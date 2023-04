Bayern - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 30.04.2023

Unser Bayern - Hertha Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.04.2023 lautet: In einem torreichen Match behalten die Münchner dieses Mal die Oberhand.

Was ist mit und bei den Bayern los? Der Klub scheint völlig von der Rolle und nach dem Aus im DFB-Pokal und der Champions League nun auch die Meisterschaft zu verspielen. Am Sonntag kommt mit der Hertha eine Mannschaft in die Allianz Arena, gegen die man zuletzt vor über 45 Jahren ein Bundesliga-Heimspiel verlor. Können die Münchner in ihrer jetzigen Verfassung diesen Gegner schlagen? Wir sagen ja und gehen zudem auch noch von einigen Toren aus. Deshalb entscheiden wir uns für die Wette „Sieg Bayern & Über 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Bayern vs Hertha auf „Heimsieg & Über 3,5 Tore“

Bayern hat keines der letzten 27 Bundesliga-Heimspiele gegen die Hertha verloren

Die Herthaner sind das schlechteste Auswärtsteam

Die Münchner haben den besten Angriff, die Berliner die zweitschwächste Abwehr

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Hertha Quoten Analyse:

Auch wenn bei den Bayern zuletzt überhaupt nichts zusammenlief, überrascht es nicht, dass die Wettanbieter, die natürlich auch per Sportwetten-App erreichbar sind, mit Quoten um 1,15 für einen Tipp auf einen Heimsieg um die Ecke kommen. Wetten auf einen Auswärtserfolg der Alten Dame erreichen Werte von bis zu 20,0.

Wettquoten von bis zu 6,50 für den Tipp auf die Doppelte Chance X2 verdeutlichen noch einmal, wie klar verteilt Bwin (hier geht‘s zum Erfahrungsbericht) hier die Rollen sehen. Nicht mal ein Tor trauen sie den Gästen wirklich zu, was an Quoten von bis zu 2,00 für das „Beide treffen“ deutlich wird. Auf der anderen Seite gibt es für das „Over 3,5″ gerade einmal Quoten von höchstens 1,65.

Bayern vs Hertha Prognose: FCB dominiert von der ersten Sekunde

Wut, aber auch Ratlosigkeit machte sich bei Spielern und Verantwortlichen des FC Bayern breit, nachdem die Münchner trotz einer 1:0-Führung in Mainz durch drei Gegentreffer binnen 14 Minuten am Ende mit 1:3 verloren. Wenige Stunden später mussten sie dann auch noch die Tabellenführung an Borussia Dortmund abgeben.

Nach dem Aus im Pokal und in der Königsklasse droht es eine Saison ohne Titel zu werden (den Supercup, den der FCB im Juli letzten Jahres gegen RB Leipzig gewann, mal ausgenommen). Die Bayern haben die Meisterschaft jedenfalls nicht mehr in eigener Hand und müssen bei eigenen Siegen auf Ausrutscher des BVB hoffen.

Mit 59 Punkten nach 29 Spieltagen spielt der Rekordmeister seine schwächste Saison seit zwölf Jahren. Unter Thomas Tuchel gab es in bisher sieben Pflichtspielen schon drei Niederlagen und damit genauso viele wie in den ersten 37 Pflichtspielen dieser Saison unter Julian Nagelsmann.

Das erste Spiel unter Tuchel wurde gegen Dortmund noch mit 4:2 gewonnen. Doch in den folgenden sechs Partien schossen die Bayern überhaupt nur fünf Tore und dabei nie mehr als eines pro Begegnung. Mit insgesamt 79 Treffern nach 29 Spieltagen sind sie aber dennoch nach wie vor die Tormaschine der Bundesliga.

Bayern - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:3 Mainz (BL, A), 1:1 Man City (CL, H), 1:1 Hoffenheim (BL, H), 0:3 Man City (CL, A), 1:0 Freiburg (BL, A)

Letzte 5 Spiele Hertha: 2:4 Bremen (BL, H), 2:5 Schalke (BL, A), 0:1 RB Leipzig (BL, H), 1:1 Freiburg (BL, A), 1:3 Hoffenheim (BL, A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Hertha: 3:2 (BL, A), 4:1 (BL, A), 5:0 (BL, H), 1:0 (BL, A), 4:3 (BL, H)

Der Gegner aus der Hauptstadt stellt auf der anderen Seite die zweitschwächste Defensive der Bundesliga und hat in 29 Spielen schon 59 Gegentreffer hinnehmen müssen. Allein an den letzten beiden Spieltagen gab es neun Gegentore. Nach dem 2:5 auf Schalke ging die Hertha auch zu Hause gegen Bremen mit 2:4 unter.

Es war das erste Spiel unter dem neuen alten Trainer Pal Dardai, der im Anschluss in die Schlagzeilen geriet, als er Ivan Sunjic mit den Worten „Verpiss dich!“ aus dem Training rauswarf. Mittlerweile ist der Kroate suspendiert. Es brodelt im Verein, was angesichts von drei Punkten Rückstand allein auf den Relegationsplatz vielleicht nicht unverständlich ist.

Seit sieben Ligaspielen sind die Berliner sieglos, fünf von ihnen haben sie verloren und die letzten drei in Folge. Mit einer 1-2-11-Bilanz und 14:34 Toren sind sie das schlechteste Auswärtsteam der Bundesliga. Den einzigen Auswärtsdreier gab es am fünften Spieltag. Seitdem wartet man in der Fremde seit fast acht Monaten bzw. elf Spielen auf einen Sieg.

Auch wenn die Bayern derzeit alles andere als in guter Verfassung sind: Die Herthaner unterbieten das noch einmal, so dass nicht davon auszugehen ist, dass die Alte Dame die Krise an der Säbener Straße ausnutzt. Beim FCB hat sie zuletzt im Oktober 1977 ein Auswärtsspiel in der Bundesliga gewonnen.

Unser Bayern - Hertha Tipp: Sieg Bayern & Über 3,5 Tore

Seitdem empfingen die Münchner die Berliner 27-mal im Oberhaus. 21 dieser Heimspiele hat der Rekordmeister für sich entschieden. Doch auch Heim- und Auswärtsspiele zusammengenommen, ist der FCB seit neun direkten Duellen ungeschlagen, von denen er acht gewann. Insofern gehen wir davon aus, dass die Bayern hier einen Heimsieg davontragen. Bei den letzten (Auswärts-)Leistungen der Herthaner gehen wir zudem von einem höheren Sieg in der Größenordnung 3:1, 4:1 oder auch 4:0 aus.