mannschaft erstmals in dieser Saison drei Liga-Spiele in Serie ohne Gegentor. In der Fremde sind die Katalanen als einziges Team in La Liga noch ungeschlagen. Dafür gab es vor den eigenen Fans schon drei Pleiten. Die Heimbilanz von Barcelona gegen italienische Vereine steht bei 19 Siegen, sieben Unentschieden und nur drei Niederlagen.

Beim amtierenden italienischen Meister Napoli versucht man die laufende Saison noch irgendwie zu retten. So ist mit Francesco Calzona schon der dritte Trainer in dieser Spielzeit im Amt. Der neue Mann führte sich auch ganz gut ein und ist nach fünf Spielen noch ungeschlagen (2S, 3U). Das 1:1 am Wochenende daheim gegen Torino war nach zwei überzeugenden Erfolgen über Sassuolo und Juventus allerdings schon wieder eine kleine Enttäuschung. Die SSC bleibt weiter auf Rang 7.

Der Rückstand auf den ersten Europapokal-Rang beträgt drei Punkte. Der erste CL-Platz ist sogar schon sieben Zähler entfernt. Obwohl der Verein viele der Stammspieler aus dem vergangenen Meisterjahr halten konnte, läuft es im Vergleich zur letzten Spielzeit in allen Bereichen schlechter. Daheim setzte es in 14 Partien schon vier Niederlagen. Immerhin kassierten die Partenopei in neun Rückrunden-Partien nur eine Pleite. Die Bilanz zu Gast in Spanien steht bei drei Siegen, einem Remis und acht Niederlagen.

Barcelona - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 RCD Mallorca (H), 0:0 Athletic Bilbao (A), 4:0 Getafe (H), 1:1 Neapel (A), 2:1 Celta Vigo (A)

Letzte 5 Spiele Neapel: 1:1 FC Turin (H), 2:1 Juventus Turin (H), 6:1 Sassuolo (A), 1:1 Cagliari (A), 1:1 Barcelona (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Neapel: 1:1 (A), 4:2 (A), 1:1 (H), 3:1 (H), 1:1 (A)

Beide Vereine trafen schon fünf Mal aufeinander. 2019/20 stand man sich ebenfalls im CL-Achtelfinale gegenüber. Auch damals endete das Hinspiel in Neapel mit einem 1:1. Das Rückspiel gewann Barca dann daheim mit 3:1. In der Saison 2021/22 gab es ein K.o.-Spiel in der EL-Zwischenrunde zwischen beiden Vereinen. Dieses Mal endete das Hinspiel in Barcelona mit einem 1:1. Die Katalanen siegten im Rückspiel auswärts mit 4:2.

Im ersten Duell des laufenden Wettbewerbs brachte Robert Lewandowski die Gäste in Führung, ehe Victor Osimhen 15 Minuten später zum 1:1-Endstand ausgleichen konnte. Barca war trotz 12:6 Gesamt-Schüssen nur auf einen xG-Wert von 0,69 gekommen.

Unser Barcelona - Neapel Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Wie im Hinspiel erwarten wir auch im zweiten Duell eine enge und spannende Partie auf Augenhöhe, die durchaus in die Verlängerung gehen kann. Mehr als ein Remis nach 90 Minuten trauen wir den Gästen aber nicht zu. Das hat einerseits mit dem Heimvorteil und dem direkten Vergleich zu tun. Zudem können die Katalanen auf eine gute Heimbilanz gegen italienische Mannschaften zurückblicken. Auch das Ergebnis aus dem Hinspiel spielt den Hausherren etwas mehr in die Karten.