Bayern - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2023

Unser Bayern - Dortmund Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.04.2023 lautet: Der FCB trifft zu Hause gegen den BVB zum achten Mal in Folge mindestens dreifach.

Am Samstag blickt nicht nur ganz Fußball-Deutschland auf die Allianz Arena, wo der German Clasico zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund stattfindet. Sollte der BVB gewinnen, könnte das schon eine Art Vorentscheidung um die Meisterschaft sein. Doch beim FCB gibt Thomas Tuchel sein Debüt auf der Trainerbank und er dürfte den Gegner wohl bestens kennen. Die letzten Partien in der Allianz Arena waren klare Angelegenheiten für die Münchner und wir können uns gut vorstellen, dass das auch dieses Mal so sein wird. Wir entscheiden uns für die Wette „Bayern Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,99 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei Bayern vs Dortmund auf „Bayern Über 2,5 Tore“

In 7 der letzten 9 Bundesliga-Heimspiele traf der FCB mindestens dreifach

Die Münchner sind mit 72 Treffern die Tormaschine der Liga

In den letzten 7 Bundesliga-Heimspielen gegen den BVB schossen die Bayern immer mindestens 3 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Dortmund Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der besten Wettanbieter ist sicherlich etwas überraschend. Im Duell des Zweiten gegen den Ersten gibt es für Wetten auf einen Sieg der Münchner Quoten von bestenfalls gerade einmal 1,55. Ein Tipp auf einen BVB-Dreier liefert dagegen Wettquoten bis 6,00. Selbst die Doppelte Chance X2 bringt noch Quoten bis 2,60.

Bei solchen Werten fühlt man sich nahezu gezwungen, einen Tipp in Richtung der Gäste abzugeben. Doch diese haben in der Allianz Arena zuletzt überhaupt nichts gerissen. Einen Treffer sollten sie laut den Bookies aber zustande bringen. Die Wettoption „Beide treffen“ liefert Quoten von höchstens 1,46. Noch geringer sind die Werte für das „Over 2,5″.

Bayern vs Dortmund Prognose: Spitzenspiel, das hält, was es verspricht

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Julian Nagelsmann wurde als Trainer des FC Bayern gefeuert, während Thomas Tuchel als sein Nachfolger schon mehr oder weniger bereitstand und nun auch das Zepter übernommen hat. In seinem ersten Match als FCB-Coach trifft er gleich auf seinen ehemaligen Verein.

Mit einem Sieg will er die Tabellenführung zurückholen, welche die Münchner nach der Pleite im letzten Ligaspiel in Leverkusen an den BVB verloren haben. Zu Hause sind die Bayern seit Anfang Februar 2022 oder umgerechnet 25 Pflichtspielen ungeschlagen. Es gab 18 Siege und sieben Remis.

Die letzten vier Heimspiele in dieser Saison haben die Münchner alle bei insgesamt 13:3 Toren gewonnen. Nach drei zu Null-Erfolgen gegen Bochum, Union Berlin und PSG schlug man zuletzt den FC Augsburg mit 5:3. In sieben der letzten neun Heimspiele in der Bundesliga traf der FCB mindestens dreifach.

Aber: In diesem Kalenderjahr haben die Münchner nur fünf ihrer zehn Ligaspiele für sich entschieden. Mit 52 Punkten nach 25 Spieltagen spielt der deutsche Rekordmeister seine schlechteste Saison seit elf Jahren. Zuletzt hatte er in der Saison 2011/2012 weniger Punkte nach 25 Partien, nämlich 51. Am Ende wurde Dortmund Meister.

Bayern - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:2 Leverkusen (BL, A), 5:3 Augsburg (BL, H), 2:0 PSG (CL, H), 2:1 Stuttgart (BL, A), 3:0 Union Berlin (BL, H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 6:1 Köln (BL, H), 2:2 Schalke (BL, A), 0:2 Chelsea (CL, A), 2:1 RB Leipzig (BL, H), 1:0 Hoffenheim (BL, A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Dortmund: 2:2 (BL, A), 3:1 (BL, H), 3:2 (BL, A), 3:1 (SC, A), 4:2 (BL, H)

Mit drei Punkten am Samstag würde der BVB seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Zähler ausbauen. Acht Spieltage vor Saisonende könnte das dann eine Art Vorentscheidung in Sachen Meistertitel sein. Aber: Die Dortmunder haben die letzten acht Gastspiele bei den Bayern in der Bundesliga alle verloren.

Bei den letzten sieben Auswärtsfahrten im Rahmen der Bundesliga gab es immer mindestens drei Gegentore. In sechs dieser letzten sieben Auswärtspartien beim FCB gab es sogar mindestens vier Gegentreffer. Das Hinspiel in dieser Saison endete 2:2. Davor hatten die Münchner acht Duelle in allen Wettbewerben in Folge für sich entschieden.

Doch aktuell ist die Borussia in bestechender Form. Von 13 Pflichtspielen im Jahr 2023 hat Schwarz-Gelb elf gewonnen. In zehn der letzten elf Partien in Bundesliga und DFB-Pokal traf Dortmund mindestens doppelt. Auswärts sind die Borussen seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und holten 13 von 15 möglichen Punkten.

Aber: In der Fremde gab es in dieser Bundesliga-Saison schon fünf der insgesamt sechs Niederlagen. Das letzte Mal, dass Dortmund in der Rückrunde ganz oben in der Tabelle stand, war am 27. Spieltag der Saison 2018/2019. Damals gab es eine heftige 0:5-Klatsche - natürlich bei den Bayern.

Unser Bayern - Dortmund Tipp: Bayern Über 2,5 Tore

Es gibt diese Theorie der Bayern, dass sie immer dann da sind, wenn es drauf ankommt. Am Samstag ist wieder so ein Tag. Der Gegner ist zwar in Topform, hatte in den letzten Jahren in der Allianz Arena aber überhaupt nichts zu melden. Bei den letzten acht Liga-Gastspielen bei den Münchnern kassierte der BVB 33 Gegentore und damit im Schnitt mehr als vier pro Match. Irgendwie würde es zum FCB passen, wenn er mit seinem neuen Trainer, der gleichzeitig der Ex des Gegners ist, hier an diese Heimserie anknüpft.