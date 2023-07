BATE Borissow - Partizani Tirana Tipp, Prognose & Quoten | 18.07.2023

Unser BATE Borissow - Partizani Tirana Tipp zum Champions League Qualifikation Spiel am 18.07.2023 lautet: Auf neutralem Boden bekommen BATE Borissow und Partizani Tirana die Chance, sich für die 2. Runde zu qualifizieren. Die offiziellen Gastgeber sind leichter Quotenfavorit.

Vermutlich kann BATE Borissow mit dem Unentschieden aus dem ersten Vergleich mehr anfangen als Partizani Tirana. Der albanische Meister hat bis auf das erste Duell noch kein weiteres Pflichtspiel in dieser Saison absolviert.

BATE Borissow hingegen hat gerade erst eine kritische Saison-Phase überstanden und ist seit vier Pflichtspielen ungeschlagen. Unser Tipp: „Sieg BATE Borissow“ mit einer Quote von 2,55 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei BATE Borissow vs Partizani Tirana auf „Sieg BATE Borissow“:

BATE Borissow vs Partizani Tirana Quoten Analyse:

BATE Borissow trägt seine Heimspiele in der Königsklasse auf neutralem Boden aus. Dementsprechend kann in diesem Vergleich von keinerlei Heimvorteil die Rede sein. Das schlägt sich auf die Quoten nieder, denn die offiziellen Gastgeber gehen mit Quoten bis 2,60 nur leicht favorisiert in das Rückspiel.