Bayern - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2023

Unser Bayern - Hoffenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.04.2023 lautet: Für die Münchner zählt am Samstag gegen Hoffenheim im Rennen um die Meisterschaft nur ein Sieg. Dieser müsste am Ende bei einem torreichen Spiel auch zustande kommen.

Da die Verantwortlichen die Ziele in Gefahr sahen, wurde in München Trainer Julian Nagelsmann entlassen und durch Thomas Tuchel ersetzt. Nach gut zwei Wochen unter dem neuen Coach scheint den Bayern aber nur noch die Meisterschaft zu bleiben. Im DFB-Pokal schied der Rekordmeister vor Wochenfrist daheim gegen Freiburg aus. Und in der Königsklasse stehen die Münchner nach der 0:3-Hinspiel-Pleite bei Manchester City ebenfalls vor dem Aus im Viertelfinale. Umso wichtiger ist somit das Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen die TSG Hoffenheim. Glaubt man den Wettquoten, erwartet uns hier eine eindeutige Angelegenheit. Wir spielen mit einer Quote von 1,77 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Bayern & Über 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Bayern vs Hoffenheim auf „Sieg Bayern & Über 3,5 Tore“:

Bayern ist in dieser Bundesliga-Saison noch ohne Heimniederlage

Der Rekordmeister spielte in den jüngsten 8 Liga-Heimpartien nur 2 Mal zu Null

In Heimspielen gegen die TSG erzielen die Münchner im Schnitt 3,2 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Mit drei Siegen in Folge kletterte die TSG von Rang 18 auf 14 und hat inzwischen fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Trotzdem sind die Münchner als Tabellenführer bei der Bayern vs Hoffenheim Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,20 natürlich wenig überraschend die klaren Favoriten. Für einen Erfolg der Gäste klettern die Quoten auf einen hohen Schnitt von 12,8.

Bayern vs Hoffenheim Prognose: Bleibt der FCB in der Liga auf Kurs?

Mit der 0:3-Pleite bei Manchester City am Dienstagabend hat der FC Bayern binnen einer Woche wohl den zweiten von drei möglichen Titeln in dieser Saison verspielt. Danach wirkten Spieler und Verantwortliche aber gar nicht so sehr niedergeschlagen. Auch der Coach wollte die Leistung nicht schlechtreden. Es wurde aber erneut deutlich, dass Trainer Tuchel der Mannschaft die Verunsicherung noch nicht austreiben konnte.

Zudem muss der Coach die Versäumnisse der letzten beiden Transferperioden ausbaden. Ohne den verletzten Stürmer Choupo-Moting sind die Münchner in der Offensive zu wenig effektiv. Vermutlich beginnt die „Ära Tuchel“ in München erst ab Sommer so richtig. In der Bundesliga ist der Rekordmeister nach 13 Heimspielen mit neun Siegen und vier Niederlagen sowie 43:13 Toren noch ungeschlagen.

Nach fünf Niederlagen aus seinen ersten fünf Spielen als Trainer der TSG stand Pellegrino Matarazzo in Hoffenheim schon wieder auf der Kippe. Das Heimspiel Mitte März gegen die Hertha galt gerüchteweise schon als Schicksalsspiel. Doch hier glückte den Kraichgauern mit einem 3:1-Heimsieg endlich die Trendwende. Das 2:0 am Sonntag gegen Schalke war dann sogar der dritte Sieg in Folge.

Der Coach schickte dabei gegen S04 die älteste Startelf in der Bundesliga-Historie der TSG aufs Feld. Matarazzo lässt das Spiel mit präzisen langen Bällen eröffnen, damit sich sein Team danach schnell, einfach und gut organisiert in des Gegners Hälfte festsetzen kann. Zudem bringen die Spieler inzwischen viel mehr Entschlossenheit und Aggressivität aufs Feld. In der Rückrunden-Tabelle steht Hoffenheim aber weiterhin auf dem drittletzten Platz.

Bayern - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 0:3 Manchester City (A), 1:0 Freiburg (A), 1:2 Freiburg (H), 4:2 Dortmund (H), 1:2 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 2:0 Schalke (H), 2:1 Bremen (A), 3:1 Hertha (H), 1:2 Freiburg (A), 0:1 Mainz (A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Hoffenheim: 2:0 (A), 1:1 (A), 4:0 (H), 4:1 (H), 1:4 (A)

In 30 Pflichtspiel-Duellen gegen die TSG kassierte der FCB nur vier Niederlagen. In 14 Heimspielen siegten die Bayern elf Mal. Den einzigen Dreier in München feierte Hoffenheim im Oktober 2019 mit einem 2:1. Das Hinspiel in dieser Saison ging im Kraichgau mit 2:0 an den Rekordmeister. Thomas Tuchel musste in 14 Spielen gegen die Nord-Badener auch nur eine Pleite hinnehmen, bei acht Siegen und fünf Remis.

Unser Bayern - Hoffenheim Tipp: Sieg Bayern & Über 3,5 Tore

Nach dem Spiel gegen Man City hat die Partie gegen Hoffenheim für die Bayern eine umso größere Bedeutung. Solange der BVB dem Rekordmeister so eng im Nacken sitzt, darf sich der FCB keine Patzer mehr leisten. Auch wenn die Formkurve bei der TSG steil nach oben zeigt, wäre am Samstag alles andere als ein Sieg der Hausherren eine große Überraschung. Da die Bayern-Abwehr immer wieder mal wackelt, dürfen sich die Zuschauer zudem auf ein paar Treffer freuen.