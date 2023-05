Barcelona - Osasuna Tipp, Prognose & Quoten | 02.05.2023

Unser Barcelona - Osasuna Tipp zum La Liga Spiel am 02.05.2023 lautet: Im Camp Nou ist Barcelona in dieser Saison extrem stark. Daran dürfte sich auch im Heimspiel am Dienstag gegen Osasuna nichts ändern.

Der FC Barcelona steht schon seit dem 13. Spieltag an der Spitze der La-Liga-Tabelle und hat Kurs auf die 27. Meisterschaft der Vereinsgeschichte, die erste seit der Spielzeit 2018/19, genommen. In den letzten Wochen schien den Katalanen mit nur fünf Punkten und zwei Toren aus vier Ligaspielen etwas die Luft auszugehen. Da der Vorsprung auf die Verfolger mehr als nur komfortabel war, konnte sich die Blaugrana diese kleine Schwächephase leisten. Doch mit dem 4:0 am Samstag daheim gegen Betis Sevilla scheint die Mannschaft von Coach Xavi endgültig wieder auf Kurs. Die nächste Aufgabe auf dem Weg zum Titel ist das Heimspiel am Dienstag gegen Osasuna. Auch hier sind die Gastgeber die haushohen Favoriten. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000 die Wette „Sieg Barca & Beide Teams treffen - Nein“.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Osasuna auf „Sieg Barca & Beide treffen - Nein“:

Barcelona ist seit 3 Heimspielen ohne Gegentor.

Barca musste in 16 Heimpartien dieser Saison nur 2 Gegentreffer hinnehmen.

Die Blaugrana ist in der Saison 2022/23 noch ohne Heimpleite.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Osasuna Quoten Analyse:

In Heimspielen geht Barca so gut wie immer als klarer Favorit ins Rennen. Das ist auch am Dienstag gegen den Tabellenachten aus Pamplona nicht anders. Bei der Barcelona vs Osasuna Prognose wird von unseren Top-10-Buchmachern ein Sieg der Hausherren nur mit durchschnittlichen Quoten von 1,21 belohnt. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste hohe Quoten im Schnitt von 16,0.

Barcelona vs Osasuna Prognose: Baut Barca die Heimbilanz weiter aus?

Auf dem Papier stand Barcelona im Heimspiel gegen Betis vor einer gar nicht so leichten Aufgabe. Denn die Andalusier standen bis zuletzt auf Platz 5 der Tabelle und durften sich noch Hoffnung auf einen Champions-League-Platz machen. Doch schon nach 14 Minuten gingen die Hausherren in Führung. Zudem spielten die Blaugrana nach gut einer halben Stunde in Überzahl. So stand am Ende ein klares und verdientes 4:0 auf der Anzeigetafel. Bleiben die Katalanen auch diesmal ohne Gegentreffer winkt bei Bookie Bet3000 eine Quote von 1.65.

Damit hat Barca weiter elf Punkte Vorsprung in der La-Liga-Tabelle auf den ersten Verfolger. Die Meisterschaft ist nur Formsache. Der größte Schlüssel zum Titel war die Abwehrstärke. Ter Stegen spielte bereits zum 24. Mal in dieser Saison zu null und stellte damit einen neuen Vereinsrekord auf. Vor allem im Camp Nou sind die Männer von Coach Xavi mit 13 Siegen, 3 Remis und 32:2 Toren unfassbar gut in dieser Spielzeit. Da ist es auch nicht schlimm, wenn die Offensive um Stürmer Lewandowski im Jahr 2023 etwas schwächelte.

Kehrt der CA Osasuna nach 16 Jahren in den Europapokal zurück? Die Männer aus Pamplona spielen auf jeden Fall ihre beste Saison seit 2011/12. Los Rojillos waren bisher nie schlechter als Rang 10 platziert. Zudem steht der Verein im Pokalspiel-Endspiel gegen Real Madrid. Bei einem Sieg hat man das Ticket für Europa sowieso gelöst. Und bei einer Final-Pleite reicht auch der siebte Platz in der Liga fürs internationale Geschäft. Und dieser Rang ist aktuell nur einen Platz und zwei Punkte entfernt.

Am Wochenende kassierte der Club Atletico allerdings eine 0:2-Heimpleite gegen Real Sociedad. 7 der 12 Niederlagen mussten die Männer von Coach Jagoba Arrasate im heimischen Stadion hinnehmen. 19 Punkte in der Fremde reichen immerhin für Rang 8 in der Auswärtstabelle. In der Rückrunde steht der CA mit 4 Siegen und 16 Zählern aus 13 Spielen auf Platz 12. Mit dem Toreschießen tun sich Los Rojillos ebenfalls etwas schwer. 29 Treffer in 32 Spielen sind der schwächste Wert in den Top 13 der Tabelle.

Barcelona - Osasuna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 4:0 Betis Sevilla (H), 1:2 Rayo Vallecano (A), 1:0 Atletico Madrid (H), 0:0 Getafe (A), 0:0 Girona (H)

Letzte 5 Spiele Osasuna: 0:2 Real Sociedad (H), 1:0 Cadiz (A), 3:2 Betis Sevilla (H), 1:2 Rayo Vallecano (A), 2:1 Elche (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Osasuna: 2:1 (A), 4:0 (H), 2:2 (A), 2:0 (A), 4:0 (H)

Nach 91 Duellen liegt Barcelona im direkten Vergleich gegen Osasuna mit 53 Siegen zu 18 Niederlagen vorne. Im Camp Nou ist der Unterschied noch deutlicher. Hier konnten die Gorritxo nur in 6 von 45 Versuchen als Sieger vom Platz gehen, bei 35 Niederlagen. Das Hinspiel in dieser Saison in Pamplona gewann Barca mit 2:1. Den letzten Sieg gegen die Blaugrana feierten Los Rojillos am 37. Spieltag der Saison 2019/20 mit einem 2:1-Auswärtserfolg. Aus den folgenden fünf Duellen holte der CA nur noch einen Punkt.

Unser Barcelona - Osasuna Tipp: Sieg Barca & Beide treffen - Nein

Den Grundstein für die klare Tabellenführung hat Barca in dieser Saison daheim gelegt. Vor allem die Defensive der Blaugrana ist im Camp Nou in dieser Spielzeit unfassbar stark. Gegen den offensiv so schwachen CA Osasuna spricht somit am Dienstag vieles für den nächsten Heimsieg ohne Gegentor.