Barcelona - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 16.04.2024

Unser Barcelona - PSG Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 16.04.2024 lautet: Auch das Rückspiel zwischen Barca und Paris verspricht Spannung. Im Wett Tipp heute sehen wir die Hausherren am Ende aber auf jeden Fall vorne.

Nach dem 3:2-Sieg in der Vorwoche im Prinzenpark steht der FC Barcelona schon mit einem Bein im Halbfinale der Champions League. Doch bei Duellen zwischen Barca und PSG kann vieles passieren. Unvergessen bleibt die „Remontada“ (Aufholjagd) aus der Saison 2016/17, als die Katalanen das Hinspiel bei Paris St. Germain mit 0:4 verloren, mit einem 6:1 im Rückspiel daheim aber dennoch ins CL-Viertelfinale einziehen konnten.

Am Dienstag entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,62 bei ODDSET für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Barcelona vs PSG auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Barca ist seit 13 Pflichtspielen ungeschlagen

Die Blaugrana kamen in 37 von 39 Fällen weiter, wenn sie das Hinspiel auswärts gewonnen hatten

PSG konnte nur 6 der letzten 18 Duelle gegen spanische Vereine gewinnen



Barcelona vs PSG Quoten Analyse:

Mit dem Heimvorteil schicken die Wettanbieter ohne Steuer die Hausherren bei der Barcelona vs PSG Prognose als Favoriten ins Rennen. Doch grundsätzlich erwarten die Bookies ebenfalls ein einigermaßen enges Duell.

So gibt es für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 2,24. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste aber auch nur durchschnittliche Quoten von 2,98. Beim Markt „Wer kommt weiter“ haben die Katalanen mit Quoten von 1,25 klar die Nase vorne.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs PSG Prognose: Bringen die Blaugrana den Vorsprung ins Ziel?

Seit Coach Xavi Ende Januar seinen Abschied nach dieser Saison angekündigt hat, ist der FC Barcelona in 13 Spielen in Folge ohne Niederlage. Das 1:0 am Wochenende zu Gast bei Cadiz war der zehnte Sieg in diesem Zeitraum. Dabei schonte der Trainer einige Stammspieler. Zudem bauten die Blaugrana ihre Serie in La Liga ohne Gegentor auf sechs Partien aus. Da sich Real Madrid auf Platz 1 der Liga-Tabelle aber auch kaum Patzer leistet und immer noch acht Punkte Vorsprung hat, kommt diese Aufholjagd wohl zu spät.

Dafür könnte der Verein nun erstmals seit der Saison 2018/19 wieder in der Königsklasse ins Halbfinale einziehen. 2021/22 sowie 2022/23 war Barca unter Coach Xavi sogar schon in der CL-Gruppenphase gescheitert. Daheim gab es in 13 Spielen gegen Mannschaften aus Frankreich nur zwei Niederlagen (9S, 2U). Zudem kam Barcelona im Europapokal in 37 von 39 Fällen weiter, wenn man das Hinspiel auswärts gewonnen hatte. Am Dienstag fehlen mit Andreas Christensen und Sergi Roberto zwei wichtige Spieler gesperrt.

In Paris wurde mit dem Antritt von Coach Luis Enrique eine neue Ära eingeläutet. Im vergangenen Sommer wurden Stars wie Neymar und Lionel Messi verabschiedet. Nach dieser Saison wird mit Kylian Mbappé der nächste Superstar den Verein verlassen. Der spanische Trainer baut deswegen das Team Schritt für Schritt um und setzt dabei auch viel auf junge Talente sowie Eigengewächse. In der Ligue 1 ist PSG mit zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger trotzdem klar auf Meisterkurs.

Zudem steht man im Pokal-Endspiel. Ab Ende November waren die „Rouges-et-Bleus“ in 27 Pflichtspielen ohne Niederlage geblieben und hatten in dieser Zeit 19 Siege gefeiert. Diese Serie endete in der Vorwoche mit der Pleite daheim gegen Barcelona. Am Wochenende hatte Paris in der Liga spielfrei und konnte sich so voll und ganz auf das zweite Duell gegen Barca konzentrieren, bei dem Achraf Hakimi wieder mitspielen kann. PSG konnte nur sechs der letzten 18 Duelle gegen spanische Vereine gewinnen (3U, 9N).

Barcelona - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Cadiz (A), 3:2 PSG (A), 1:0 Las Palmas (H), 3:0 Atletico Madrid (A), 3:1 SSC Neapel (H)

Letzte 5 Spiele PSG: 2:3 Barcelona (H), 1:1 Clermont Foot (H), 1:0 Stade Rennes (H), 2:0 Olympique Marseille (A), 6:2 Montpellier (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs PSG: 3:2 (A), 1:1 (A), 1:4 (H), 6:1 (H), 0:4 (A)



Nach 14 Duellen führt Barcelona den Vergleich gegen Paris mit sechs Siegen zu vier Niederlagen an. Von den letzten neun Spielen gegen PSG in der CL-K.o.-Runde haben die Blaugrana nur zwei verloren (4S, 3U). Zu Gast bei den Katalanen konnte der französische Serienmeister nur einmal gewinnen (2U, 3N). Dieser Erfolg war aber ein 4:1 im letzten Auswärtsspiel im Camp Nou im Februar 2021. Die Zuschauer dürfen sich auf Tore freuen.

Denn in keiner Europapokal-Begegnung von Barca fallen im Schnitt mehr Tore als gegen die „Rouges-et-Bleus“ (3,6 Treffer). Wird auch am Dienstag der Wert von 2,5 Toren überboten, bekommt ihr dafür bei Betano eine Quote von 1,50. Neukunden des Anbieters finden alle Infos zur Betano Anmeldung bei uns.

Unser Barcelona - PSG Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Nach der knappen Hinspiel-Niederlage sind die Pariser sicher nicht chancenlos und werden auch zu Gast in Barcelona alles versuchen. Am Ende glauben wir aber, dass sich die Katalanen die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Dafür sind die Blaugrana aktuell einfach zu formstark. Zusammen mit dem Heimvorteil dürfte das mindestens für ein Remis reichen. Da PSG ein 2:3 aufholen muss, ergeben sich auch Räume für die Hausherren, was wiederum insgesamt zu ein paar Toren führen wird.