Barcelona - Real Sociedad Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2023

Unser Barcelona - Real Sociedad Tipp zum La Liga Spiel am 20.05.2023 lautet: Nach vier langen Jahren sackten die „Blaugrana“ wieder einmal die nationale Meisterschaft im „Derbi Barceloni“ ein. Da Barca den nationalen Titel bereits eingetütet hat, tendieren wir zu einem müden Kick mit wenigen Toren.

Ein 4:2 im „Derbi Barceloni“ reichte den Katalanen am vergangenen Spieltag zur 27. Meisterschaft. Bereits nach 45 Minuten war die Partie durch einen Doppelpack von Robert Lewandowski und einem weiteren Treffer von Alejandro Balde entschieden. Mit satten 73 Prozent Ballbesitz waren die Gäste stets Herr im Ring und bestimmten das Geschehen gegen den Revier-Rivalen bzw. potenziellen Abstiegskandidaten.

Real Sociedad verpasste es vor heimischer Kulisse, mit einem 2:2 gegen Girona den Vorsprung zur Nicht-Champions-League-Zone auszubauen. Dabei wurden die Hausherren bereits frühzeitig ihrer Favoritenrolle gerecht und gingen durch die Treffer von Mikel Oyarzabal und David Silva mit 2:0 in Front. Den Gästen gelang aber noch vor der Pause der Ausgleich. Eine mangelnde Chancenverwertung im zweiten Durchgang verhinderte den Heimsieg der Basken.

In einem Match mit kaum Torraumszenen gehen wir von weniger als 2,5 Treffern aus. Winamax hält eine Quote von 1,90 bereit .

Darum tippen wir bei Barcelona vs Real Sociedad auf „Unter 2,5 Tore“:

Barcelona vs Real Sociedad Quoten Analyse:

Wenngleich die Mannen aus der Hauptstadt der spanischen Region Katalonien bereits als neuer nationaler Meister feststehen, gelten die Hausherren am Drei-Weg-Markt als Favorit auf drei Punkte und sind mit einer Barcelona Real Sociedad Quote von ca. 1,80 bewertet.

Barcelona vs Real Sociedad Prognose: „Kann Sociedad für eine Überraschung sorgen?“

Mit dem dritten Sieg im dritten La-Liga-Duell in Folge konnte Barca jüngst die Meisterschaft in trockene Tücher bringen. Allen Grund zur Freude hat auch Trainer Xavi, der seine gute Arbeit seit dem Amtsantritt im November 2021 mit der ersten Meisterschaft krönte. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Real Madrid misst sage und schreibe 14 Punkte.

Vor allem im ehrwürdigen Camp Nou waren die Katalanen in dieser Saison eine Bank und verkörpern das heimstärkste Team der Liga. Dabei wurden mehr als 75 Prozent der Heimspiele mit einem Sieg beendet (1U, 3N). Die Viererkette um Alejandro Balde, Andreas Christensen, Ronald Araújo und Jules Koundé steht sehr sicher und hielt die meiste Arbeit von Keeper Marc-André ter Stegen fern. Nur zweimal musste der deutsche Schlussmann in 17 Heimspielen hinter sich greifen. Acht der vergangenen elf Ansetzungen auf heimischem Boden endeten mit weniger als 2,5 Toren.

Die Elf von Trainer Imanol Alguacil spielte bisweilen eine sehr starke Saison und konnte sich gegenüber der letzten um zwei Plätze auf Rang 4 verbessern. Erstmals seit der Spielzeit 2013/14 winkt die Teilnahme an der Königsklasse. Sollte Rang 4 gehalten werden, würden die Basken zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte in der Champions League antreten.