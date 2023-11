Bayern - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 11.11.2023

Unser Bayern - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.11.2023 lautet: Im letzten Liga-Heimspiel schlugen die Bayern Aufsteiger Darmstadt mit 8:0. In unserem Wett Tipp heute droht Heidenheim am Samstag ebenfalls eine klare Niederlage.

Mit dem 2:1 daheim gegen Galatasaray in der Champions League haben die Bayern vorzeitig den Gruppensieg klar gemacht. Auch in der Bundesliga läuft mit acht Siegen, zwei Unentschieden und 38:7 Toren eigentlich alles nach Plan. Doch diese Ausbeute reicht aktuell nur für den zweiten Tabellenplatz. So lautet die Devise: An Tabellenführer Leverkusen dran bleiben und auf Ausrutscher der Werkself warten.

Das Heimspiel gegen den FCH ist laut Quoten nicht mehr als eine Pflichtaufgabe. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,64 bei NEObet den Wett Tipp heute „Bayern Über 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Bayern vs Heidenheim auf „Bayern Über 3,5 Tore“:

Die Bayern haben nach 10 Spielen 38 Tore auf dem Konto

Harry Kane steht schon bei 15 Saisontoren in der Liga

Bayerns letzte 3 Heimspiele endeten mit einem Gesamt-Torverhältnis von 18:0

Bayern vs Heidenheim Quoten Analyse:

Rekordmeister empfängt Aufsteiger. Die Ausgangslage bei der Bayern vs Heidenheim Prognose ist überdeutlich. Das spiegelt sich auch in den Wettquoten der Buchmacher, die für ihre Kunden einen tollen Sportwetten Anbieter Bonus parat haben, wider.

Für einen Sieg der Münchner gibt es gerade mal Quoten im Schnitt von 1,06. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit extrem hohen durchschnittlichen Quoten von 29,3 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Heidenheim Prognose: Nächstes Schützenfest für Kane und Co.?

Mit dem 2:1 gegen Galatasaray haben sich die Bayern zum fünften Mal in Serie und zum neunten Mal insgesamt schon nach dem vierten Gruppenspieltag fürs Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Sogar Platz 1 ist dem Rekordmeister nicht mehr zu nehmen. In der Gruppenphase sind die Münchner seit 38 Partien ungeschlagen und feierten den 17. Sieg in Serie. Allerdings zog sich Jamal Musiala am Mittwoch eine Verletzung am Oberschenkel zu. Wie lange der Nationalspieler ausfällt, ist noch unklar.

Zuvor hatte der FCB am Wochenende mit einem 4:0 in Dortmund auch eine starke Reaktion auf das Pokal-Aus gegen Saarbrücken gezeigt. Der FC Bayern München spielt mit 26 Punkten nach zehn Partien seine beste Bundesliga-Saison seit acht Jahren. 38 Tore zu diesem Zeitpunkt sind eingestellter Bundesliga-Rekord. Zudem hatte nie ein Team nach zehn Runden eine so gute Torbilanz wie die Münchner (+31). Bayerns Harry Kane erzielte als erster Spieler der Bundesliga-Historie 15 Tore in seinen ersten 10 Bundesliga-Spielen.

Nach drei Niederlagen in Serie stand Heidenheim am Sonntag im Heimspiel gegen den Nachbarn Stuttgart unter Druck. Gegen den VfB fand der Aufsteiger zurück zu dem Spiel, mit dem man überhaupt erst in die Bundesliga gekommen war. Über Standards, schnelles Umschalten und eine kompakte Spielweise entwickelte der FCH viel Wucht. Zudem ließen die Gäste einen Elfmeter liegen, während die Hausherren die Schlussphase mit Glück und Geschick überstanden.

Mit dem 2:0 gegen den VfB hat der Verein von der Ostalb neun seiner zehn Punkte vor den eigenen Fans geholt, Ausnahme war das 2:2 in Dortmund am dritten Spieltag. Seit 2000/01 holte kein Bundesliga-Neuling in seinen ersten fünf Gastspielen so wenige Punkte. Das Torverhältnis in der Fremde steht bei 4:12. Zudem wurde gegen die Schwaben bereits der siebte Elfmeter gegen Heidenheim gepfiffen. In der Offensive ist auf Jan-Niklas Beste Verlass. Der Außenverteidiger war an zehn der 15 Treffer beteiligt.

Bayern - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:1 Galatasaray (H), 4:0 BVB (A), 1:2 Saarbrücken (A), 8:0 Darmstadt (H), 3:1 Galatasaray (A)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:0 VfB Stuttgart (H), 1:3 Gladbach (A), 1:2 Gladbach (A), 2:5 Augsburg (H), 0:1 Greuther Fürth (H)

Letzte Spiele Bayern vs Heidenheim: 5:4 (H)

Das erste und bisher einzige Duell der beiden Teams stammt aus dem Viertelfinale des DFB-Pokals 2018/19. Heidenheim lag zur Pause in München mit 2:1 voran. Nach dem Seitenwechsel drehte der FCB die Partie in eine 4:2-Führung. Durch einen Doppelpack von Glatzel stand es auf einmal wieder remis, bevor Lewandowski per Strafstoß zum 5:4-Endstand traf. Auch dieses Mal rechnen die Wettanbieter wieder mit einigen Toren.

Die Bayern kommen in dieser BL-Saison auf den höchsten Expected-Goals-Wert aller Teams (31.1 xG). Heidenheim indes ließ den Ligahöchstwert gegnerischer Abschlüsse im Wert von 25,6 Expected-Goals-Against zu. Die Tuchel-Elf kassierte in den vergangenen vier Liga-Partien nur ein einziges Gegentor und spielte daheim zuletzt dreimal in Folge zu Null. Gewinnt der FCB auch gegen den FCH zu Null, gibt es dafür bei Bet365 eine Quote von 1,83. Für mobiles Wetten bei diesem Bookie bietet sich die Bet365 Wett App an.

Unser Bayern - Heidenheim Tipp: Bayern Über 3,5 Tore

Alles andere als ein souveräner Sieg der Bayern wäre eine Überraschung. Die Münchner gewannen ihre letzten drei Bundesliga-Heimspiele mit einem Gesamt-Torverhältnis von 18:0. Auch dieses Mal sind Harry Kane und Co. wieder für einige Treffer gut.