Bayern - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 03.02.2024

Unser Bayern - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.02.2024 lautet: Unser Wett Tipp heute zielt auf einen Sieg der Bayern ab, die aber von Gladbach wie so oft ein Gegentor bekommen.

Am Samstag steigt in der Allianz Arena das Traditions-Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach. Erst am vergangenen Wochenende griffen die Fohlen gehörig in den Meisterschaftskampf ein, als sie aus Leverkusen - wie auch immer - ein 0:0 entführen konnten. Ob sie das Kunststück in München wiederholen können? Wir sind da eher skeptisch, gehen aber davon aus, dass sich die Borussen, wie eigentlich immer in jüngerer Vergangenheit, als zäher Brocken für den Rekordmeister erweisen.

Insofern lautet unser Wett Tipp heute “Sieg Bayern & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,18 bei Betano.

Darum tippen wir bei Bayern vs Gladbach auf “Sieg Bayern & Beide Teams treffen”:

Die Bayern haben 6 der letzten 7 Pflichtspiele gewonnen.



Gladbach erzielte in der laufenden BL-Saison die fünftmeisten Auswärtstore.



Gladbach hat in 13 der letzten 14 Pflichtspiel-Duelle mit den Bayern getroffen.



Bayern vs Gladbach Quoten Analyse:

Dass die Sportwetten Anbieter in diesem Match die Bayern klar favorisieren, bedarf wohl keiner sonderlichen Erwähnung. Die Quoten für Wetten auf den FCB erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,15. Für einen Tipp auf die Borussia kann man hingegen schon Wettquoten bis 17,00 erhalten.

Selbst die “Doppelte Chance X2″ ist noch mit Zahlen bis 5,80 quotiert. Tore erwarten die Bookies vorwiegend von den Bayern. Während selbst der Tipp auf “Über 3,5 Tore” Quoten von höchstens nur 1,65 abwirft, gibt es für “Beide Teams treffen” Wettquoten bis 1,82.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Gladbach Prognose: Fohlen machen ihr Tor

Plötzlich sind es wieder nur noch zwei Punkte! Mit Mühe und dank Manuel Neuer, der einen Elfmeter entschärfte, setzte sich der FC Bayern am vergangenen Samstag mit 3:2 beim FC Augsburg durch und feierte nach der überraschenden 0:1-Heimpleite gegen Bremen wieder den zweiten Dreier in Serie (zuvor 1:0 gegen Union Berlin).

Durch das spätere 0:0 von Leverkusen gegen Gladbach ist der FCB wieder in unmittelbarer Schlagdistanz zum Spitzenreiter. Dennoch gibt es an der Säbener Straße nicht nur Grund zur Freunde. Denn in Augsburg verletzte sich nun auch Kingsley Coman und vergrößerte die ohnehin schon vorhandenen Personalsorgen bei den Münchnern noch einmal gehörig.

Dennoch wären wohl viele andere Vereine gerne in der Lage der Münchner, die sechs ihrer letzten sieben Pflichtspiele gewonnen haben. Nach zuletzt insgesamt nur einem Treffer in den Heimspielen gegen Bremen und Union konnten die Bayern in der Fuggerstadt mal wieder drei Treffer erzielen - zum dritten Mal in ihren letzten sechs Bundesliga-Spielen.

Mit insgesamt 56 Treffern ist der FCB die Tormaschine der Liga, zehrt dabei allerdings noch aus der Anfangszeit der Saison, als er an den ersten elf Spieltagen im Schnitt 3,8 Treffer pro BL-Spiel erzielte. An den letzten acht Spieltagen waren es insgesamt nur noch 14 Tore und damit im Schnitt 1,75 Treffer pro Partie.

Bayern - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:2 Augsburg (A), 1:0 Union Berlin (H), 0:1 Bremen (H), 3:0 Hoffenheim (H), 2:1 Wolfsburg (A)



Letzte 5 Spiele Gladbach: 0:0 Leverkusen (A), 1:2 Augsburg (H), 3:1 Stuttgart (H), 1:2 Frankfurt (A), 2:2 Bremen (H)



Letzte 5 Spiele Bayern vs Gladbach: 2:1 (A), 2:3 (A), 1:1 (H), 1:2 (H), 0:5 (A)



Gladbach auf der anderen Seite hatte bis zum letzten Wochenende in 13 BL-Spielen in Folge getroffen. In Leverkusen wollte den Fohlen aber kein Treffer gelingen. Angesichts eines Chancen-Verhältnisses von 28:4, 8:2 Ecken und Expected Goals von 2,87 zu 0,21 zugunsten von Bayer war die Borussia mit dem letztlich torlosen Remis bestens bedient.

Die Gladbacher sind die erste Mannschaft, die in dieser Saison eine weiße Weste gegen die Werkself wahren konnte. Wie sie das geschafft haben, werden einige Fohlen wohl bis heute nicht ganz verstehen. Am Ende ist Fußball aber ein Ergebnis-Sport. Für die Borussia selbst blieb es bei nur einem Sieg aus den letzten sechs Bundesliga-Partien (2U, 3N).

Auswärts gewannen sie in der laufenden BL-Spielzeit nur eine von neun Partien. Aus den letzten sechs Auswärtsspielen holte Gladbach gerade einmal zwei Punkte. Aber: Außer bei der jüngsten Nullnummer in der BayArena konnten die Fohlen in allen anderen neun Pflichtspielen in der Fremde in dieser Saison (8x Bundesliga, 1x DFB-Pokal) treffen.

Insgesamt kommen sie in besagten neun BL-Auswärtspartien auf 18 Tore. Nur vier Teams trafen in der Fremde öfter. Insofern muss man den Gästen auch in der Allianz Arena einen Treffer zutrauen. Wer das mit einem Tipp auf einen Bayern-Sieg kombiniert, erhält gute Quoten. Mit einer Freebet kann man diese Kombi sogar völlig risikofrei versuchen.

Unser Bayern - Gladbach Tipp: “Sieg Bayern & Beide Teams treffen”

Das Hinspiel haben die Bayern gewonnen und damit eine Serie von fünf sieglosen Duellen in Folge beendet. Beim 1:2 konnten die Fohlen immerhin im sechsten direkten Aufeinandertreffen in Serie treffen. Weiter zurückblickend hat die Borussia in 13 der letzten 14 Pflichtspiel-Duelle mit dem Rekordmeister mindestens ein Tor erzielen können. Alles in allem trauen wir den Gästen, auch aufgrund der Personallage bei den Münchnern, einen Treffer zu - viel mehr aber auch nicht.