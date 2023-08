Bayern - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 27.08.2023

Unser Bayern - Augsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.08.2023 lautet: Eines hatten die Bayern und der FC Augsburg am ersten Spieltag gemeinsam: Beide erzielten jeweils vier Treffer.

Bleiben wir bei dieser Zahl: Saisonübergreifend hat Augsburg nur eines von zwölf Bundesligaspielen gewonnen. Doch der FCA ist in diesem Jahr ein anderes Team. Ein besseres, das am ersten Spieltag die höchste Passquote (85 Prozent) und den meisten Ballbesitz (56 Prozent) in der Amtszeit von Enrico Maaßen aufgelegt hat. Unser Tipp: „Sieg Augsburg (HC +3)“ mit einer Quote von 2,20 bei Bwin .