Barcelona – Porto Tipp, Prognose & Quoten | 28.11.2023

Unser Barcelona - Porto Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 28.11.2023 lautet: Nach der Niederlage in Donetsk rechnen wir mit einer Reaktion des FC Barcelona gegen Porto und tendieren in unserem Wett Tipp heute zu einem Heimsieg.

Aufgrund des Misserfolgs gegen die Ukrainer hat der FC Barcelona den Platz an der Sonne an Porto verloren und ist im direkten Duell unter Zugzwang. Die Portugiesen steigerten sich zuletzt deutlich und holten in der Königsklasse zwei Siege am Stück. Wir tendieren im Lluís Companys Olympiastadion zu einem defensiven Match und räumen den Hausherren leichte Vorteile ein.

Als Wett Tipp heute bietet sich „Sieg Barcelona & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,85 bei Oddset an .

Darum tippen wir bei Barcelona vs Porto auf „Sieg Barcelona & Unter 4,5 Tore“:

Barca behielt in beiden Heimspielen der Königsklasse die Oberhand.

Porto absolvierte 3 der 4 CL-Begegnungen mit weniger als 4,5 Toren.

Seit September 1972 hat Barcelona daheim nicht mehr gegen Porto verloren (3S). 2 der 3 Heimsiege endeten als „Clean Sheet“ und mit weniger als 4,5 Toren.

Barcelona vs Porto Quoten Analyse:

Am Markt „1x2″ zeichnet sich eine klare Tendenz in Richtung Heimsieg ab. Ein Triumph der Katalanen wird mit einer Barcelona Porto Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,50 bewertet. Absolut nachvollziehbar, da die Gastgeber die letzten drei Ansetzungen auf heimischem Boden gegen Porto siegreich gestalteten.

Wer ein erhöhtes Risiko mit einem Bonus für Sportwetten mildern möchte, kann für den Auswärtssieg mehr als den 6,50-fachen Wetteinsatz beanspruchen. Entgegen dem Hinspiel, das nur einen Treffer mit sich brachte, gehen die Bookies im erneuten Kräftemessen von drei oder mehr Toren aus und preisen den Wettmarkt dementsprechend ein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs. Porto Prognose: Revanchiert sich Porto in Barcelona für die Hinspiel-Pleite?

Die Blaugrana sind zu Hause eine Macht und haben abgesehen vom Clásico seit Mai 2023 wettbewerbsübergreifend (Liga & CL) kein Heimspiel mehr verloren. Vielmehr stehen neun Heimsiege am Stück zu Buche.

In der Königsklasse wurden Antwerpen (5:0) und Donetsk (2:1) im Lluís Companys Olympiastadion, dem Ausweichstadion fürs Camp Nou, niedergerungen. Die Offensive blickt zu Hause auf sieben erzielte Tore und musste nur ein Gegentor zulassen.

Zuletzt sorgten die Mannen von Trainer Xavi für eine Überraschung und gingen gegen den Underdog Donetsk auf neutralem Boden nach einem 0:1 leer aus.

Barça verpasste in den letzten beiden Jahren zweimal am Stück die Teilnahme an der K.o.-Runde. Ein Umstand, der in dieser Saison tunlichst vermieden werden soll. Mit drei Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten aus der Ukraine ist der Einzug ins Achtelfinale aber keineswegs noch fix.

Nach zwei Liga-Erfolgen in Serie kam Barcelona am vergangenen Samstag bei Rayo Vallecano nicht über ein 1:1-Remis hinaus und belegt weiterhin Rang 4 in der heimischen La-Liga-Tabelle.

Barcelona - Porto Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:1 Rayo Vallecano (A), 2:1 Alaves (H), 0:1 Donetsk (A), 1:0 Real Sociedad (A), 1:2 Real Madrid (H).

Letzte 5 Spiele Porto: 4:0 CDC Montalegre (H), 2:1 Guimaraes (A), 2:0 Antwerpen (H), 0:1 Estoril (H), 2:0 Vizela (A).

Letzte Spiele Barcelona vs. Porto: 1:0 (A), 2:0 (A), 4:2 (H), 3:0 (H), 1:3 (A).

Mit neun erbeuteten Punkten konnte der FC Porto im bisherigen Verlauf der Champions-League-Gruppenphase durchaus überzeugen und gab vor allem auswärts mit zwei Erfolgserlebnissen am Stück eine sehr gute Figur ab. Die Offensive präsentierte sich bisweilen sehr zielstrebig und erzielte neun Tore in vier CL-Duellen. Dennoch endeten drei der vier Gruppenspiele mit weniger als 4,5 Treffern.

Die bisher einzige Niederlage kam im Hinspiel gegen den amtierenden spanischen Meister zustande. Allgemein fungiert Barça als Angstgegner der Portugiesen. Unabhängig vom Austragungsort gingen die letzten vier Duelle verloren. Dabei wurde dreimal ein eigener Treffer verpasst. Mit einem souveränen 4:0 im portugiesischen Pokal gegen Fußballzwerg CDC Montalegre wurde noch einmal Selbstvertrauen vor dem Match mit den Spaniern getankt. Oddset hält neben einer Vielzahl von Barcelona Porto Wetten einen zusätzlichen Neukundenbonus bereit. Detaillierte Informationen sind im Oddset Test ersichtlich.

Unser Barcelona – Porto Tipp: Sieg Barcelona & Unter 4,5 Tore

Mit 862 Millionen Euro zeigen die Katalanen beinahe den dreifachen Kader-Marktwert von Porto (289 Millionen Euro) auf und verfügen über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen. Darüber hinaus haben die Gastgeber das Heimrecht auf ihrer Seite und werden nichts unversucht lassen, einen entscheidenden Schritt in Richtung Gruppensieg zu tätigen. Wir gehen davon aus, dass dieses Unterfangen gelingt und rechnen, ähnlich wie im Hinspiel, mit einer defensiv geführten Angelegenheit.