Barcelona - Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 29.09.2023

Spitzenclub aus Barcelona empfängt am Freitagabend die Mannschaft vom andalusischen Traditionsverein aus Sevilla zum 159. Duell der beiden Teams in der Primera Division.

Während Barcelona am Dienstagabend einen kleinen Dämpfer verarbeiten musste, gegen Mallorca reichte es nur zu einem 2:2 Unentschieden, konnten sich die „Sevillistas“ beim 5:1-Sieg gegen Almeria ein wenig den Frust von der Seele schießen. Trotzdem sehen wir den FC Barcelona mit einigen Vorteilen in dem Traditionsduell und entscheiden uns für eine „Barcelona gewinnt & Unter 3,5 Tore“ Wette mit einer Quote von 2,30 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Sevilla auf „Barcelona gewinnt & Über 2,5 Tore“:

Barcelona schießt im Schnitt 2,7 Tore pro Spiel, die meisten im Ligavergleich.

Barcelona verlor keines der letzten 15 Liga-Spiele gegen Sevilla.

Die letzten beiden Spiele gegen Sevilla gewann Barcelona mit 3:0.

Barcelona vs Sevilla Quoten Analyse:

Auch bei den besten Bookies mit deutscher Lizenz gehen die Katalanen als klarer Favorit in die kommende Begegnung, was durch eine Siegquote von 1.35 verdeutlicht wird. Bei einem Auswärtserfolg der Andalusier winkt dagegen eine Gewinnquote von 7.60.

Als wahrscheinlichster Torschütze wird der polnische Weltfußballer Robert Lewandowski gesehen. Ein Tor zu einem beliebigen Zeitpunkt im anstehenden Duell gibt nur eine Quote von durchschnittlich 1.62.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Sevilla Prognose: Kann Barcelona den Platz an der Sonne behaupten?

Der amtierende Meister aus Barcelona startete gut in die aktuelle Spielzeit und steht ungeschlagen auf dem ersten Platz der Tabelle. Durch die Punkteteilung in Mallorca haben jedoch der Erzrivale Real Madrid und das Überraschungsteam aus Girona am Mittwochabend die Möglichkeit an den Blaugrana vorbeizuziehen.

Barcelona stellt mit 18 Saisontoren die beste Offensive der Primera Division. Bester Torschütze der Katalanen ist auch in dieser Spielzeit wieder Robert Lewandowski, der in den ersten sieben Spielen fünf Treffer und drei Vorlagen beisteuern konnte. In der vergangenen Saison sicherte sich der Pole die Torjägerkanone mit 23 Treffern.

Sevilla musste zu Saisonbeginn drei Niederlagen in Folge einstecken, konnte sich jedoch zuletzt mit zwei Siegen aus den letzten drei Spielen etwas freischwimmen und den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wahren. Die Andalusier stehen mit sieben Punkten auf Platz elf der Tabelle.

Im Defensivverhalten stehen die Spieler vom FC Sevilla jedoch ganz vorne im Ligavergleich. Mit 60,7% gewonnenen Zweikämpfen und 13,7 erfolgreichen Tacklings pro Spiel führen die Andalusier die Liga an. Das Heimteam von Cheftrainer und Spielerlegende Xavi erwartet also ein hartes Stück Arbeit im anstehenden Duell.

Barcelona - Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:2 Mallorca (A), 3:2 Celta (H), 5:0 Antwerpen (ECL, H), 5:0 Betis (H), 2:1 Osasuna (A).

Letzte 5 Spiele Sevilla: 5:1 Almeria (H), 0:0 Osasuna (A), 1:1 Lens (ECL, H), 1:0 Las Palmas (H), 1:2 Girona (H).

Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Sevilla: 3:0 (H), 3:0 (A), 1:0 (H), 1:1 (A), 3:0 (Pokal, H).

Ein Blick auf den direkten Vergleich der beiden Teams bestätigt die Favoritenrolle der Katalanen. In 158 Ligaspielen ging der FC Barcelona in 87 Spielen als Sieger vom Platz, 36 Mal konnte der FC Sevilla gewinnen, während 35 Spiele in einer Punkteteilung endeten.

Im Schnitt fallen 3,26 Tore pro Spiel in direkten Duellen zwischen Barcelona und Sevilla. Im eigenen Stadion verloren die Blaugrana in 79 Partien erst sechs Mal gegen die Sevillistas.

Tippfreunde, die trotzdem an einen Erfolg der Auswärtsmannschaft glauben, können auch bequem per Paysafecard bei einem der Wettanbieter mit Paysafecard einzahlen und ihre Barcelona Sevilla Wette abschließen.

Unser Barcelona - Sevilla Tipp: Barcelona gewinnt & Unter 3,5 Tore

In keinem der letzten sieben direkten Duellen zwischen Barcelona und Sevilla fielen mehr als drei Tore im Spiel. Die stabile Defensive der Sevillistas wird auch in diesem Match verhindern, dass es zu einem Kantersieg Barcelonas kommen wird. Trotzdem sehen wir die Katalanen mit klaren Vorteilen in fast allen Bereichen des Spiels und am Ende siegreich vom Platz gehen.