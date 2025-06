Bayern - Auckland City Tipp, Prognose & Quoten | 15.06.25

SPORT1 Betting 14.06.2025 • 10:00 Uhr Bayern - Auckland City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub-WM Wette | Schießt sich der FCB für das weitere Turnier warm?

Unser Bayern - Auckland City Sportwetten Tipp zum FIFA Klub-WM Spiel am 15.06.2025 lautet: Der deutsche Rekordmeister ist in unserem Wett Tipp heute der klare Favorit. Ein Debakel für den Underdog erwarten wir aber nicht.

Am Wochenende startet die neu gestaltete FIFA Klub-WM in ihre insgesamt 21. Auflage. Zum ersten Mal nehmen an diesem Turnier 32 Mannschaften statt bisher sieben teil. In unserer Bayern Auckland City Prognose beschäftigen wir uns mit dem zweiten Match dieses Wettbewerbs, das am Sonntag um 18 Uhr MEZ stattfindet.

Die Münchner sind in dieser Begegnung der haushohe Favorit. Wir gehen davon aus, dass sie diese Partie klar gewinnen, aber sicherlich auch einige Kräfte schonen werden. Entsprechend entscheiden wir uns für den Bayern Auckland City Wett Tipp heute “Unter 5,5 Tore” mit einer Quote von 1,63 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Bayern vs Auckland City auf “Unter 5,5 Tore”:

Die Bayern waren in 4 der letzten 5 Bundesligaspiele ohne Gegentor geblieben.

Die Münchner erzielten in keinem ihrer letzten 25 Pflichtspiele mehr als 4 Tore.

Nur eine der letzten 20 Partien mit Beteiligung des FCB endete mit mehr als 5 Toren im Spiel.

Bayern vs Auckland City Quoten Analyse:

Die Online-Buchmacher, von denen einige ganz besonders dafür bekannt sind, dass sie Sportwetten mit schneller Auszahlung anbieten, haben überhaupt keine Zweifel daran, dass der deutsche Vertreter hier einen klaren Sieg einfährt. Die Bayern Auckland City Quoten für Wetten auf den FCB kommen nur selten über eine 1,01 hinaus.

Auf der anderen Seite kann man mit einer erfolgreichen Wette auf die Neuseeländer bis zu dem 120-fachen des Wetteinsatzes gewinnen. Selbst die Bayern Auckland City Wettquoten für den Tipp “Doppelte Chance X2” liegen über der Marke von 30,0. Die Bookies gehen außerdem von einem Schützenfest aus. Das zeigen Quoten von höchstens 1,66 für “Über 4,5 Tore”.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Auckland City Prognose: Münchner mit gelungenem Auftakt

Der FC Bayern hat vor wenigen Wochen bekanntlich die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Das war für die erfolgsverwöhnten Münchner allerdings auch der einzige Titel in der abgelaufenen Saison. Im DFB-Pokal hatte es das frühe Aus im Achtelfinale gegen Leverkusen gegeben. In der Champions League war im Viertelfinale gegen Inter Mailand Schluss.

Zur Klub-WM ist der deutsche Rekordmeister mit allen Stars aufgebrochen. Dazu gehören auch die beiden Neuzugänge Jonathan Tah und Tom Bischof, nachdem man sich mit Leverkusen und Hoffenheim darauf einigen konnte, dass die Verträge der beiden Nationalspieler bereits zum Start dieses Wettbewerbs greifen.

Das Turnier konnten die Münchner bislang zweimal gewinnen, zuletzt im Jahr 2020. In das Auftaktmatch der neuen Ausgabe gehen sie mit insgesamt sieben aufeinanderfolgenden Partien ohne Niederlage (4S, 3U). Von den letzten fünf Spielen, die allesamt in der Bundesliga stattfanden, hat der FCB vier zu Null gewonnen (1U).

Insofern erwarten wir im Rahmen unserer Bayern Auckland City Prognose nicht unbedingt ein Tor der Neuseeländer. Selbst trafen die Münchner in jeder der letzten sieben Partien mindestens doppelt. In vier ihrer letzten fünf Begegnungen gelangen ihnen sogar mindestens drei Treffer.

Bayern - Auckland City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:0 Hoffenheim (A), 2:0 Gladbach (H), 3:3 Leipzig (A), 3:0 Mainz (H), 4:0 Heidenheim (A)

Letzte 5 Spiele Auckland City: 2:0 Hekari United (N), 2:0 Ifira Black Bird (N), 1:1 Rewa (N), 2:0 Tiga Sport (N), 1:0 AS Pirae (N)

Letzte Spiele Bayern vs. Auckland City: -

Auckland City gewann am 12. April 2025 die Champions League der ozeanischen Fußball-Konföderation. Im Finale bezwangen die Navy Blues Hekari United aus Papua-Neuguinea mit 2:0 und gewannen damit die ozeanische Königsklasse zum vierten Mal in Serie und insgesamt 13. Mal, womit sie ihren Rekord weiter ausbauten.

An der Champions League des OFC nehmen Mannschaften aus den Ländern Fidschi, Neukaledonien, Neuseeland, Papua-Neuguinea, den Salomonen, Tahiti und Vanuatu teil. Insofern ist der Stellenwert dieses Wettbewerbs entsprechend nicht ganz so hoch. Auckland selbst nimmt zum dritten Mal an einer FIFA Klub-WM teil.

Im Jahr 2009 wurde man nach einem 3:2-Sieg gegen TP Mazembe aus der Demokratischen Republik Kongo Fünfter. Bei der Ausgabe 2014 wurden die Neuseeländer nach einem 4:2-Erfolg im Elfmeterschießen gegen Cruz Azul aus Mexiko sensationell Dritter. Dennoch sehen wir sie in unserem Bayern Auckland City Tipp chancenlos.

Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass der neuseeländische Meister seit acht Pflichtspielen ungeschlagen ist und sieben dieser Partien gewann (1U). Wie der Gegner, so blieben auch die Navy Blues in vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele ohne Gegentreffer. Die Gegner hießen allerdings Hekari United, Ifira Black Bird, Tiga Sport und AS Pirae.

So seht ihr Bayern - Auckland City im TV oder Stream:

15. Juni 2025, 18 Uhr MEZ, TQL Stadium, Cincinnati

Übertragung TV: SAT.1, DAZN1

Übertragung Stream: Joyn, ran.de, DAZN

Alle Spiele der Münchner und der ebenfalls teilnehmenden Dortmunder werden im Free-TV bei SAT.1 und im kostenlosen Livestream bei Joyn und ran.de übertragen. Auch DAZN zeigt diese Begegnungen “for free”. Einzige Bedingung ist eine Registrierung bei diesem Anbieter.

Es ist das erste Duell zwischen dem FCB und den Neuseeländern, entsprechend können wir in unserer Bayern Auckland City Prognose auch keine Daten zu bisherigen direkten Aufeinandertreffen liefern. Überhaupt haben die Münchner noch nie gegen ein Team aus Neuseeland gekickt und die Navy Blues noch nie gegen eine deutsche Mannschaft.

Bayern vs Auckland City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Stanisic, Tah, Guerreiro; Olise, Kimmich, Müller, Pavlovic, Musiala; Kane

Ersatzbank Bayern: Peretz, Urbig, Goretzka, Müller, Gnabry, Kim, Sane, Bischof, Coman

Startelf Auckland City: Tracey - Lagos, Mitchell, Boxall, Lobo; Yoo, den Heijer, Garriga; Manickum, Bevan, Zeb

Ersatzbank Auckland City: Garrow, Bell, Connolly, Ellis, Zhou Tong, Ingham, Vale, de Vries, Gray

Davon ausgehend, dass der neuseeländische Vertreter hier maximal ein Tor schießt, müsste die Begegnung schon mit 6:0 oder 5:1 zu Gunsten des FCB ausgehen, damit unser Bayern Auckland City Tipp nicht richtig ist. Die Münchner schossen allerdings in keinem ihrer letzten 25 Pflichtspiele mehr als vier Tore.

Zudem endete nur eine der letzten 20 Begegnungen mit Beteiligung des deutschen Rekordmeisters mit mehr als fünf Toren in der Partie. Dennoch ist eine Absicherung über eine Freebet sicherlich nicht verkehrt. Eine solche empfiehlt sich aber eher für einen höher quotierten Tipp.

Unser Bayern - Auckland City Tipp: “Unter 5,5 Tore”

Unter normalen Umständen sollten die Bayern hier einen ungefährdeten Sieg einfahren. Allerdings gilt es gegen das schwächste Glied der Gruppe sicherlich auch, einige Kräfte für die bevorstehenden Aufgaben zu schonen. Denn die heißen Boca Juniors und Benfica Lissabon und sind um einiges schwerer.

Insofern wird der FCB zwar sicherlich eine Duftmarke setzen wollen, sich aber auch schon mit einem Sieg in der Größenordnung 4:0 oder 5:0 zufrieden geben. Auckland auf der anderen Seite wird natürlich alles dafür tun, um die erwartete Niederlage nicht allzu hoch ausfallen zu lassen.