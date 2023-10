Barcelona - Shakhtar Donetsk Tipp, Prognose, Quote | 25.10.2023

Unser Barcelona - Shakhtar Donetsk Tipp zum Champions League Spiel am 25.10.2023 lautet: Der FC Barcelona ist in der Champions League vor heimischem Publikum eine Macht und wird sich gegen den Underdog aus Donetsk durchsetzen.

Die Startruppe aus Barcelona empfängt den amtierenden ukrainischen Meister Shakhtar Donetsk zum dritten Spiel der diesjährigen Gruppenphase der Champions League. Auf dem Papier ist die Ausgangslage klar.

Die Spanier sollten ihren Kontrahenten in allen Belangen überlegen sein und so entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Barcelona trifft in beiden Hälften“ mit einer Quote von 1,57 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Shakhtar Donetsk auf „Barcelona trifft in beiden Hälften“:

Barcelona verlor nur 3 der letzten 41 CL-Heimspiele in der Gruppenphase.

In Spielen zwischen Barcelona und Shakhtar Donetsk fallen im Schnitt 2,9 Tore.

Barcelona traf in der aktuellen Saison in 7 der 13 Pflichtspiele jeweils mindestens ein Mal in beiden Hälften.

Barcelona vs Shakhtar Donetsk Quoten Analyse:

Die Blaugrana gehen als eindeutiger Favorit ins kommende Heimspiel gegen Shakhtar Donetsk. Eine Gewinnquote von 1,19 für Barcelona steht einer 14,0 Quote für einen Sieg der Ukrainer gegenüber.

Ein Blick auf den Endergebnis-Wetten-Markt zeigt, dass als wahrscheinlichstes Resultat ein 2:0 oder ein 3:0 mit Quoten um 7,5 gesehen wird. Wer eine Risikowette auf ein genaues Endergebnis in der anstehenden Begegnung zwischen Barcelona und Shakhtar Donetsk abgeben möchte, könnte dies mit dem tollen Happybet Bonus verbinden, um das Verlustrisiko zu minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Shakhtar Donetsk Prognose: Kann Barcelona das 3. Spiel in Folge zu Null gewinnen?

Mit 24 Punkten aus den ersten zehn Spielen steht Barcelona auf dem dritten Platz der spanischen Primera Division, einen Punkt hinter dem Spitzenduo von Erzrivale Real Madrid und dem Überraschungsteam aus Girona. Dabei sind die Blaugrana das einzige Team der Liga, welches noch ungeschlagen ist.

Mit 69 Prozent Ballbesitz und 89 Prozent Passgenauigkeit steht das Team von Cheftrainer und Spielerlegende Xavi im Ligavergleich jeweils auf Platz 1. In Spielen von Barcelona fallen in dieser Saison im Schnitt 3,2 Tore, wobei die Katalanen mit durchschnittlich 1,0 Gegentreffern die viertstärkste Defensive stellen.

In der laufenden Champions-League-Saison steht Barcelona mit sechs Punkten und 6:0 Toren mit einer makellosen Bilanz auf Platz 1 der Gruppe H. Bester Scorer der Blaugrana in den beiden Gruppenspielen war Joao Felix mit zwei Treffern. Der Kapitän der deutschen Nationalelf Ilkay Gündogan konnte schon zwei Vorlagen beisteuern.

Barcelona - Shakhtar Donetsk Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Bilbao (H), 2:2 Granada (A), 1:0 Porto (A), 1:0 Sevilla (H), 2:2 Mallorca (A)

Letzte 5 Spiele Shakhtar Donetsk: 3:0 LNZ (H), 2:0 Ruch Lwiw (A), 3:2 Antwerpen (A), 1:2 Vorskla (H), 3:0 Veres Rivne (Pokal, A)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Shakhtar Donetsk: 1:0 (A), 5:1 (H), 1:0 n.V. (H), 2:3 (H), 2:1 (A)

Shakhtar Donetsk steht mit 21 Punkten aus den ersten zehn Spielen auf Platz 3 der Tabelle der ukrainischen Premier Liga. Der Bergarbeiter-Klub aus dem Donbass hat jedoch ein Spiel weniger auf dem Konto als die beiden Teams auf Platz 1 und 2 und kann sich somit noch an die Tabellenspitze setzen.

Auswärts sind die Orange-Schwarzen noch ungeschlagen, die einzige Niederlage der Saison setzte es „zu Hause“. Dazu muss jedoch erwähnt werden, dass Donetsk die Heimspiele aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine in anderen Städten bestreitet. In der laufenden Saison im Olympiastadion Kiew und im Volksparkstadion in Hamburg.

In der laufenden Gruppenphase stehen die Ukrainer mit drei Punkten auf dem dritten Platz der Tabelle, nachdem man das erste Spiel gegen Porto mit 1:3 verloren hatte und sich am zweiten Spieltag in Antwerpen einen 3:2 Sieg erkämpfte.

Ein Blick auf den direkten Vergleich zwischen den beiden Teams zeigt eine positive Bilanz für den FC Barcelona. Sechs der neun Duelle konnten die Spanier für sich entscheiden, zweimal konnte Donetsk den Platz als Sieger verlassen. Wer an eine Sensation glaubt und auf einen Auswärtssieg der Bergarbeiter gegen den FC Barcelona setzen möchte, kann dies auch bequem auf mobilem Wege über eine der praktischen Wettanbieter Apps tun.

Unser Barcelona - Shakhtar Donetsk Tipp: Barcelona trifft in beiden Hälften

Barcelona ist in der aktuellen Spielzeit noch ungeschlagen und gewann wettbewerbsübergreifend alle sechs Pflichtspiele vor heimischem Publikum mit beeindruckenden 17:2 Toren. Auch gegen den kommenden Gegner aus Donetsk spricht alles für einen weiteren eindeutigen Sieg der Blaugrana.