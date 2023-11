Bayern - Galatasaray Tipp, Prognose & Quoten | 08.11.2023

Unser Bayern - Galatasaray Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 08.11.2023 lautet: Bei unserem Wett Tipp heute haben wir wenig Zweifel daran, dass die Münchner gegen Galatasaray ihre gute Bilanz in der Champions-League-Gruppenphase ausbauen.

Klammert man mal die Niederlage im DFB-Pokal gegen Saarbrücken aus, läuft in dieser Saison bei den Bayern alles nach Plan. In der Bundesliga haben die Münchner den besten Start seit der Spielzeit 2015/16 hingelegt. Auch in der Champions League hält sich der deutsche Rekordmeister bisher makellos. Schon am Mittwoch im Heimspiel gegen Galatasaray kann der FCB das Ticket fürs Achtelfinale klar machen.

Glaubt man den Wettquoten, kann bei diesem Vorhaben nicht viel schiefgehen. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,15 bei Bwin den Wett Tipp heute „Sieg Bayern & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Bayern vs Galatasaray auf „Sieg Bayern & Beide Teams treffen“:

Bayern hat die letzten 16 CL-Gruppenspiele alle gewonnen

Die Münchner sind seit 37 Gruppenspielen in der Königsklasse ungeschlagen

Nur 5 von 15 Pflichtspielen des FCB in dieser Saison endeten ohne Gegentor

Bayern vs Galatasaray Quoten Analyse:

Die Bayern spielen daheim und liegen beim Marktwert (948 zu 236 Millionen Euro) klar vorne. So ergibt sich aus Sicht der Buchmacher, die für ihre Kunden auch immer wieder ein Gratis Wettguthaben parat haben, eine deutliche Ausgangslage. Ein Heimsieg wird bei der Bayern vs Galatasaray Prognose mit Quoten um 1,22 bezahlt. Für einen Sieg der Gäste gibt es Quoten im Schnitt von 11,9. Harry Kane steht schon bei 15 Toren in der Bundesliga.

Erzielt der Engländer am Mittwoch gegen Gala das erste Tor, gibt es bei Bet3000 dafür eine Quote von 3,10. Wer auch bei diesem Bookie wetten möchte, darf unseren Artikel zur Bet3000 Registrierung nicht verpassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Galatasaray Prognose: Das Duell Kane vs Icardi verspricht Tore

Am Samstag im Spitzenspiel zu Gast in Dortmund zeigten die Bayern eine Reaktion auf das peinliche Pokal-Aus gegen Saarbrücken. Die Münchner waren präsenter, aggressiver, zielstrebiger sowie gefährlicher und zeigten dem BVB mit einem verdienten 4:0-Sieg die Grenzen auf. Das Team von Coach Thomas Tuchel spielte seine individuelle und mannschaftliche Überlegenheit aus. Nach zehn Spieltagen steht der Rekordmeister bei acht Siegen und zwei Remis. 38 Treffer zu diesem Zeitpunkt sind eine neue Bestmarke.

In allen 19 Liga-Partien unter Tuchel erzielte die Mannschaft auch mindestens ein Tor. In der Königsklasse hat der FCB zum fünften Mal in den vergangenen fünf Jahren die ersten drei Spiele gewonnen. Mit dem Erfolg in Istanbul feierten die Bayern den 16. Gruppenspiel-Sieg in Folge und das 37. Gruppenspiel in Serie ohne Niederlage. Daheim holte man in der Gruppenphase 82 von 84 möglichen Punkten (27S, 1U).

Im Vorjahr sicherte sich Galatasaray zum 23. Mal die Meisterschaft in der Türkei. Und auch in dieser Spielzeit zählt für die Cimbom nur der Titel. Nach elf Spieltagen der laufenden Saison läuft alles auf einen Zweikampf zwischen Gala und Pokalsieger Fenerbahce hinaus. Da „Fener“ am vergangenen Wochenende die erste Saisonpleite in der Süper Lig kassierte und der Titelverteidiger mit zehn Siegen und einem Remis noch ungeschlagen ist, hat die Mannschaft von Coach Okan Buruk nun auch die Tabellenführung übernommen.

Die einzige Niederlage in 20 Pflichtspielen dieser Saison (16S, 3U) kassierten die „Aslanlar“ im CL-Hinspiel daheim gegen die Bayern. Verlass ist auf Topstürmer Mauro Icardi, der auf 15 Treffer in 18 Partien kommt. Schaut man auf die gesamte Europapokal-Bilanz des Vereins aus Istanbul, ist man seit zehn internationalen Gastspielen ungeschlagen. In der Königsklasse konnten die Gelb-Roten allerdings nur eine der vergangenen 18 Auswärtspartien für sich entscheiden (3U, 14N).

Bayern - Galatasaray Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:0 Dortmund (A), 1:2 Saarbrücken (A), 8:0 Darmstadt (H), 3:1 Galatasaray (A), 3:1 Mainz (A)

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 2:1 Kasimpasa (H), 1:0 Rizespor (A), 1:3 Bayern München (H), 2:1 Besiktas (H), 2:0 Antalyaspor (A)

Letzte Spiele Bayern vs Galatasaray: 3:1 (A), 6:0 (H), 1:1 (A)

Beide Teams trafen schon dreimal aufeinander. Die ersten beiden Duelle stammen aus dem Landesmeister-Wettbewerb der Saison 1972/73. Damals setzte sich Bayern mit einem Auswärts-Remis (1:1) und einem klaren Heimsieg (6:0) durch. Vor zwei Wochen tat sich der Rekordmeister in Istanbul gegen aggressive Hausherren schwer. Die „Aslanlar“ nutzten aber ihre Chancen nicht und konnten die Intensität nicht hochhalten. Dann schlugen die Bayern eiskalt zu und feierten einen 3:1-Sieg.

Die Bayern sind gegen türkische Vereine ungeschlagen (6S, 1U). Gala bekam es bisher 31 Mal mit Mannschaften aus der Bundesliga zu tun und konnte dabei nur sieben Mal den Platz als Sieger verlassen (13U, 11N). Fünf der sieben Siege kamen aber auswärts zustande.

Unser Bayern - Galatasaray Tipp: Sieg Bayern & Beide Teams treffen

Die Bayern müssen gewarnt sein. Schon im Hinspiel in Istanbul taten sich die Männer von Coach Thomas Tuchel schwer. Zudem siegte Galatasaray am zweiten Spieltag des laufenden Wettbewerbs mit 3:2 bei Manchester United. Am Ende spricht aber doch alles für den deutschen Rekordmeister. In der CL-Gruppenphase sind die Münchner eine Klasse für sich, gegen türkische Vereine ist der FCB bisher ungeschlagen.