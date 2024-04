Bayern - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 27.04.2024

Unser Bayern - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.04.2024 lautet: Die Münchner spielten zuletzt sowohl national als auch international stark auf. In unserem Wett Tipp heute führt gegen die Eintracht kein Weg am FCB vorbei.

Drei Siege konnte der FC Bayern zuletzt wettbewerbsübergreifend einfahren. Wenngleich es nicht zur deutschen Meisterschaft reichte, stehen die Bayern dennoch im Halbfinale der Königsklasse und haben weiterhin die Chance auf den heiß begehrten Henkelpott. Um nicht aus dem Tritt zu kommen, ist ein Erfolgserlebnis gegen die Eintracht als Pflicht anzusehen.

Im Wett Tipp heute sehen wir die Gastgeber in Front und tendieren darüber hinaus zu weniger als 4,5 Toren. ODDSET gewährt für diesen Spielausgang eine Quote von 2,05.

Darum tippen wir bei Bayern vs Frankfurt auf „Sieg Bayern & Unter 4,5 Tore“:

Nach Leverkusen ist Bayern das stärkste Heimteam der Liga (12S, 1U, 2N).

Die Eintracht holte nur 2 Siege in den letzten 10 Auswärtsspielen im deutschen Oberhaus (3U, 5N).

4 der vergangenen 6 direkten Duelle in der Allianz Arena gingen an den FCB (1U, 1N).



Bayern vs Frankfurt Quoten Analyse:

Obwohl Bayern die Meisterschaft nicht mehr holen kann, sind die Münchner gut beraten, die restlichen Bundesliga-Paarungen ernst zu nehmen. Gerade in Hinblick auf das CL-Halbfinale gegen Real Madrid könnte eine Erfolgsserie als wichtig betrachtet werden.

Die Bookies tendieren in diesem Match ganz klar zum Heimsieg und bewerten diesen mit einer durchschnittlichen Quote von 1,40, obwohl die Bayern keines der letzten beiden Heimspiele gegen die Hessen siegreich gestalteten (1U, 1N). Eine Wette auf „Doppelte Chance X2″ wird bei Interwetten mit einer Quote von 2,75 versüßt. Der Bookie hält für Neukunden einen zusätzlichen Interwetten Einzahlungsbonus bereit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs. Frankfurt Prognose: Revanchiert sich der FCB für die 1:5-Pleite aus der Hinrunde?

Die Münchner Bayern haben mit der Eintracht noch eine alte Rechnung zu begleichen. Am 14. Spieltag setzte es nämlich im Deutsche Bank Park aus der Sicht der Mannen von Trainer Thomas Tuchel eine vernichtende 1:5-Niederlage. Mit einem ähnlichen Ergebnis ist aber diesmal nicht zu rechnen.

Zuletzt präsentierte sich der Tabellenzweite gefestigt und holte sowohl in der Königsklasse als auch auf nationaler Ebene Erfolgserlebnisse. Der letzte Spieltag brachte bei den Eisernen in Berlin einen 5:1-Kantersieg mit sich. Dabei war der FCB den Hausherren in sämtlichen Belangen deutlich überlegen.

80 Prozent der BL-Heimspiele endeten mit einem Sieg. Darüber hinaus musste die Tuchel-Elf ein Remis und zwei Niederlagen hinnehmen. Die Offensive ist auf heimischem Boden die beste der Liga und erzielte 49 Tore. Die Abwehr fungiert als Bollwerk und ließ nur elf Gegentore in 15 Ansetzungen daheim zu.

Beinahe 50 Prozent der Heimspiele endeten mit Weißer Weste. Harry Kane ist mit 33 Toren in 30 Begegnungen der mit Abstand beste Angreifer der Bundesliga.

Bayern - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 5:1 Union Berlin (A), 1:0 FC Arsenal (H), 2:0 1. FC Köln (H), 2:2 FC Arsenal (A), 2:3 FC Heidenheim (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 3:1 FC Augsburg (H), 0:3 VfB Stuttgart (A), 1:1 Werder Bremen (H), 0:0 Union Berlin (H), 1:3 Borussia Dortmund (A).

Letzte Spiele Bayern vs. Frankfurt: 1:5 (A), 1:1 (H), 6:1 (A), 1:0 (A), 1:2 (H).



Eintracht Frankfurt beendete am vergangenen Spieltag eine Negativserie von vier Partien ohne Erfolgserlebnis (2U, 2N). Mit 45 erbeuteten Punkten rangieren die Hessen auf Platz 6 und haben sich gegenüber dem Vorjahr aktuell um einen Rang verbessert. Momentan wäre die Qualifikation für die Conference League geglückt. Auswärts legte Frankfurt aber große Probleme an den Tag und gewann nur vier der insgesamt 15 Fernduelle. Darüber hinaus kamen fünf Remis und sechs Niederlagen in den Stadien des Gegners zum Vorschein. Nur eines der vier Duelle gegen Konkurrenten auf den Plätzen 1 bis 5 wurde in der Fremde siegreich gestaltet (3N). Alle vier Auswärtsspiele brachten weniger als 4,5 Tore mit sich.

Allgemein zeichnete sich bei den Riederwäldern kürzlich in der Fremde ein Abwärtstrend ab. Drei der letzten fünf Begegnungen im deutschen Oberhaus gingen auf gegnerischem Boden verloren. Coach Dino Toppmöller legte sich zuletzt auf keine fixe Spielausrichtung fest. Vom 4-3-3 über 4-4-2 mit Doppelsechs bis hin zum 3-4-2-1 und 4-2-3-1 war alles vertreten. Das Team wirkt vor allem defensiv auswärts nicht gefestigt und kassierte in der Bundesliga 26 Gegentore. Um einen mobilen Wettabschluss zu forcieren, könnte sich die Nutzung einer der zahlreichen Wett-Apps anbieten.

Unser Bayern - Frankfurt Tipp: Sieg Bayern & Unter 4,5 Tore

Mit 929,45 Millionen Euro zeigen die Bayern beinahe den vierfachen Kader-Marktwert der Hessen (240,85 Mio) auf. Darüber hinaus hat der deutsche Rekordmeister das Heimrecht auf seiner Seite und verkörpert nach Leverkusen den heimstärksten Bundesligisten. Die Tuchel-Elf hat in der Allianz-Arena einen gehörigen Zug zum gegnerischen Gehäuse und stellt die mit Abstand beste Offensive. Wenngleich wir mit keinem Kantersieg rechnen, würde uns alles andere als ein Erfolg der Hausherren überraschen.