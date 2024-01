Barcelona - Osasuna Tipp, Prognose & Quoten | 31.01.2024

Ein verlorenes Supercopa-Finale gegen Real Madrid (1:4), das Aus in der Copa del Rey gegen Athletic Bilbao (1:4) und ein chaotischer Auftritt während der Liga-Niederlage gegen Villarreal (3:5) - der FC Barcelona schwimmt derzeit gewaltig. Obendrauf gab Xavi nach der jüngsten Niederlage seinen Rücktritt im kommenden Sommer bekannt. Das defensive Durcheinander könnte auch am kommenden Spieltag ein Thema werden. Weiterhin fehlen den Katalanen wichtige Stützen in der Abwehr.

Wir greifen die Entwicklungen der vergangenen Wochen auf und setzen in unserem Wett Tipp heute auf “Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,60 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Osasuna auf “Über 2,5 Tore”:

In den letzten 5 Spielen der Katalanen fielen insgesamt 29 Treffer (durchschnittlich 5,8 Tore pro Partie).

Nur 3 Mannschaften (Almeria, Granada, Villarreal) kassierten in La Liga aus dem Spiel heraus mehr Gegentore als die Blaugrana (26).

Barcelona erzielte in jedem Liga-Heimspiel mindestens ein Tor, Osasuna jubelte in 90 Prozent seiner Gastauftritte mindestens über einen Treffer.

Barcelona vs Osasuna Quoten Analyse:

Die Form der Katalanen ist kritisch. Barca gewann nur drei der letzten sechs Partien in La Liga und kassierte in den zwei vorangegangenen Pflichtspielen neun Gegentore. Allerdings setzten sich die Hausherren in der Supercopa erst Anfang Januar mit 2:0 gegen Osasuna durch.

Die Siegquoten bis 1,34 für einen Heimsieg sind uns in der aktuellen Situation zu gering. Um Welten spannender halten wir die Wettquoten von 8,40 bis 9,25 für einen Gastsieg der Gorritxoak. Kombiniert mit einem Sportwetten Bonus sind solche Quoten ein Paradies für risikofreudige Wettfreunde unter euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Osasuna Prognose: Das Chaos setzt sich fort

Die Ligaspitze in der spanischen Primera Division ist dem FC Barcelona bereits um elf Punkte enteilt. Den absoluten Tiefpunkt legten die Blaugrana am letzten Spieltag gegen Villarreal hin. Erst drehten die Xavi-Schützlinge einen 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung, um am Ende mit einer 3:5-Niederlage vom Feld zu schleichen.

Von Dominanz fehlt bei den Katalanen derzeit jegliche Spur. Stattdessen herrscht von Spiel zu Spiel ein immer größer werdendes Durcheinander in der Verteidigung. Insgesamt 16 Gegentore ließ der FC Barcelona in den vorangegangenen fünf Pflichtspielen gegen sich zu.

Inklusive der eigenen Treffer waren die Begegnungen des amtierenden spanischen Meisters zumindest eine Freude für den neutralen Zuschauer, der in den letzten fünf Spielen 5,8 Treffer pro Partie sehen durfte.

Die Frage ist: Wie reagiert die Mannschaft auf die Rücktrittserklärung ihres Trainers? Durchschnittlich fielen bislang 3,64 Tore pro Liga-Heimspiel und die Verletzungen in der Defensive (ter Stegen, Inigo Martinez, Balde, Marcos Alonso) lassen eine schnelle Wende unrealistisch erscheinen.

Barcelona - Osasuna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 3:5 Villarreal (H), 2:4 n.V. Athletic Bilbao (A), 4:2 Real Betis (A), 3:1 Unionistas (A), 1:4 Real Madrid (A).

Letzte 5 Spiele Osasuna: 1:1 Sevilla (A), 3:2 Getafe (H), 0:2 Real Sociedad (H), 0:2 Barcelona (A), 1:0 n.V. Castellon (A).

Letzte 5 Spiele Team Barcelona vs. Osasuna: 2:0 (H), 2:1 (A), 1:0 (H), 2:1 (A), 4:0 (H).

Die Umstände bieten Osasuna eine besondere Möglichkeit auf unerwartete Punkte. Die entsprechende Form für eine Überraschung ist bei den Gästen vorhanden, sie holten sieben Zähler aus den letzten drei Liga-Partien.

Darüber hinaus ist Top-Angreifer Ante Budimir (10 Tore) zuletzt wieder zur Höchstform aufgelaufen. Der 32-Jährige erzielte zwei Tore in seinen letzten beiden Liga-Auftritten und sicherte seinem Team damit quasi im Alleingang vier wichtige Zähler.

Gegen eine desorganisierte Defensive der Katalanen könnte der Riecher des Vollblut-Stürmers zum Erfolg führen, immerhin erlaubte der FC Barcelona aus dem Spiel heraus bereits 26 Gegentore. Nur Villarreal (29), Granada (31) und Almeria (35) ließen mehr Gegentore zu.

Im Gegensatz zu früheren Aufeinandertreffen ist Barcelona nicht mehr der haushohe Favorit. Wir sehen bei NEObet einen ansprechenden Value in einer Quote von 1,86 für eine Wette auf “Sieg Osasuna (HC +2)”. Diese Quote findet ihr ebenfalls in der NEObet App.

Unser Barcelona - Osasuna Tipp: Über 2,5 Tore

Bislang traf der FC Barcelona in jedem Heimspiel. Osasuna glänzte in der Ferne ebenfalls des Öfteren und erzielte in 90 Prozent der Gastauftritte mindestens einen Treffer. In der aktuellen Situation der Katalanen können wir uns ein weiteres chaotisches Spiel des Tabellen-Dritten sehr gut vorstellen.