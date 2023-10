Barcelona - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten | 28.10.2023

Unser Barcelona - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 28.10.2023 lautet: Real Madrid und FC Barcelona liegen mal wieder unter den Top 3 der spanischen Primera Division. Dieser Clasico könnte möglicherweise über die Defensive entschieden werden.

Aktuell hat Real Madrid einen Zähler Vorsprung auf den FC Barcelona. Am vergangenen Spieltag strauchelten die Königlichen jedoch und trennten sich mit einem Unentschieden vom FC Sevilla (1:1). Zudem haben die Gäste aus Madrid in dieser Spielzeit bereits ein Ligaspiel verloren (1:3), die Katalanen sind hingegen noch ungeschlagen.

Beim Blick auf die letzten direkten Duelle fällt vor allem eines auf: Drei von vier Begegnungen boten nur einem Fanlager die Möglichkeit zu jubeln. Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,40 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Real Madrid auf „Beide Teams treffen: Nein“:

3 der letzten 4 direkten Duelle endeten mit „Beide Teams treffen: Nein“.

Barcelona (8,05 xGA) und Real Madrid (8,13 xGA) gehören aus dem Spiel heraus zu den 5 besten Defensiven der Primera Division.

Pro Spiel hat Real Madrid die wenigsten Gegentore kassiert (0,7), Barca hat in 5 Liga-Heimspielen nur 2 Gegentore zugelassen.

Barcelona vs Real Madrid Quoten Analyse:

Der FC Barcelona bekommt am elften Spieltag vor heimischer Kulisse die Chance, mit einem Sieg am Erzrivalen aus Madrid vorbeizuziehen. Die Quoten der Wettanbieter sind insgesamt ausgeglichen. Der Heimvorteil sorgt am Ende für Wettquoten bis 2,51.

Neuzugang Jude Bellingham hat bei Real Madrid sofort eingeschlagen. Der Offensivspieler ist mit zehn Scorerpunkten der beste Spieler der Liga. Trotz seiner enormen individuellen Qualität sind die Königlichen mit Quoten zwischen 2,60 und 2,50 minimaler Außenseiter. Ein Sportwetten Bonus könnte für diesen Clasico genau das Richtige sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Real Madrid Prognose: Die Defensiven im Fokus

Acht Siege aus den ersten zehn Partien haben die Gäste aus Madrid an die Spitze der Tabelle gebracht. Ein großer Faktor ist die Stabilität in der Hintermannschaft von Carlo Ancelotti. Drei der letzten vier Ligaspiele konnte Real ohne Gegentor gewinnen. Nur am letzten Spieltag fingen sich die Königlichen beim 1:1 gegen den FC Sevilla einen Treffer.

Insgesamt haben Los Blancos in der Primera Division die wenigsten Gegentore pro Spiel zugelassen (0,7). Die erwartbaren Gegentore von 10,7 xGA (5.) bestätigen, dass die Defensive der Gäste mit enormer Qualität ausgestattet ist.

Gleiches gilt für die Hintermannschaft des FC Barcelona. Die Katalanen haben vier ihrer fünf Liga-Heimspiele ohne Gegentor beendet. Zudem hat die Xavi-Elf sogar etwas weniger erwartbare Gegentore als Real Madrid kassiert (9,9 xGA).

Das zeigt sich ebenfalls an den erwartbaren Gegentoren aus dem Spiel heraus, wo Real (8,13 xGA) und die Blaugrana (8,05 xGA) erneut unter den fünf besten Abwehrreihen der Liga zu finden sind.

Barcelona - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:1 Schachtjor Donezk (H), 1:0 Athletic Bilbao (H), 2:2 Granada (A), 1:0 Porto (A), 1:0 Sevilla (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:1 SC Braga (A), 1:1 Sevilla (A), 4:0 Osasuna (H), 3:2 Neapel (A), 3:0 Girona (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Real Madrid: 3:0 (H), 0:4 (H), 2:1 (H), 1:0 (A), 3:1 (A).

Wie schon in den vergangenen Jahren gehören Barca (22,9 xG) und Real Madrid (19,5 xG) auch in dieser Spielzeit zu den stärksten Offensiven der Liga. Das hinderte die beiden Konkurrenten in drei der vorangegangenen vier direkten Aufeinandertreffen jedoch nicht an einer Partie mit „Beide Teams treffen: Nein“. Zuletzt haben beide Defensiven auf höchstem Niveau agiert. Die Katalanen konnten drei ihrer vergangenen vier Pflichtspiele ohne Gegentor beenden, den Gästen aus Madrid gelang dies in drei von fünf Begegnungen.

Mit jeweils fünf Ligaspielen ohne Gegentor stehen beide Mannschaften in dieser Kategorie an der Spitze der Liga. Darüber hinaus ließ die katalanische Hintermannschaft nur 1,0 Gegentore pro Spiel zu und kommt damit annähernd an den besten Wert der Liga heran. Dieser obliegt der Ancelotti-Elf, die nur 0,7 Gegentore pro Spiel erlaubt hat. Wenn wir bei dieser Logik bleiben, bietet sich zusätzlich eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ an. Nehmen wir erneut Wettanbieter Bet3000 als Beispiel, findet ihr eine entsprechende Quote von 2,20.

Unser Barcelona - Real Madrid Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Wir erwarten einen spannenden Clasico! Beide Mannschaften befinden sich in bester Verfassung und bringen sowohl defensiv als auch offensiv das Beste der spanischen Liga auf den Platz. Da beide Teams bereits fünf Partien ohne Gegentor beendet haben und Barcelona vier der fünf Heimspiele mit einer weißen Weste abgeschlossen hat, könnte es eine torarme Begegnung werden.