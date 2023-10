Bayern - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 08.10.2023

Unser Bayern - Freiburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.10.2023 lautet: Seit Jahren kann sich der SC Freiburg auf seine Stärke nach ruhenden Bällen verlassen. Daher wundert es niemanden, dass die Streich-Elf gegen Augsburg beide Tore nach ruhenden Bällen erzielte. Diese Qualität könnte gegen Bayern erneut helfen.

Freiburg hat sich mit dem 2:0-Erfolg gegen Augsburg in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Der Sieg am sechsten Spieltag hat eine Serie von drei sieglosen Spielen in Folge beendet und vor dem Duell in München für Sicherheit gesorgt. Die Bayern haben die meisten erwartbaren Tore der Bundesliga (15,29 xG) und in allen sechs Ligaspielen dieser Saison mindestens doppelt getroffen. Sechs kassierte Gegentore wurden nur von Frankfurt (5) unterboten, doch: Vier der sechs Gegentore fielen nach ruhenden Bällen.

Unser Bayern Freiburg Tipp: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,78 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Bayern vs Freiburg auf „Beide Teams treffen“:

Freiburgs Stärke nach Standards ist zurück. Gegen Augsburg fielen beide Treffer nach ruhenden Bällen. Letztes Jahr waren es bereits 17 (2.).



Bayern hat 4 von 6 Gegentoren nach ruhenden Bällen kassiert (davon ein Elfmeter).



Bayern hat die meisten erwartbaren Tore der Liga erzielt (15,29 xG) - Freiburg rangiert überraschend auf Platz 4 (13,15 xG)!



Bayern vs Freiburg Quoten Analyse:

In den vergangenen Jahren hatten es die Bayern oftmals nicht leicht mit dem SC Freiburg. Vier der letzten sechs direkten Duelle endeten mit maximal einem Tor Differenz. Uns locken Quoten zwischen 1,13 und 1,18 für einen Heimsieg nicht.

Freiburg hat nach dem Totalausfall gegen Stuttgart (0:5) einige Änderungen vorgenommen. Christian Streich lässt seine Mannschaft seither in einem 3-4-3 auflaufen (zuvor Viererkette). Gelingt den Breisgauern damit ein Überraschungs-Sieg in der Allianz Arena, warten Quoten bis 17,00. Für weniger Risiko könnt ihr auf eine Wette ohne Einzahlung zurückgreifen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Freiburg Prognose: Der Schein trügt

Die erste kritische Phase der Saison hat Freiburg hinter sich gelassen. Nach einem perfekten Start und zwei Siegen in Serie fing sich der SCF neun Tore in den beiden Duellen gegen Stuttgart (0:5) und Dortmund (2:4). Damit haben die Breisgauer 90 Prozent ihrer Gegentore in zwei von sechs Ligaspielen kassiert.

In drei der übrigen vier Bundesliga-Partien blieb der Kasten der Schwarzwälder verschont. Offensiv führten Verletzungen und fehlender Mut zu gerade einmal sieben Treffern. Nur Mainz (4), Frankfurt (4), Köln (4) und Bochum (5) durften bisher seltener jubeln.

An dieser Stelle wollen wir das große Aber einsetzen, das uns zur Wette auf „Beide treffen“ führt. Der SCF hat sich herausragende 13,15 erwartbare Tore erarbeitet - ein Wert unter den vier besten Mannschaften der Liga!

Zudem ist die Stärke nach Standardsituationen seit Jahren bekannt. Allein im letzten Jahr wurden 17 Tore nach ruhenden Bällen erzielt - nur Union Berlin (18) gelangen mehr! Diese Qualität scheint rechtzeitig zurück zu sein. Der 2:0-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen den FCA gelang dank eines Elfmeters und einer herausragend geschlagenen Ecke von Vincenzo Grifo.

Bayern - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:2 RB Leipzig (A), 4:0 Münster (A), 7:0 Bochum (H), 4:3 Manchester United (H), 2:2 Leverkusen (H).



Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:0 Augsburg (H), 0:0 Frankfurt (A), 3:2 Olympiakos (A), 2:4 Dortmund (H), 1:0 Karlsruhe (A).



Letzte 5 Spiele Bayern vs. Freiburg: 1:0 (A), 1:2 (H), 5:0 (H), 4:1 (A), 2:1 (H).



Gemeinsam mit Bayer 04 Leverkusen hat der FC Bayern die meisten Tore der gesamten Liga erzielt (20). Mehr erwartbare Tore als die Münchner hat niemand gesammelt (15,29 xG). Zudem hat die Mannschaft von Thomas Tuchel in allen sechs Bundesligaspielen mindestens doppelt getroffen.

Dementsprechend sollten wir von mindestens einem Treffer der Hausherren ausgehen. Ein Gegentor ist deutlich wahrscheinlicher, als es vielleicht den Anschein macht. Bayern hat in vier der sechs Bundesliga-Partien mindestens ein Gegentor zugelassen.

Das Spitzenspiel gegen Leipzig (2:2) hat die Fehleranfälligkeit in der Hintermannschaft hervorgehoben. Deutlich gravierender ist allerdings die mangelnde Konzentration bei ruhenden Bällen des Gegners. Das führte in der noch jungen Saison zu vier der sechs Gegentore.

Selbst auf dem Rasen der Allianz Arena hat der deutsche Rekordmeister in zwei von drei Bundesliga-Partien mindestens ein Gegentor kassiert. Darüber hinaus endeten vier der letzten sechs direkten Duelle zwischen Bayern und Freiburg mit maximal einem Tor Differenz. Setzt ihr bei Oddset auf einen „Sieg Freiburg (HC +3)“, liegt eine Quote von 1,70 und dieser Oddset Bonus bereit.

Unser Bayern - Freiburg Tipp: „Beide Teams treffen“

Bayern hat elf Meisterschaften in Serie gefeiert, an der zwölften in Folge gibt es jedoch ernsthafte Zweifel. Die Dominanz der letzten Jahre ist abhandengekommen und zwei Unentschieden aus den letzten drei Spielen (Leverkusen und Leipzig) haben die fehlende defensive Stabilität der Münchner offenbart.