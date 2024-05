Barcelona - Rayo Vallecano Tipp, Prognose & Quoten 19.05.

Unser Barcelona - Rayo Vallecano Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 19.05.2024 lautet: Barca lässt daheim keine Gegentore zu und Rayo trifft auswärts ohnehin nicht. Unser Wett Tipp heute zielt daher auf einen klaren Erfolg der Blaugrana ab.

Am vorletzten Spieltag von La Liga hat der FC Barcelona die Chance, mit einem Sieg die Vizemeisterschaft endgültig klarzumachen. Die Katalanen empfangen die Gäste von Rayo Vallecano, die theoretisch noch einen Punkt für den sicheren Klassenerhalt brauchen. Barca tat sich gegen Rayo in der Vergangenheit tatsächlich auch schwer. Allerdings sprechen die letzten Ergebnisse der beiden Kontrahenten nicht dafür, dass die Gäste dieses Mal etwas Zählbares aus Barcelona mitnehmen.

Im Gegenteil: Wir erwarten einen ungefährdeten Heimerfolg und entscheiden uns für den Wett Tipp heute “Sieg Barcelona (HC 0:1)” mit einer Quote von 1,72 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Rayo Vallecano auf “Sieg Barcelona (HC 0:1)”:

Barcelona hat die letzten 5 La-Liga-Heimspiele gewonnen.

Rayo Vallecano ist seit 9 Pflichtspielen in der Fremde sieglos (3U, 6N).

In 4 der letzten 5 Liga-Heimspiele hielt Barca die Null; Rayo traf in keinem der letzten 5 Auswärtsspiele.



Barcelona vs Rayo Vallecano Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen die Rollen in diesem Match klar verteilt. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es nicht weiter nennenswerte Quoten um 1,25. Wer auf einen Erfolg der Gäste setzt, darf sich über Wettquoten von bis zu 11,00 freuen. Bei der Freude über diese hohen Quoten dürfte es dann aber auch bleiben.

Mit Wettquoten von höchstens 1,50 für “Über 2,5 Tore” erwarten die Bookies einige Treffer. Allerdings sind die Quoten für die Option “Beide Teams treffen” genauso hoch wie die für die Gegenwette und bewegen sich im Rahmen von 1,85 bis 1,90. Auch zum Ende der Saisonen in den Top-Ligen Europas bieten viele Wettanbieter nach wie vor attraktive Gratiswetten an.

Barcelona vs Rayo Vallecano Prognose: Barca siegt ohne Probleme

Am Donnerstag feierte Barcelona beim abgeschlagenen Schlusslicht Almeria einen schmucklosen 2:0-Erfolg und baute damit den Vorsprung auf den Dritten Girona auf vier Zähler aus. Ein weiterer Dreier am Sonntag und die Blaugrana haben zumindest die Vizemeisterschaft in der Tasche.

Diese dürfte angesichts eines Rückstands von 14 Punkten auf Erzrivale Real Madrid wohl nur wenig über die Saison hinwegtrösten. Dennoch will man im letzten Heimspiel den eigenen Fans nochmal etwas bieten. Dabei offenbarte sich das Estadi Olímpic Lluís Companys als durchaus erfolgreiche Ausweich-Spielstätte.

Durch den Umbau des Camp Nou muss Barca seine Heimspiele in diesem Stadion austragen und hat von bisher 18 Liga-Partien dort immerhin 14 gewonnen (1U, 3N). Die letzten fünf Heimbegegnungen in La Liga gewannen die Katalanen allesamt. Bei vier dieser letzten fünf Heimsiege kassierten sie noch nicht einmal ein Gegentor.

Drei der letzten fünf Heimpartien in Spaniens Oberhaus entschied Barcelona mit mindestens zwei Toren Unterschied für sich. Mit 40 erzielten die Blaugrana circa 54 Prozent ihrer insgesamt 74 geschossenen Tore zu Hause. Alle Wettbewerbe zusammengenommen, hat Barca nur eines der letzten neun Heimspiele verloren (7S, 1U).

Barcelona - Rayo Vallecano Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:0 Almeria (A), 2:0 Real Sociedad (H), 2:4 Girona (A), 4:2 Valencia (H), 3:2 Real Madrid (A)

Letzte 5 Spiele Rayo Vallecano: 2:1 Granada (H), 0:0 Valencia (A), 0:1 Almeria (H), 0:3 Villarreal (A), 2:1 Osasuna (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Rayo Vallecano: 1:1 (A), 1:2 (A), 0:0 (H), 0:1 (H), 0:1 (A)



Mit Rayo Vallecano kommt nun so etwas wie der Angstgegner der vergangenen Jahre nach Barcelona. Die Rayistas haben tatsächlich keines der letzten fünf direkten Duelle mit den Katalanen verloren. Es gab vielmehr drei Siege und zwei Remis. Das Hinspiel in dieser Saison endete 1:1. Bei den letzten beiden Gastspielen beim FC Barcelona kassierte Rayo noch nicht einmal ein Gegentor. Dennoch würden wir hier keine Wette in Richtung der Gäste forcieren. Diese haben auswärts keines der letzten neun Pflichtspiele gewonnen (3U, 6N). In den letzten fünf Auswärtspartien gelang den Franjirrojos noch nicht einmal ein eigenes Tor.

In Kombination mit den letzten Heim-Ergebnissen Barcas würden wir als Alternative eher noch den Tipp “Heimsieg zu Null” anvisieren. Für diese Wette gibt es zum Beispiel bei Intertops eine Quote von 2,06. Wer kann, sollte dafür den Intertops Bonus ohne Einzahlung verwenden. Mit gerade einmal elf Toren stellt Rayo Vallecano die zweitschwächste Auswärts-Offensive in La Liga. Insgesamt steht der Klub bei 29 Treffern, was ebenfalls der zweitschlechteste Wert ist. Am Mittwoch schlugen die Rayistas den Vorletzten Granada zu Hause knapp mit 2:1 und machten den Klassenerhalt mehr oder weniger perfekt. Zuvor hatte es nur einen Punkt aus drei Partien gegeben.

Unser Barcelona - Rayo Vallecano Tipp: “Sieg Barcelona (HC 0:1)”

Der Angstgegner kommt! Nach fünf sieglosen Duellen mit den Rayistas ist es für Barca mal wieder an der Zeit zu gewinnen. Die Voraussetzungen hierfür sind gegeben. Die Blaugrana gewannen ihre letzten fünf Liga-Heimspiele allesamt und vier davon zu Null. Die Gäste sind dagegen seit neun Auswärtspartien sieglos und in den letzten fünf davon gelang ihnen noch nicht einmal ein Tor. Alles deutet auf einen ungefährdeten Heimsieg der Katalanen hin.