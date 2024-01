Bayern - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 12.01.2024

Unser Bayern - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.01.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einem Heimsieg und vielen Toren aus.

Die Winterpause in der Bundesliga ist beendet! Am Wochenende nimmt der Spielbetrieb im deutschen Oberhaus nicht nur wieder Fahrt auf, mit dem 17. Spieltag endet auch gleichzeitig die Hinrunde. Den Start machen am Freitag die Bayern mit ihrem Heimspiel gegen Hoffenheim. Im Fernkampf um Platz 1 mit Leverkusen will der FCB vorlegen. Nach den letzten Ergebnissen der beiden Klubs vor der Winterpause sind wir uns sicher, dass das den Münchnern gelingen wird. Zudem erwarten wir einige Tore in der Allianz Arena.

Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute “Sieg Bayern & Über 3,5 Tore” mit einer Quote von 1,62 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Bayern vs Hoffenheim auf “Sieg Bayern & Über 3,5 Tore”:

Die Bayern haben die letzten 5 Bundesliga-Heimspiele mit 25:2 Toren gewonnen.



In den Bundesliga-Spielen des FCB sind bislang im Schnitt 4,3 Tore gefallen.



In den Bundesliga-Spielen Hoffenheims sind bislang im Schnitt 3,9 Tore gefallen.



Bayern vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Auch im ersten Bundesliga-Spiel des neuen Kalenderjahres gilt der FC Bayern als klarer Favorit. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es nicht nennenswerte Quoten um 1,15. Wer sein Glück mit einem Tipp auf die TSG versuchen will, der wird mit Wettquoten bis 15,00 belohnt. Selbst die “Doppelte Chance X2″ bringt noch Quoten bis 5,50.

Empfehlen können wir Wetten in Richtung der Gäste allerdings nicht. Einen Treffer würden wir den Gästen wiederum zutrauen, sodass sich auch über die Option “Sieg Bayern & Beide Teams treffen” nachdenken ließe. Dafür gibt es Quoten um 2,00. Mit dem AdmiralBet Bonus zum Beispiel kann man so einen Tipp risikofrei platzieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Hoffenheim Prognose: FCB gibt die Marschrichtung vor

Mit drei Pflichtspiel-Siegen in Folge hatte sich der FC Bayern in Richtung Winterpause verabschiedet und damit die 1:5-Klatsche bei Eintracht Frankfurt Anfang Dezember 2023 so gut wie vergessen lassen. In der Tabelle steht der Rekordmeister auf Platz 2 mit vier Punkten Rückstand auf Leverkusen, hat aber noch ein Nachholspiel gegen Union Berlin in der Hinterhand.

Die Werkself will der FCB mit einem Heimsieg am Freitag in Zugzwang bringen und zu Hause lief es zuletzt meist wie am Schnürchen. In der laufenden Bundesliga-Saison kommen die Münchner auf eine 6-1-0-Heimbilanz bei ganz starken 30:5 Toren. Die einzigen Punkte auf heimischem Rasen haben sie eben gegen Leverkusen abgegeben (2:2).

Die letzten fünf Bundesliga-Heimspiele hat die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel alle gewonnen und dabei sage und schreibe 25 Treffer erzielt, was einem Schnitt von genau fünf Toren pro Partie entspricht. Überhaupt sind die Bayern mit 49 Treffern die Tormaschine der Bundesliga. Mit 30 Toren gab es über 61 Prozent aller Treffer daheim.

Von Hoffenheim trennten sich die Münchner im letzten Heimspiel der Vorsaison mit einem 1:1. In den drei Heimduellen mit der TSG davor schoss der Rekordmeister jeweils vier eigene Tore. Von den letzten sieben Aufeinandertreffen mit den Kraichgauern in der Allianz Arena endeten fünf mit mindestens vier Toren im Spiel.

Bayern - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:1 Basel (A), 2:1 Wolfsburg (A), 3:0 Stuttgart (H), 1:0 Manchester United (A), 1:5 Frankfurt (A)



Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 0:1 Augsburg (A), 3:3 Darmstadt (H), 1:3 RB Leipzig (A), 3:1 Bochum (H), 1:2 Gladbach (A)



Letzte 5 Spiele Bayern vs Hoffenheim: 1:1 (H), 2:0 (A), 1:1 (A), 4:0 (H), 4:1 (H)



Die Gäste aus Sinsheim legten mit sechs Siegen an den ersten neun Spieltagen einen sehr positiven Start hin. Vor allem in der Fremde konnten sie überzeugen, als sie die ersten sechs Pflichtspiele auf des Gegners Platz allesamt gewonnen hatten. Doch zuletzt lief auch in der Fremde nicht mehr viel für die TSG zusammen. Im Gegenteil: Von den letzten vier Pflichtspielen auswärts hat Hoffenheim drei verloren (1U). Überhaupt holten die Kraichgauer nur einen Sieg aus den letzten acht Pflichtspielen, ein 3:1 zu Hause gegen Bochum. Worauf man sich in Partien der TSG zuletzt aber verlassen konnte, das waren Tore.

In den letzten sieben Pflichtspielen der Hoffenheimer gab es Tore auf beiden Seiten. Auch das ist nochmal ein Umstand, der die bereits angesprochene Wett-Alternative “Sieg Bayern & Beide Teams treffen” befeuert und die man mit einer der angebotenen Freiwetten bedenkenlos anspielen kann. Nachdem die Gäste nur eines der letzten acht Duelle mit dem Rekordmeister gewannen und fünf der übrigen sieben verloren, wäre jedenfalls schon ein Punktgewinn für die TSG eine Überraschung. Die verlor ihr einziges Testspiel in der Winterpause beim FC Augsburg mit 0:1, während sich die Bayern auswärts 1:1 vom FC Basel trennten.

Unser Bayern - Hoffenheim Tipp: “Sieg Bayern & Über 3,5 Tore”

Ohne die beim Asien- bzw. Afrika-Cup verweilenden Min-Jae Kim und Noussair Mazraoui muss der FCB diese Partie angehen, während die TSG auf Diadie Samassekou verzichten muss. Die Rollenverteilung ist klar und alles andere als ein souveräner FCB-Heimerfolg wäre eine Überraschung. Wir gehen davon aus, dass die Münchner auch im neuen Jahr loslegen wie die Feuerwehr.

Unser Bayern Hoffenheim Sportwetten Tipp lautet: “Sieg Bayern & Über 3,5 Tore” mit einer Wettquote bei AdmiralBet von 1,62.

