Bayern - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 28.10.2023

Unser Bayern - Darmstadt Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.10.2023 lautet: Ähnlich der Einschätzung der Bookies würde auch uns bei unserem Wett Tipp heute alles andere als ein deutlicher Sieg der Bayern überraschen.

Der FCB marschiert von einem Erfolg zum anderen und holte unter der Woche in der Königsklasse gegen Galatasaray einen 3:1-Sieg. Zuvor gab es in der Bundesliga gegen Mainz ebenfalls einen 3:1-Triumph.

Wir entscheiden uns für eine Wette auf „Sieg Bayern & weniger als 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,90 bei Bet3000 .

Darum tippen wir bei Bayern vs Darmstadt auf „Sieg Bayern & weniger als 4,5 Tore“:

Bayern vs Darmstadt Quoten Analyse:

Anhand der Bayern Darmstadt Wettquoten am Drei-Wege-Markt gibt es kaum Zweifel am Sieg der Mannen von Trainer Tuchel. Ein durchschnittlicher Wert von 1,07 untermauert diese Tatsache.

Wer auf satte Gewinne aus ist, könnte auf einen Dreier der Gäste aus Hessen wetten. Wobei diese bisweilen noch nie in München gewonnen haben. Sollte nun das erste Erfolgserlebnis resultieren, steht der bis zu 23-fache Wetteinsatz im Raum.

Bayern vs. Darmstadt Prognose: Leistet sich die Tuchel-Elf gegen Darmstadt einen Fehltritt?

Nach wie vor sind die Bayern ungeschlagen in der Bundesliga. Sechs Siege und zwei Remis lassen die Mannen von Trainer Thomas Tuchel auf Rang drei der Tabelle landen. Nur der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen holten in der laufenden Spielzeit mehr Punkte.

Die Offensive der Bayern ist die Beste im Oberhaus des deutschen Fußballs und blickt auf 26 erzielte Tore. Der aus Tottenham gekommene Harry Kane ist dabei der beste Angreifer ) Treffer) in den eigenen Reihen. Auch Leroy Sané konnte mit sechs Toren überzeugen.

Zu Hause ist der FCB eine Bank und erzielte drei Siege und ein Remis. Mal abgesehen vom 7:0 gegen Bochum endeten die restlichen drei Partien in der Allianz Arena mit weniger als 4,5 Toren.

Darmstadt realisierte im Vorjahr als Tabellenzweiter den Aufstieg in die 1. Bundesliga und kämpft in dieser Saison um den Klassenerhalt.

Bayern - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Zumal die Mannen von Torsten Lieberknecht bisweilen auf gegnerischem Terrain große Probleme an den Tag legten. Dem Erfolgserlebnis in Augsburg stehen auf der anderen Seite drei Niederlagen in Stuttgart (1:3), Leverkusen (1:5) und Frankfurt (0:1) gegenüber. Mit lediglich vier Auswärtstoren lässt die offensive Durchschlagskraft durchaus zu wünschen übrig.