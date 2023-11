Bayern - FC Kopenhagen Tipp, Prognose, Quoten | 29.11.2023

Unser Bayern - FC Kopenhagen Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.11.2023 lautet: Den Gruppensieg hat Bayern sicher in der Tasche. Im Heimspiel gegen Kopenhagen sind die Münchner klarer Favorit, ebenso wie in unserem Wett Tipp heute.

In jedem der vergangenen 26 Champions-League-Heimspiele erzielte der FC Bayern mindestens ein Tor - die längste aktive Serie innerhalb der Königsklasse. Insgesamt jubelten die Anhänger des FCB in diesem Zeitraum über 74 Treffer ihrer Mannschaft. Am fünften Spieltag gastiert der FC Kopenhagen in München. Die Dänen gewannen bisher keines ihrer 13 Duelle mit einer deutschen Mannschaft (9N, 4U).

Unser Wett Tipp heute lautet: „Bayern erzielt Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Bayern vs FC Kopenhagen auf „Bayern erzielt Über 2,5 Tore“:

Bayern erzielte in den vergangenen 26 CL-Heimspielen 74 Tore (2,8 pro Partie).

An den ersten 4 Spieltagen gab der FCB 6,25 Torschüsse pro Partie ab (3.).

Pro Spiel erzielte der deutsche Rekordmeister in der CL-Gruppe 2,75 Tore (3.).

Bayern vs FC Kopenhagen Quoten Analyse:

Die Buchmacher machen sich am fünften Spieltag keine allzu großen Sorgen um den FC Bayern. Diese Vermutung ist gut begründet. Zuletzt verlor der FCB nur eines von 21 Heimspielen in der Königsklasse. Die Siegquoten bis 1,24 unterstreichen die hohe Wahrscheinlichkeit eines erneuten Erfolges.

Zudem verlor der FC Kopenhagen zuletzt seine Form und blieb in der dänischen Liga zwei Spieltage in Folge ohne Sieg (1 Punkt). Wir schließen uns der deutlichen Rollenverteilung der Wettanbieter an. Ein Sportwetten Neukundenbonus wäre in einer Handicapwette besser untergebracht als in den Siegquoten von 10,00 bis 13,00 für einen Dreier der Dänen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs FC Kopenhagen Prognose: Starke Heim-Statistik der Bayern

Thomas Tuchel sicherte sich mit dem FC Bayern bereits zwei Spieltage vor dem Ende der CL-Gruppenphase den ersten Platz der Gruppe A. Seine Mannschaft erzielte bislang 2,75 Tore pro Partie (3.) und sammelte 7,7 erwartbare Tore (geteilter 6.).

Im Schnitt gab der deutsche Rekordmeister 6,25 Torschüsse pro Begegnung ab - ebenfalls ein Top-3-Wert. Des Weiteren verlängerten die Bayern mit den Heimsiegen gegen Manchester United (4:3) und Galatasaray (2:1) eine Serie: In der Königsklasse erzielte der FCB in jedem der vergangenen 26 Heimspiele mindestens ein Tor.

74 Treffer über die letzten 26 CL-Heimspiele sind ein Durchschnittswert von 2,8 Toren pro Heimspiel. Bleiben die Schützlinge von Thomas Tuchel diesem Schnitt treu, wäre unsere anvisierte Wette bereits erfüllt.

Harry Kane ist einer der Garanten für die starke Offensive der Hausherren. Der Angreifer erzielte in dieser Spielzeit 22 Tore in 17 Pflichtspielen. Dabei traf die Nummer 9 der Münchner in sechs Begegnungen doppelt. Zudem war er in der Königsklasse alle 59 Minuten direkt an einem Tor beteiligt - sein bester Wert innerhalb einer CL-Saison.

Bayern - FC Kopenhagen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:0 Köln (A), 4:2 Heidenheim (H), 2:1 Galatasaray (H), 4:0 Dortmund (A), 1:2 Saarbrücken (A).

Letzte 5 Spiele FC Kopenhagen: 1:2 Viborg (A), 0:0 Bröndby (H), 4:3 Manchester United (H), 4:2 Randers (A), 1:0 Midtjylland (H).

Letzte Spiele Bayern vs. FC Kopenhagen: 2:1 (A).

Derzeit belegen die dänischen Gäste vom FC Kopenhagen mit vier Zählern den 2. Platz der Gruppe A. Trotz der allfälligen Defensive (2,0 Gegentore pro Spiel) ist die K.o.-Runde noch in Reichweite. Mit 6,6 erwartbaren Gegentoren (20.) wird ein Auswärtssieg in München zur Herkulesaufgabe. Eine Schussverwandlungs-Quote von 19,6 Prozent ist ein gutes Argument (6.), verliert durch die hohe Effizienz der Gastgeber (22,4 Prozent) jedoch an Wert.

Zumindest sind die „Byens Hold“ selbst in der Lage, den gegnerischen Kasten zu bedrohen. Kopenhagen erspielte sich mit guten Torchancen 6,0 xG (15.) und erzielte 1,75 Tore pro Partie. Erst am letzten Spieltag fertigte die Mannschaft von Jacob Neestrup Manchester United mit 4:3 ab.

Thomas Tuchel gewann mit den Bayern bisher alle vier CL-Spiele, sah dabei allerdings jeweils mindestens ein Gegentor. Bleibt der FC Bayern dieser Linie treu, könnt ihr für eine Wette auf „Sieg Bayern & Beide Teams treffen“ bei Interwetten eine Quote von 2,30 spielen. Passend dazu gibt es aktuell diesen Interwetten Bonus .

Unser Bayern - FC Kopenhagen Tipp: Bayern erzielt Über 2,5 Tore

Seit zwölf Heimspielen ist der FC Bayern in der Champions League ungeschlagen. In drei von vier Gruppenspielen dieser Saison trafen die Münchner mindestens doppelt, in zwei Begegnungen sogar mindestens dreifach. Ohne Druck und mit dem heimischen Publikum im Rücken erwarten wir einen dominanten Auftritt der Tuchel-Elf.