Bari - Cagliari Tipp, Prognose & Quoten | 11.06.2023

Unser Bari - Cagliari Tipp zum Serie B Aufstiegs Play-Off Spiel am 11.06.2023 lautet: Ähnlich dem Hinspiel gehen wir auch im erneuten Kräftemessen von einer Begegnung auf Augenhöhe aus und sehen binnen der regulären Spielzeit keinen Favoriten.

Das Hinspiel war eine sehr spannende Angelegenheit. Dabei erwischten die Hausherren aus Sardinien den besseren Start und brauchten nur neun Minuten, um durch Torjäger Gianluca Lapadula in Führung zu gehen. Bereits sein 22. Treffer in der laufenden Saison. Für die Gäste, die immer stärker wurden, bot sich kurz vor der Pause vom Elfmeterpunkt die Chance zum Ausgleich. Walid Cheddira versagten aber die Nerven. Nach dem Seitenwechsel drängte Bari fortan auf das 1:1 und war das deutlich torgefährlichere Team. In der Nachspielzeit gelang Joker Mirco Antenucci der Lucky Punch zum verdienten 1:1-Endstand.

Aufgrund des Heimrechts schätzen wir Gastgeber aus der Hauptstadt der süditalienischen Region Apulien etwas stärker ein, schließen aber das Remis nicht aus. Zudem ist mit mehr als 1,5 Toren zu rechnen. Mittels Bet-Builder bietet Betano eine Quote von 1,95 für die Wette Doppelte Chance und über 1.5 Tore im Spiel.

Darum tippen wir bei Bari vs Cagliari auf „Doppelte Chance 1X & mehr als 1,5 Tore“:

Seit neun Heimspielen ist Bari in der Liga bzw. Aufstiegsrelegation ungeschlagen (5S, 4U).

Nur eines der vergangenen neun Ligaduelle auf gegnerischem Boden wurde von Cagliari verloren (3S, 5U).

Bereits im Hinspiel verzeichnete Bari in der Ferne mehr Zug zum Tor. Das Rückspiel findet im eigenen Stadion statt und räumt den Gastgebern somit weitere Vorteile ein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bari vs Cagliari Quoten Analyse:

Anders als im Hinspiel zeichnet sich beim erneuten Aufeinandertreffen keine klare Tendenz am Drei-Wege-Markt ab. Die Bookies rechnen mit einer ausgeglichenen Begegnung und verteilen dementsprechend die Bari Cagliari Wettquoten. Wenngleich aufgrund des Heimrechts dem Serie-C-Meister des Vorjahres leichte Vorteile eingeräumt werden. Eine Tatsache, die anhand einer durchschnittlichen Quote in Höhe von 2,40 untermauert wird. Um das eigene Verlustrisiko zu minimieren, bietet sich der Abschluss einer Gratiswette an.

Unabhängig vom Austragungsort endeten fünf der jüngsten sechs Begegnungen zwischen den beiden Konkurrenten mit mehr als 1,5 Toren. Drei sogar mit drei oder mehr Treffern. Trotz allem gehen die Wettanbieter von einem defensiv geführten Match aus und preisen den Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ dementsprechend ein.

Bari vs. Cagliari Prognose: Feiert der SSC Bari den 2. Aufstieg in Folge?

Erst im Vorjahr stiegen die Schützlinge aus der Hafenstadt an der Adria als Meister der Serie C in die zweite italienische Liga auf und konnten dort über die gesamte Saison mit starken Leistungen überzeugen. Als Garant des Erfolgs fungiert Trainer Michele Mignani. Der 51-Jährige lässt die Verantwortlichen sowie die Fans nach 12 Jahren Abstinenz vom Oberhaus des italienischen Fußballs träumen.

Um dieses Ziel zu verwirklichen, muss im 84. Pflichtspiel des Übungsleiters ein Sieg her. Wenngleich Bari mittlerweile seit neun Heimspielen ungeschlagen ist, wurden dennoch „nur“ fünf dieser Partien siegreich gestaltet. Da ist noch deutlich Luft nach oben.

Die offensive Durchschlagskraft ist den Weiß-Roten keineswegs abzusprechen. Lediglich in einem der vergangenen neun Heimspiele wurde ein eigener Treffer verpasst.

Im Januar 2023 übernahm Claudio Ranieri in Cagliari das Zepter des Handelns und führte den Klub auf den fünften Tabellenplatz und somit in die Aufstiegsrelegation. Nur zwei seiner insgesamt 23 Pflichtspiele mit den Rot-Blauen musste der mittlerweile 71-Jährige als verloren abschreiben. Ohne jeden Zweifel trägt auch er maßgeblichen Anteil am Erfolg der Mannen aus Sardinien.

Bari - Cagliari Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bari: 1:1 Cagliari (Playoff, A), 1:0 Südtirol (Playoff, H), 0:1 Südtirol (Playoff, A), 3:4 Genua (SB, A), 1:0 Reggina (SB, H).

Letzte 5 Spiele Cagliari: 1:1 Bari (Playoff, H), 0:0 Parma (Playoff, A), 3:2 Parma (Playoff, H), 2:1 Venedig (SB, H), 1:0 Consenza (SB, A).

Letzte 5 Spiele Bari vs. Cagliari: 1:1 (Playoff, A), 1:1 (SB, H), 1:0 (SB, A), 0:3 (SB, H), 1:2 (SB, A).

In der Fremde konnte Cagliari die Saison nur bedingt überzeugen. Lediglich vier der insgesamt 20 Paarungen wurden siegreich gestaltet. (10U, 6N). Die Mannen von Trainer Ranieri sind gut beraten, im Rückspiel den Weg nach vorne zu suchen. Das 1:1 aus dem letzten Aufeinandertreffen schafft nämlich keine gute Basis für den Aufstieg. 22 Auswärtstore in 20 Paarungen lassen auf einen Treffer hoffen. Vier Tore in den letzten beiden Begegnungen im Stadio San Nicola untermauern diese These.

Unser Bari - Cagliari Tipp: „DC 1X & mehr als 1,5 Tore“

Das Kräftemessen zwischen Bari und Cagliari ist gleichzeitig das Duell zwischen den beiden Spitzenangreifern Gianluca Lapadula und Walid Cheddira. Letzterer machte im Hinspiel mit einem verschossenen Elfmeter auf sich aufmerksam und wird beim erneuten Kräftemessen alles in die Waagschale werfen, um diesen Fehler auszumerzen.

Beide Konkurrenten sind in dieser Saison sehr torgefährlich. Bari blickt im Ligabetrieb einschließlich der Regelationsspiele auf 60 erzielte Tore. Die Gäste aus Sardinien haben 56 Treffer verbucht. Wobei mehr als ein Drittel durch Gianluca Lapadula, den Torschützenkönig der Serie B, zustande kam. Im Hinspiel sorgte der bereits 33-Jährige mit dem 1:0 ebenfalls für Aufsehen.