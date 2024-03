Barcelona - SK Brann Frauen Tipp, Prognose, Quoten |28.3.

Unser Barcelona - SK Brann Frauen Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 28.03.2024 lautet: Im Hinspiel in Bergen hatte der große Favorit Barcelona einige Mühe. Doch im Wett Tipp heute vor den eigenen Fans dürfte ein klares Ergebnis herausspringen.

Im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Women‘s Champions League war der SK Brann daheim gegen den FC Barcelona der haushohe Außenseiter. Zu Gast in Norwegen waren die Blaugrana auch spielerisch über 90 Minuten überlegen und kamen auf 71 Prozent Ballbesitz sowie 32:4 Torschüsse. Da die Frauen aus Bergen in der Defensive aber widerstandsfähig und in der Offensive recht effektiv waren, sprang für den großen Favoriten nur ein knapper 2:1-Sieg heraus. Im Rückspiel will Barca im eigenen Stadion nun den Deckel draufmachen.

Das dürfte auch klappen. So spielen wir mit einer Quote von 1,70 bei Betway die Wette „Sieg Barcelona mit HC -3″.

Darum tippen wir bei Barcelona vs SK Brann Frauen auf „Sieg Barcelona mit HC -3″:

Barca ist seit 5 Jahren ohne Heimniederlage

Die Blaugrana sind die Nummer 1 des UEFA-Rankings

Seit 14 UWCL-Partien ist Barcelona ungeschlagen

Barcelona vs SK Brann Frauen Quoten Analyse:

Barcelona ist die Nummer 1 des UEFA-Rankings. Brann Bergen hat dagegen den niedrigsten Koeffizienten der letzten acht Teams im Wettbewerb. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das bei der Barcelona vs SK Brann Frauen Prognose eine klare Ausgangslage.

Für einen Sieg der Blaugrana klettern die Quoten maximal auf einen Wert von 1,04. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den besten Wettanbietern für einen Erfolg der Auswärtsmannschaft sehr hohe Quoten im Schnitt von 32,8.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs SK Brann Frauen Prognose: Wie souverän zieht Barca in die nächste Runde ein?

Der FC Barcelona ist im Frauenfußball das Nonplusultra. Die heimische Liga F dominiert der Klub inzwischen nach Belieben und gewann die letzten vier Meisterschaften in Serie. Auch in diesem Jahr ist in der Heimat kein Kraut gegen die Blaugrana gewachsen. Nach 21 Spieltagen stehen 20 Siege, ein Remis und 92:5 Tore auf dem Konto. Das Polster auf den ersten Verfolger beträgt zwölf Punkte. In der Königsklasse gingen zwei der letzten drei Pokale an Barca.

Seit März 2018 und einem 0:1 gegen Lyon haben „El Femeni“ kein Pflicht-Heimspiel mehr verloren. In der diesjährigen CL-Gruppenphase gewann die Mannschaft von Trainer Jonatan Giraldez ihre Heimspiele mit 5:0, 7:0 und 2:0. Punkte ließ man nur beim 4:4 zu Gast bei Benfica liegen. Seit 14 UWCL-Partien ist Barcelona ungeschlagen. In der Offensive ist in der Königsklasse Verlass auf Salma Paralluelo (6 Tore) und Caroline Graham Hansen (5 Tore, 5 Vorlagen). Schon ein Remis reicht am Donnerstag zum sechsten Halbfinal-Einzug in Serie.

Der SK Brann Kvinner erreichte in seiner zweiten europäischen Saison erstmals das CL-Viertelfinale. In der Gruppenphase holten die Frauen von Coach Martin Ho nur einen Punkt weniger als Lyon (14). Auf Platz 3 und Slavia Prag hatten die Norwegerinnen somit ein Polster von acht Zählern. Die kommende UWCL-Spielzeit wird aber vermutlich ohne den Verein aus Bergen stattfinden, denn die Saison 2023 der Toppserien beendete der Sportsklubben lediglich auf Rang 4.

Somit müsste Brann in dieser Spielzeit die Champions League gewinnen, um auch in der kommenden Saison wieder mitspielen zu dürfen. In der heimischen Liga begann die neue Saison Mitte März. Den Start setzte der SK mit einer 2:4-Pleite bei Lilleström gründlich in den Sand. Das zweite Spiel gegen Valerenga am vergangenen Wochenende wurde wegen dem CL-Rückspiel gegen Barca verschoben. In den vergangenen 15 UWCL-Partien konnte der SKB immer mindestens einmal treffen.

Barcelona - SK Brann Frauen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 3:0 Real Madrid (A), 2:1 SK Brann (A), 7:0 UD Teneriffa (H), 2:1 Athletic Club (H), 7:1 Real Sociedad (A)

Letzte 5 Spiele SK Brann: 1:2 Barcelona (H), 2:4 Lilleström (A), 1:1 Granada (A), 2:1 St. Pölten (H), 1:0 Slavia Prag (A)

Letzte Spiele Barcelona vs SK Brann: 2:1 (A)

In der Vorwoche trafen beide Mannschaften erstmals aufeinander. Barca hat gegen norwegische Vereine mit fünf Siegen in fünf Spielen auch eine makellose Bilanz. Für Bergen war es das erste Duell gegen einen Klub aus Spanien.

Am Donnerstag gehen die Buchmacher von vielen Toren aus. Um bei Bwin eine ordentliche Quote von 1,75 zu bekommen, müsst ihr am „Über/Unter“-Markt bis auf „Über 4,5 Tore“ gehen. Neu- und Bestandskunden des Anbieters sollten sich den aktuellen Bwin Bonus Code nicht entgehen lassen.

Unser Barcelona - SK Brann Frauen Tipp: Sieg Barcelona mit HC -3

In der Vorwoche hatte Barca noch einige Mühe mit Brann Bergen. Doch im Rückspiel spricht wirklich alles überdeutlich für die Blaugrana. Wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Buchmacher.

Daheim kann die Truppe von Coach Giraldez sicher nochmal eine Schippe drauflegen und mit einem Sieg den Halbfinal-Einzug klarmachen. Hier stellen sich nur Fragen wie: Wie hoch gewinnen die Gastgeber? Erzielt Brann ein Ehrentor?