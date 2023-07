BATE Borisov - Aris Limassol Tipp, Prognose & Quoten | 01.08.2023

Unser BATE Borisov - Aris Limassol Tipp zum Champions League-Qualifikation Spiel am 01.08.2023 lautet: Das Hinspiel endete in einem Desaster für BATE Borisov. Ein Weiterkommen ist nahezu unmöglich und das schmälert die Motivation.

Die Qualifikation für die CL-Gruppenphase für BATE Borisov ist nach einer 2:6 Hinspiel-Pleite gegen Aris Limassol so gut wie vom Tisch. Im Rückspiel geht es quasi nur noch um Schadensbegrenzung. Aufgrund der politischen Situation ist BATE nur auf dem Papier der Gastgeber, denn faktisch findet die Partie in Ungarn statt.

Darum tippen wir bei BATE Borisov vs Aris Limassol auf „Sieg Aris Limassol“:

BATE Borisov vs Aris Limassol Quoten Analyse:

BATE Borisov vs Aris Limassol Prognose: Eine einzige Erfolgsstory

Aleksey Shpilevski ist gerade einmal 35 Jahre alt. Ehemals durchlief er die Nachwuchs-Akademie des VfB Stuttgarts, ehe es ihn in den Trainerjob zog. In der vergangenen Saison gelang ihm etwas Unerwartetes: Die erste Meisterschaft in der Historie von Aris Limassol.

Mittlerweile steht Aleksey Shpilevski seit 51 Spielen an der Seitenlinie der „Light Brigade“. Sein Punkteschnitt von 1,90 Zählern pro Partie kann sich definitiv sehen lassen. Neben der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte hat Aris Limassol erst kürzlich den zyprischen Super Cup (2:0 vs. Omonia Nikosia) gewonnen.

BATE Borisov - Aris Limassol Statistik & Bilanz:

Gehen beide Mannschaften das Rückspiel etwas gemächlicher an, könnte eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ einen gewissen Value mitbringen. Jedenfalls bietet Bet3000 für diese Wette eine Quote von 1,80 an.