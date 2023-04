Bayern - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 04.04.2023

Unser Bayern - Freiburg Tipp zum DFB Pokal Spiel am 04.04.2023 lautet: Thomas Tuchel hat den Start gegen den BVB gemeistert. Bleibt der FCB im Viertelfinale bis zum Ende konzentriert, kann der nächste souveräne Sieg auf der Anzeigetafel stehen.

Freiburg reist nach zwei ärgerlichen Punkteteilungen zum Pokalspiel in die Allianz-Arena. Nach dem Remis gegen die Hertha ließ Christian Streich seinem Unmut über die vergebenen Punkte freien Lauf. Jetzt liegt der Fokus auf dem Viertelfinale an der Isar. Dort wartet ein motivierter Tabellenführer. Für uns gibt es wenig Überraschungs-Potenzial, sodass wir auf über 2,5 Bayern-Treffer setzen und dafür bei Admiralbet eine Quote von 1,80 bekommen.

Darum tippen wir bei Bayern vs Freiburg auf „Bayern erzielt über 2,5 Tore“:

Der SCF verlor 20 von 23 Bundesliga-Duellen an der Säbener Straße. In der Hinrunde gab es eine 0:5-Klatsche.

Bayern hat mit Abstand die beste Offensive der Bundesliga (76 Tore).

Freiburg kassierte auswärts in der Bundesliga mehr als doppelt so viele Tore (24) wie im eigenen Stadion (11).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Freiburg Quoten Analyse:

Der BVB konnte nach dem Spitzenspiel in München von Glück reden, dass er nur vier Gegentreffer kassierte. Unter Tuchel wirkte Bayern über weite Teile des Spiels stabil und erarbeitete sich einige hochkarätige Torchancen. „Dahoam“ ist der FCB noch ungeschlagen und Quoten bis 1,30 belegen die erneut klare Favoritenrolle.

Freiburg verspielte in seinen vergangenen beiden Bundesligaspielen eine Führung und musste sich jeweils mit einer Punkteteilung begnügen. In München gab es in 23 Anläufen noch keinen Sieg. Wettquoten von 9,00 bis 13,00 legen eine Fortsetzung dieser Serie nahe.

Bayern vs Freiburg Prognose: „Titel-Fokus in München“

Thomas Tuchel ließ in seinen bisherigen Pressekonferenzen keinen Zweifel an der Zielsetzung des deutschen Rekordmeisters aufkommen. Für den Tabellenführer zählen nur die Titel. Der 4:2-Sieg gegen den BVB war ein guter Start.

Schnell muss der Fokus auf die nächste Aufgabe gelegt werden. Die beste Offensive der Bundesliga (76 Tore) strebt das Viertelfinale an. Erreichten die Münchner in den vergangenen Jahren die Runde der letzten Acht - was in den letzten zwei Spielzeiten mit dem jeweiligen Aus in der 2. Runde nicht der Fall war - , stiegen sie elf Mal in Folge auf. In dieser Pokal-Saison erzielte der FCB 14 Tore in drei Spielen und blieb in keiner Begegnung unter vier eigenen Treffern.

Die vergangenen beiden direkten Duelle mit den Breisgauern waren eindeutige Geschichten. Bayern brachte neun Bälle im gegnerischen Gehäuse unter und unterstrich die eigene Stärke. Im Vergleich gegen den BVB brachte es die Tuchel-Elf auf 3,71 xGoT und spielte sich für das Pokalspiel in Form.

Stand jetzt traten die Süddeutschen in 23 Heimspielen gegen Freiburg an und erzielten 64 Tore - geschlagen wurden sie zu Hause noch nie! Dominanz, die in den vergangenen Heimspielen der Bundesliga wiederzufinden ist: Die Männer von der Säbener Straße jubelten in ihren vergangenen vier Heimspielen 15 Mal.

Bayern - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:2 Dortmund (H), 1:2 Leverkusen (A), 5:3 Augsburg (H), 2:0 PSG (H), 2:1 VfB Stuttgart (A).

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:1 Hertha (H), 1:1 Mainz (A), 0:2 Juventus (H), 2:1 Hoffenheim (H), 0:1 Juventus (A).

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Freiburg: 5:0 (H), 4:1 (A), 2:1 (H), 2:2 (A), 2:1 (H)

Seit über elf Jahren ist Christian Streich im Amt der Breisgauer. Läuft es dieses Jahr optimal, könnte er mit seinen Spielern sogar in die Champions League einziehen. Jüngst ließ der SCF jedoch zu viele Punkte liegen. Gegen Hertha und Mainz teilte Freiburg jeweils nach einer Führung die Punkte.

Eine Serie von sieben ungeschlagenen Spielen liest sich im ersten Moment noch gut. Vier Remis aus den vergangenen fünf Liga-Partien schwächen diese Aussage aber etwas ab. Nur zwei Siege aus den vergangenen zehn Gastauftritten ließen den Vorsprung auf Rang fünf zuletzt schrumpfen.

Speziell der Unterschied in den gefangenen Gegentoren ist ein Problem. Im eigenen Stadion kassierte die Streich-Elf nur elf Gegentore - auswärts liegt dieser Wert mehr als doppelt so hoch (24).

Noch im Vorjahr überzeugten die Schwarzwälder im Pokal und marschierten bis ins Finale durch, wo sie eine Führung abgaben und sich gegen RB Leipzig geschlagen geben mussten.

Große Leistungen blieben im bisherigen Pokal-Verlauf aus. Der Freiburger Weg ins Viertelfinale ging über zwei Verlängerungen und einen späten 2:0-Sieg. Die Gegner kamen jeweils aus der 2. Bundesliga (Kaiserslautern, St. Pauli und Sandhausen).

Unser Bayern - Freiburg Tipp: Bayern erzielt über 2,5 Tore

Das Publikum der Allianz-Arena ist mehrfaches Jubeln gewohnt. Bayern ging in acht von 13 Heimspielen der Bundesliga mit über 2,5 Toren vom Feld. Die Heimbilanz gegen Freiburg ist einzigartig (23 Spiele, 20 Siege und 3 Remis) und Thomas Tuchel sorgt für neue Motivation in seiner Mannschaft.