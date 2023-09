Bayern - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 23.09.2023

Unser Bayern - Bochum Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.09.2023 lautet: Schon in der ersten Halbzeit klingelt es voraussichtlich mehrmals im Bochumer Kasten.

Nach dem Schlagabtausch mit Manchester United in der Champions League geht es für die Bayern nun in der Bundesliga weiter. Zu Hause empfängt der FCB am Samstag die Gäste vom VfL Bochum und will mit einem Dreier vorübergehend an die Tabellenspitze springen. Gleichzeitig will man Druck auf Leverkusen ausüben, das erst einen Tag später ran muss.

Alles andere als ein Heimsieg wäre hier schon eine Überraschung, vor allem, wenn man sich auch die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen ansieht. Wir gehen davon aus, dass der Rekordmeister schon in Durchgang eins die Weichen auf Sieg stellt und tendieren zur Wette „Bayern Über 1,5 Tore in 1. HZ“ mit einer Quote von 2,04 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Bayern vs Bochum auf „Bayern Über 1,5 Tore in 1. HZ“:

Der FCB schoss in den letzten 5 Pflichtspielen 15 Tore.

Die Münchner verloren nur eines ihrer 36 Bundesliga-Heimspiele gegen Bochum.

Die Bayern haben 2 der letzten 4 direkten Duelle mit 7:0 gewonnen.

Bayern vs Bochum Quoten Analyse:

Bei Höchstquoten von 1,15 lohnen sich Wetten auf die klar favorisierten Bayern nicht. Ganz anders sieht es beim NEObet Bonus aus, mit dem ihr viel mehr aus eurem eingezahlten Betrag herausholen könnt. Den könnt ihr dann für eine der vielen weiteren Wettoptionen verwenden, wobei sich ein Blick auf Wetten in Richtung der Bochumer durchaus lohnt.

So erreichen die Wettquoten für einen Tipp auf einen Sieg des VfL mit einem Handicap von +4 hier und da noch die Marke von 1,50. Over-Wetten lohnen sich dagegen erst ab mindestens fünf Treffern. Für das „Über 4,5 Tore“ gibt es nämlich Quoten bis 2,25. Selbst mindestens drei Tore nur von den Bayern bleiben quotentechnisch unter der 1,40-Marke.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Bochum Prognose: Bayern von Beginn an dominant

Dass die Buchmacher hier so einige Treffer, allen voran von den Bayern erwarten, liegt allerdings auf der Hand. Zwei der letzten vier Duelle mit dem VfL haben die Münchner mit 7:0 gewonnen. In der letzten Saison gab es zudem zu Hause ein 3:0. Nur eines der letzten zehn Aufeinandertreffen hat der FCB verloren, auswärts in der vorletzten Saison mit 2:4.

Ansonsten sind die Bayern vor allem zu Hause von den Bochumern nicht zu bezwingen. 36 Mal empfing der Rekordmeister bereits die Ruhrkicker und mit 27 Siegen, acht Remis sowie nur einer Niederlage im August 1991 bei insgesamt 109:32 Toren sieht die Bilanz mehr als nur eindeutig aus. Aktuell sind die Münchner auch wieder in guter Form.

Am Mittwoch schlugen sie in der Champions League Manchester United knapp, aber völlig verdient mit 4:3. Damit blieb die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel im fünften Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Vier Siege und ein Remis gegen Leverkusen, so lautet die Bilanz aus diesen fünf Partien.

In allen letzten fünf Spielen trafen die Bayern immer mindestens doppelt und schossen dabei insgesamt 15 Tore. Aber: Saisonübergreifend behielten sie in nur einem der letzten acht Pflichtspiele eine weiße Weste. Die Wette auf „Sieg Bayern & Beide treffen“ bringt bei den deutschen Sportwettenanbietern Quoten bis 2,30.

Bayern - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:3 Manchester United (H), 2:2 Leverkusen (H), 2:1 Gladbach (A), 3:1 Augsburg (H), 4:0 Bremen (A)

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:1 Frankfurt (H), 2:2 Augsburg (A), 1:1 Dortmund (H), 0:5 Stuttgart (A), 2:2 n.V., 1:4 i.E. Bielefeld (A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Bochum: 3:0 (H), 7:0 (A), 2:4 (A), 7:0 (H), 2:1 (A)

Die Gäste aus Bochum retteten dank eines Elfmeters am vergangenen Wochenende ein 1:1 im Heimspiel gegen Frankfurt. Es war nach den beiden Remis gegen Dortmund und in Augsburg die dritte Punkteteilung in Folge. Die ersten beiden Pflichtspiele dieser Saison in Bundesliga und DFB-Pokal hatte der VfL verloren.

In der Vorsaison feierten die Ruhrkicker ihren ersten Dreier sogar erst am neunten Spieltag. Man darf davon ausgehen, dass sie den ersten Sieg dieser Saison nicht an diesem Samstag holen. Denn von den letzten 20 Auswärtsspielen im Oberhaus hat Bochum nur zwei gewonnen und 14 der übrigen 18 verloren.

Seit Start der Vorsaison verlor kein anderes Team mehr Bundesliga-Auswärtsbegegnungen als der VfL. In allen bisherigen drei Pflichtspielen auf des Gegners Platz in dieser Saison gab es mindestens zwei Gegentore. Besonders schmerzhaft war die 0:5-Klatsche beim VfB Stuttgart am ersten Spieltag.

Doch die Bochumer haben nicht nur in der Fremde Probleme. Saisonübergreifend konnten sie insgesamt nur zwei ihrer letzten 14 Pflichtspiele für sich entscheiden. Bei den Bayern kassierte der VfL in jedem der letzten fünf Gastspiele mindestens drei Gegentreffer. Bei den letzten beiden Auftritten in der Allianz Arena blieben die Gäste dabei ohne eigenes Tor.

Unser Bayern - Bochum Tipp: Bayern Über 1,5 Tore in 1. HZ

Am Mittwoch führten die Bayern gegen Manchester United bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 2:0. Gegen die Bochumer, gegen die der FCB in den letzten vier Duellen 19 Treffer erzielte, gehen wir ebenfalls von mehr als nur einem Heimtor in den ersten 45 Minuten aus. Der VfL ist auswärts ein gern gesehener Gast und wird auch dieses Mal in München nichts ausrichten können.