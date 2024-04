Bayern - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2024

Unser Bayern - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.04.2024 lautet: Der Rekordmeister spielt eine historisch schlechte Rückrunde. Auch im Wett Tipp heute gegen Köln trauen wir den Hausherren maximal einen knappen Sieg zu.

Wie können die Bayern die Saison 2023/24 in der Bundesliga zu Ende bringen? Das 2:3 in Heidenheim war schon die 5. Pleite des FCB in der Rückrunde. Nur Darmstadt (7), Bochum und Freiburg (beide 6) gingen in der zweiten Saisonhälfte häufiger als Verlierer vom Platz. Der Meisterschafts-Zug ist längst abgefahren. Nun muss der Rekordmeister im Endspurt das CL-Ticket sichern. Bei noch sechs Spieltagen hat der FCB sieben Punkte Polster auf Rang 5. Die nächste Chance für drei wichtige Punkte bietet sich im Heimspiel gegen Köln.

Unser Wett Tipp heute: „Sieg Köln mit HC +3″ mit einer Quote von 1,58 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Bayern vs Köln auf „Sieg Köln mit HC +3″:

Die Bayern haben in der Rückrunde schon 5 Niederlagen kassiert.

Köln ist auswärts unter Coach Schultz noch ungeschlagen.

In den letzten 3 Duellen gegen die Bayern spielten die Geißböcke 2 Mal Remis und verloren 2 Mal knapp mit einem Tor Unterschied.

Bayern vs Köln Quoten Analyse:

In der BL-Tabelle sind die Unterschiede vor der Bayern vs Köln Prognose immer noch deutlich. Der Zweite empfängt den Vorletzten. Doch im Rückrunden-Ranking hat der Rekordmeister nur fünf Punkte mehr gesammelt als die Geißböcke.

Trotzdem gibt es für einen Heimsieg nur Quoten im Schnitt von 1,20. Für einen Dreier der Gäste bekommt ihr den 12- bis 13-fachen Wetteinsatz zurück. Wenn ihr dem Favoriten etwas zutraut, aber nichts riskieren wollt, bietet sich eine Freebet ohne Einzahlung an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Köln Prognose: Kann der Effzeh den Rekordmeister ärgern?

Zur Halbzeit lief für die Bayern zu Gast in Heidenheim noch alles nach Plan. Die Münchner schienen nach Treffern von Kane und Gnabry alles im Griff zu haben. Doch nach dem Seitenwechsel agierten die Hausherren viel leidenschaftlicher, mutiger und entschlossener. Da die Innenverteidigung des Rekordmeisters auch noch drei Mal patzte, stand am Ende die zweite Niederlage für den FCB in Folge zu Buche. Zuvor hatten die Männer von Trainer Thomas Tuchel das Spitzenspiel daheim gegen Dortmund mit 0:2 verloren.

Sechs Saisonniederlagen sind jetzt schon ein Höchstwert seit der Saison 2011/12. Etwas überraschend schloss der neue Sportliche Leiter Max Eberl am Samstag eine vorzeitige Entlassung des Coaches aus und nahm somit die Mannschaft in die Pflicht. Mit 80 Treffern haben die Münchner immer noch die beste Offensive der Liga. 36 Gegentore werden allerdings in den Top 6 der Tabelle von keiner Mannschaft überboten. Zudem reichen 26 Punkte auf des Gegners Platz im Auswärts-Ranking nur für den vierten Rang.

Für die Kölner stand am Wochenende das wichtige Kellerduell daheim gegen Bochum an. Bis zur 90. Minute lagen die Hausherren durch den einzigen passablen Angriff der Gäste aus dem Spiel heraus mit 0:1 zurück. Die Geißböcke erwachten erst in der Schlussphase und machten mehr Druck. Ein Doppelschlag in der ersten und der zweiten Minute der Nachspielzeit sorgte am Ende doch noch für einen 2:1-Heimsieg. Dieser Last-Minute-Erfolg soll nun für einen nachhaltigen Impuls sorgen. Die tolle Moral der Mannschaft macht Mut.

In den letzten vier Liga-Spielen kassierte der Effzeh immerhin nur eine Niederlage und holte fünf Zähler. Auswärts ist Köln unter Coach Schultz sogar noch ungeschlagen. Doch hier hat man mit fünf Remis am Stück auch keine großen Sprünge gemacht. So steht Köln immer noch auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt einen Zähler. Zum rettenden Ufer sind es vier Punkte. In der Fremde glückte in dieser Saison in 14 Versuchen lediglich ein Sieg.

Bayern - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:3 Heidenheim (A), 0:2 Dortmund (H), 5:2 Darmstadt (A), 8:1 Mainz (H), 3:0 Lazio Rom (H)

Letzte 5 Spiele Köln: 2:1 Bochum (H), 1:1 Augsburg (A), 2:2 Breidablik (H), 1:5 RB Leipzig (H), 3:3 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Köln: 1:0 (A), 2:1 (A), 1:1 (H), 4:0 (A), 3:2 (H)

Der letzte Sieg der Kölner gegen die Bayern war ein 3:2 daheim im Februar 2011. Aus den folgenden 19 Duellen holte der Effzeh nur zwei Remis und ging 17 Mal als Verlierer vom Feld. In 52 Gastspielen in München nahmen die Geißböcke nur neun Mal alle Punkte mit nach Hause. Demgegenüber stehen 15 Unentschieden und 28 Niederlagen. Im Februar 2009 konnten die Rheinländer letztmals einen Sieg beim Rekordmeister feiern (2:1).

Damals wurde der FCB noch von Jürgen Klinsmann trainiert. In der laufenden BL-Saison spielten die Männer von Trainer Thomas Tuchel seit zehn Partien nicht mehr zu Null. So könnte am Samstag die Wette „Beide Teams treffen“ Sinn machen. Für diesen Tipp bekommt ihr bei Happybet eine Quote von 1,75. Da der Anbieter viel Wert auf mobile Wetten legt, haben wir die Happybet App auf Herz und Nieren getestet.

Unser Bayern - Köln Tipp: Sieg Köln mit HC+3

In den letzten BL-Partien waren die Münchner eine große Enttäuschung. Die Bayern haben die Liga schon abgehakt. Dafür kämpft Köln noch verbissen gegen den Abstieg und fühlt sich auswärts unter Coach Schultz einigermaßen wohl. Zudem konnte der Effzeh die jüngsten Duelle gegen den FCB eng gestalten. So fällt uns ein Tipp auf den Rekordmeister schwer. Da die Münchner eine so schlechte Rückserie spielen, aber trotzdem sehr niedrige Quoten für einen Heimsieg bekommen, bietet sich eine Handicap-Wette auf die Gäste an.