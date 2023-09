Bayern – Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 15.09.2023

Unser Bayern - Leverkusen Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.09.2023 lautet: Im Freitagsspiel sehen wir den deutschen Rekordmeister in Front, schließen aber im Duell der einzigen beiden Teams, die alle bisherigen drei Spiele gewinnen konnten, aufgrund der momentanen Stärke der Gäste das Remis nicht gänzlich aus.

Der FCB gastierte zuletzt in Gladbach und tat sich trotz Überlegenheit über weite Strecken sehr schwer. Kurz vor der Pause gerieten die Gäste sogar in Rückstand, drehten aber nach dem Seitenwechsel das Match durch Leroy Sané und Youngstar Mathys Tel. Leverkusen gab sich kürzlich auf heimischem Boden gegen Aufsteiger Darmstadt keine Blöße und fegte den Underdog souverän mit 5:1 vom Feld.

Aufgrund des Heimvorteils der Bayern entscheiden wir uns für eine Wette auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,75 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Bayern vs Leverkusen auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Der FCB verlor nur ein Liga-Heimspiel in der vergangenen Saison (11S, 5U). 65 Prozent der Heimspiele endeten zudem mit weniger als 4,5 Toren.

Die Werkself gewann saisonübergreifend nur eine der letzten fünf Bundesliga-Partien in der Ferne.

Seit Oktober 2012 haben die Münchner in der Allianz Arena nur ein Spiel gegen Leverkusen verloren (8S, 1U). Alle zehn Duelle endeten mit weniger als 4,5 Toren.

Bayern vs Leverkusen Quoten Analyse:

Wer sein Augenmerk auf den Drei-Weg-Markt gerichtet hat, wird schnell erkennen, dass die Hausherren von der Säbener Straße als heißer Kandidat auf den Sieg gesetzt sind. Eine Bayern vs Leverkusen Quote in Höhe von durchschnittlich 1,57 untermauert diese These.

Sollte hingegen die Werkself ihren Lauf fortsetzen, steht der mehr als 4,3-fache Wetteinsatz im Raum. Das Unentschieden bringt unter anderem über die Bet3000 App sogar eine Quote von 4,90 mit sich. Entgegen unserer Einschätzung tendieren die Bookies zu einem sehr torreichen Match und schließen sogar vier oder mehr Tore nicht gänzlich aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs. Leverkusen Prognose: Entführt Leverkusen Punkte aus der Allianz Arena?

Wie in jedem Jahr gelten die Bayern als heißer Anwärter auf die Meisterschaft und haben an den ersten drei Bundesliga-Spieltagen ihren Mann gestanden. Zum Auftakt resultierte in Bremen ein souveränes 4:0. Im Anschluss wurden Augsburg (3:1) und Gladbach (2:1) bezwungen.

Dennoch reicht es zurzeit nur für den zweiten Tabellenplatz. Leverkusen beansprucht aufgrund des besseren Torverhältnisses den Platz an der Sonne. Die Mannen von Trainer Thomas Tuchel werden aber nichts unversucht lassen, das am kommenden Matchday zu ändern.

Die Münchner sind auch in dieser Spielzeit ein Klub der Superlative und gaben in den drei Begegnungen ganze 69 Torschüsse ab. Bereits viermal scheiterte der FCB am Aluminium. Mit durchschnittlich 62 Prozent Ballbesitz und einer Passquote von 90 Prozent dominiert der deutsche Rekordmeister im Regelfall das Geschehen. Als beste Angreifer fungieren 100-Millionen-Euro-Neuzugang Harry Kane und Leroy Sané mit jeweils drei Toren. Auch der Youngster Mathys Tel ließ mit seinen beiden Treffern aufhorchen.

Es gibt nur wenige Teams, die momentan auf nationaler Ebene dem FCB das Wasser reichen können. Leverkusen stellt aber gewiss eine dieser Mannschaften dar und holte neun Punkte aus den ersten drei Bundesliga-Partien.

Bayern - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:1 Gladbach (A), 3:1 Augsburg (H), 4:0 Bremen (A), 0:3 Leipzig (H), 2:1 Köln (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 5:1 Darmstadt (H), 3:0 Gladbach (A), 3:2 Leipzig (H), 8:0 Teutonia 1905 (A), 0:3 Bochum (A)

Letzte Spiele Bayern vs. Leverkusen: 1:2 (A), 4:0 (H), 1:1 (H), 5:1 (A), 2:0 (H)

Die Offensive um Neuzugang Victor Boniface (4 Tore) ist brandgefährlich und gemeinsam mit jener des VfB Stuttgart mit insgesamt elf Toren die beste der Bundesliga. Der momentane Tabellenprimus gab sich bisweilen keine Blöße und setzte sich gegen Leipzig (3:2), Gladbach (3:0) und zuletzt Darmstadt (5:1) durch.

Auswärts legten die Nordrhein-Westfalen in der vergangenen Spielzeit große Probleme an den Tag und behielten nur in sechs der insgesamt 17 Fernduelle die Oberhand (5U, 6N). In sieben der 17 Spiele wurde ein eigener Treffer verpasst. Dieselbe Anzahl an Heimspielen bestritt der FCB im Vorjahr als Clean Sheet. Wer das Maximum aus seinen Bayern - Leverkusen Wetten herausholen möchte, könnte einen Sportwetten Bonus nutzen.

Unser Bayern – Leverkusen Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Beide Mannschaften zeichneten sich in der noch sehr jungen Saison durch ihren Zug zum Tor aus. Dennoch offenbaren die Vergangenheitswerte, dass nicht zwingend mit einem Schützenfest zu rechnen ist. Vor allem Thomas Tuchel vernachlässigt nie die Defensive. So agierte er zuletzt in Gladbach mit einem defensiv ausgerichteten 4-3-3.

Leverkusen-Coach Xabi Alonso präferiert ein 3-4-2-1 und gestaltet das Mittelfeld sehr eng. Vorne haben beide Teams unglaubliche Klasse. Inwiefern diese aber zwingend für Tore sorgen kann, wird sich noch zeigen.