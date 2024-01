Barcelona - Villarreal Tipp, Prognose, Quoten| 27.01.2024

Unser Barcelona - Villarreal Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 27.01.2024 lautet: Wenn Barca die Ligaspitze nicht komplett aus den Augen verlieren will, darf man sich nicht mehr viele Patzer leisten. Der Wett Tipp heute geht immerhin von einem Heimsieg aus.

Dem FC Barcelona schwimmen die Felle davon. In der Liga hat man schon acht Punkte Rückstand auf Rang 1, in der Copa del Rey schieden die Katalanen im Viertelfinale gegen Bilbao aus. Nach der Niederlage in der Supercopa gegen Real Madrid bleibt somit nur noch die Champions League. Doch selbst wenn das Achtelfinal-Los Neapel machbar ist, rechnet keiner wirklich mit dem Henkelpott. Vielleicht glückt ja in La Liga noch eine Aufholjagd. Im Heimspiel am Samstag gegen Villarreal sind die Blaugrana schon mal die klaren Favoriten.

Wir spielen bei dieser Partie mit einer Quote von 1,60 bei Happybet die Wette „Sieg Barcelona & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Villarreal auf „Sieg Barcelona & Über 2,5 Tore“:

Barca kassierte in dieser Saison nur gegen Real und Girona Heimniederlagen

Die Katalanen haben lediglich eines der jüngsten 32 Duelle gegen das „Gelbe U-Boot“ verloren

Villarreal wartet seit 4 Pflichtspielen auf einen Sieg



Barcelona vs Villarreal Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Tabelle ergibt sich ein recht klares Bild. Die Katalanen stehen immerhin auf Platz 3, während das „Gelbe U-Boot“ lediglich auf Rang 14 liegt. So wird ein Heimsieg bei der Barcelona vs Villarreal Prognose nur mit niedrigen Quoten belohnt.

Die Quote steigt gerade mal auf einen Wert im Schnitt von 1,34. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 7,86 die deutlichen Underdogs. Wenn ihr bei diesem Spiel etwas ins Risiko gehen wollt, könnte euch eine Freiwette behilflich sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Villarreal Prognose: Gegen defensiv schwache Gäste darf der Barca-Angriff hoffen

Schon nach 36 Sekunden geriet Barcelona am Mittwoch im Pokal-Viertelfinale in Bilbao in Rückstand. Am Ende erreichten die Katalanen mit einem 2:2 die Verlängerung, mussten sich nach dieser aber mit 2:4 geschlagen geben. Somit ist eine weitere Titelchance für die Blaugrana dahin. In der Supercopa kassierte man jüngst im Finale eine bittere 1:4-Pleite gegen Real Madrid. So hat Barca die jüngsten drei Clasicos gegen den Erzrivalen allesamt verloren. Auch in der Liga scheint eine Titelverteidigung extrem unwahrscheinlich.

Nach 20 Spielen steht der FCB schon bei 24 Gegentoren. In der kompletten Vorsaison hatte man in 38 Partien lediglich 20 Gegentreffer hinnehmen müssen. Auch die Offensive, vor allem in Person von Robert Lewandowski, hat viel von ihrer Torgefährlichkeit eingebüßt. Der Pole wirkt im Team aktuell wie ein Fremdkörper und zeigt auch seine Unzufriedenheit. Bei diesem Saisonverlauf steht natürlich Trainer Xavi in der Kritik. Die Medien vermissen Lösungsansätze für die Krise.

Unter Coach Unai Emery feierte Villarreal große Erfolge. 2021 gewann das „Gelbe U-Boot“ die Europa League und feierte damit den ersten Titel der Vereinsgeschichte. In der darauffolgenden Spielzeit ging es in der Königsklasse bis ins Halbfinale. Seit dem Abgang des Erfolgstrainers hat der Verein aber große Probleme. Nachfolger Quique Setien führte den Verein immerhin auf Rang 5 und in den Europapokal. Doch zu Beginn der neuen Spielzeit wurde der Coach nach drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen entlassen.

Danach durfte sich Pacheta zwölf Spiele lang versuchen. Trainer Nummer 3 wurde mit Marcelino dann ein alter Bekannter, der die Mannschaft schon zwischen 2013 und 2016 betreut hatte. Dessen Bilanz ist nach 13 Pflichtspielen mit fünf Siegen, vier Remis und vier Niederlagen aber auch ausbaufähig. Besonders bitter war das Pokal-Aus gegen Drittligist Salamanca. Auch in La Liga holte das „Submarino Amarillo“ aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt fünf Punkte.

Barcelona - Villarreal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:4 Athletic Bilbao (A), 4:2 Betis Sevilla (A), 3:1 Salamanca (A), 1:4 Real Madrid (A), 2:0 Osasuna (H)

Letzte 5 Spiele Villarreal: 1:1 RCD Mallorca (H), 0:3 Las Palmas (A), 6:7 Salamanca (A), 1:3 Valencia (A), 3:2 Celta Vigo (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Villarreal: 4:3 (A), 1:0 (A), 3:0 (H), 0:2 (H), 3:1 (A)



Barca führt den direkten Vergleich gegen Villarreal klar mit 32 Siegen und zehn Remis an. Das „Gelbe U-Boot“ konnte nur neun Partien gegen die Katalanen für sich entscheiden. In den jüngsten 31 Aufeinandertreffen gegen den VCF kassierten die Blaugrana sogar nur eine Pleite.

In sieben der letzten zehn Duelle dieser beiden Mannschaften wurden in der ersten Spielhälfte mehr Tore erzielt. Setzt sich diese Serie am Samstag fort, bekommt ihr dafür bei NEObet eine Quote von 3,00. Für die Tipp-Abgabe bei diesem Bookie empfehlen wir euch die Neobet Sportwetten App.

Unser Barcelona - Villarreal Tipp: Sieg Barcelona & Über 2,5 Tore

Barcelona hat in dieser Saison schon genug Probleme gehabt und schon viele Punkte liegen gelassen. Das Heimspiel gegen Villarreal verspricht nun aber Besserung. Zum einen ist das „Gelbe U-Boot“ ein Lieblingsgegner der Katalanen, zum anderen hat auch der dritte Trainer in dieser Saison den einstigen Champions-League-Halbfinalisten bisher noch nicht auf Kurs gebracht. Zudem werden die Hausherren Wiedergutmachung für die Pokalniederlage wollen. Da die Gäste mit 42 Gegentoren die zweitschwächste Abwehr der Liga haben, dürften auch ein paar Tore fallen.