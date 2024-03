Bayern - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2024

Unser Bayern - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.03.2024 lautet: Der FC Bayern fertigte unter der Woche Lazio Rom in der Königsklasse mit 3:0 ab. Auch im deutschen Oberhaus ist im Wett Tipp heute mit einem Triumph gegen Mainz zu rechnen.

Der letzte Bundesliga-Spieltag brachte für den FC Bayern München nur ein 2:2 beim SC Freiburg mit sich. Am vergangenen Dienstag rehabilitierte sich der FCB mit einem souveränen 3:0 gegen Lazio in der Königsklasse und zog ins Viertelfinale ein. Mainz befindet sich im Formtief und holte nur einen Sieg an den vergangenen 14 Bundesliga-Spieltagen (7U, 6N). Zuletzt schaute gegen Gladbach trotz zwischenzeitlicher Führung nur ein 1:1 heraus.

Wir rechnen mit einem schnellen Tor der Gastgeber aus München. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Bayern (Halbzeit/Endstand)“ zu einer Quote von 1,68 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Bayern vs Mainz auf „Sieg Bayern (Halbzeit/Endstand)“:

Bayern gewann mehr als 80 Prozent der Heimspiele (10S, 1U, 1N).

Der FSV Mainz wartet weiterhin auf den ersten BL-Auswärtssieg (6U, 6N).

Die letzten 6 Ansetzungen in der Allianz Arena gegen Mainz gingen an den FCB. In 4 der 6 Partien lagen die Bayern bereits zur Pause in Front.



Bayern vs Mainz Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Weg-Markt fahren die Wettanbieter, darunter einige mit sehr guten Sportwetten Apps, eine klare Linie und lassen kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Hausherren aus München zu. Der Heimsieg wird mit einer durchschnittlichen Quote von 1,25 bewertet.

Im März 2016 haben die 05er zuletzt in der Münchner Allianz Arena gewonnen. Wer mit einem erneuten Triumph der Gäste rechnet, darf sich über mehr als den zehnfachen Wetteinsatz freuen. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine deutliche Tendenz zu drei oder mehr Toren ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs. Mainz Prognose: Darf der FCB noch einmal von der Meisterschaft träumen?

Satte elf Mal am Stück holten die Bayern die deutsche Meisterschaft. In diesem Jahr dürfte es aber sehr schwer werden. Mittlerweile beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen schon zehn Punkte.

Das 3:0 am vergangenen Dienstag gegen Lazio Rom und der damit verbundene Einzug ins Champions-League-Viertelfinale könnte die Elf aber noch einmal beflügeln und hat in jedem Fall für neues Selbstvertrauen gesorgt.

Ebenfalls Mut macht die bisherige Heimbilanz in der Münchner Allianz Arena. Satte zehn Siege wurden zu Hause errungen. Darüber hinaus kamen ein Remis und eine Niederlage zustande.

In sechs der zwölf Heimspiele lagen die Schützlinge von Trainer Thomas Tuchel bereits zur Pause in Front. Im Durchschnitt erzielten die Bayern auf heimischem Boden nach 26 Minuten den ersten Treffer. Harry Kane ist mit 27 Toren der beste Angreifer der Bundesliga und befindet sich derzeit in einer sehr guten Verfassung.

Bayern - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:0 Lazio Rom (H), 2:2 SC Freiburg (A), 2:1 RB Leipzig (H), 2:3 VfL Bochum (A), 0:1 Lazio Rom (A).

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1 Gladbach (H), 1:2 Bayer Leverkusen (A), 1:0 FC Augsburg (H), 1:3 VfB Stuttgart (A), 1:1 Union Berlin (H).

Letzte Spiele Bayern vs. Mainz: 3:1 (A), 1:3 (A), 4:0 (A), 6:2 (H), 1:3 (A).



Der FSV Mainz musste sich in den vergangenen Jahren keine Gedanken über den Klassenerhalt machen. Ganz anders sieht es jedoch in dieser Spielzeit aus. Mit 16 erbeuteten Punkten rangieren die 05er auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nur der SV Darmstadt holte in der laufenden Spielzeit noch weniger Punkte. Der Rückstand auf den Relegationsplatz, der momentan von Köln belegt wird, ist mit nur einem Zähler klein bemessen. Zum rettenden Ufer fehlen hingegen satte neun Punkte.

Mit Bo Henriksen sitzt in Mainz nach Jan Siewert und Bo Svensson bereits der dritte Trainer in der aktuellen Saison auf der Bank. In den drei Begegnungen unter seiner Federführung konnte nur ein Sieg errungen werden. Dem 1:0 gegen FC Augsburg stehen eine Niederlage in Leverkusen (1:2) und zuletzt ein Remis gegen Gladbach gegenüber.

Die 05er verkörpern das auswärtsschwächste Team der Bundesliga und warten weiterhin auf den ersten Sieg in der Fremde (6U, 6N). Die letzten drei Partien auf gegnerischem Terrain gingen allesamt verloren. Im Durchschnitt kassiert Mainz bereits nach 27 Minuten auswärts das erste Gegentor. Um seine Bayern Mainz Wetten auf das nächste Level zu heben, könnte sich die Nutzung des Crazybuzzer Bonus anbieten. Neukunden wird der Einstieg mit einem Wettbonus von bis zu 100 Euro versüßt.

Unser Bayern - Mainz Tipp: Sieg Bayern (Halbzeit/Endstand)

Die Bayern sind den Gästen aus Mainz in sämtlichen Belangen überlegen und haben unter der Woche mit dem deutlichen Sieg gegen Lazio Selbstvertrauen getankt. Der FCB wird frühzeitig ein Zeichen setzen und der wackeligen Abwehr der Gäste (38 Gegentore) gehörige Probleme bereiten.

Wir visieren in der Münchner Allianz Arena eine frühzeitige Führung des deutschen Rekordmeisters an.