Bayern - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 19.04.2023

Unser Bayern - Manchester City Tipp zum Champions League Spiel am 19.04.2023 lautet: Thomas Tuchel sprach nach dem 1:1-Unentschieden gegen Hoffenheim von fehlender Energie im Spiel seiner Mannschaft. Diese muss der deutsche Rekordmeister schleunigst finden, denn gegen Manchester City braucht es ein kleines Fußballwunder.

Sowohl die Bayern als auch Manchester City hatten am Wochenende kaum Raum für Rotationen. Neben der Königsklasse stecken beide Teams jeweils im Kampf um den nationalen Titel. Beim zweiten Aufeinandertreffen bleibt dem deutschen Rekordmeister nach dem 0:3 in Manchester nur die Flucht nach vorne. Das könnte in unseren Augen zu Chancen auf beiden Seiten führen. Wir ergreifen diese Möglichkeit und setzen auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“. Der Wettanbieter Bwin verteilt dafür eine Quote von 1,73.

Darum tippen wir bei Bayern vs Manchester City auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“:

Bayern gewann vor dem Hinspiel alle 8 Partien in der Königsklasse und traf dementsprechend in jedem vorherigen Spiel.

City gewann zuletzt 10 Pflichtspiele in Serie. In diesem Zeitraum erzielte die Guardiola-Elf 27 Treffer.

Niemand traf in der Champions League häufiger als die Skyblues (25). 21 Tore des FCB können sich ebenfalls sehen lassen (5.).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Manchester City Quoten Analyse:

Anstatt vor dem Rückspiel für die nötige Euphorie zu sorgen, manövrierte sich der deutsche Rekordmeister in Richtung weiterer Kritik. Hatten die Anhänger nach den vergangenen Rückschlägen auf eine typische Bayern-Antwort gehofft, wurden sie enttäuscht.

So liegt es an Trainer Tuchel, die richtigen Worte zu finden, um die dringend benötigte Kraft für ein kleines Fußballwunder freizusetzen. Zumindest sind die Quoten recht ausgeglichen. Favorisiert ihr den deutschen Gastgeber, findet ihr Wettquoten bis zu 2,75.

Setzt ihr hingegen auf einen erneuten Erfolg der Citizens, bekommt ihr Quoten von 2,37 bis 2,50 angeboten. Gratiswetten machen das Ganze noch interessanter.

Bayern vs Manchester City Prognose: „Bayern greift nach den letzten Strohhalmen“

Im Hinspiel rang der deutsche Rekordmeister um seine Ehre und eine kleine Chance für das Rückspiel. Vor dem 0:2 deutete die Druckphase der Münchner darauf hin, dass Tore gegen City möglich sind. Thomas Tuchel und Pep Guardiola machten mit ihren Aussagen deutlich, wie sehr dieses Duell vom sogenannten „Momentum“ abhängig ist.

Der FCB ist auf eine optimale Chancenverwertung angewiesen, denn es geht gegen die beste Hintermannschaft der Königsklasse (3). Manchester City fing sich in der Champions League bisher alle Gegentreffer nach einem Standard. Speziell in dieser Disziplin hat sich der Stern des Südens unter Thomas Tuchel deutlich verbessert.

Trotz der 0:3-Niederlage im Hinspiel wollte kein Verantwortlicher des Bundesligisten die Flinte ins Korn werfen. Blicken wir auf die bisherige Saison in der Königsklasse, ist das Selbstvertrauen gerechtfertigt: Auf höchstem europäischen Niveau absolvierte der FCB neun Spiele und gewann acht - sieben sogar ohne Gegentreffer.

Für weiteren Mut sorgt der Austragungsort. In dieser Saison stolperten die Skyblues des Öfteren auf fremden Plätzen. Manchester City absolvierte bisher 20 Pflichtspiele in der Ferne. Gewinnen konnten die Gäste nur die Hälfte dieser Begegnungen.

Vor heimischer Kulisse gelang dem Tabellenführer der Bundesliga schon das eine oder andere Torfestival. In der höchsten deutschen Spielklasse erzielten die Münchner 44 Treffer in 14 Heimspielen. Dabei sah das Publikum in neun dieser 14 Begegnungen mindestens drei Treffer ihrer Farben. International gewann der FCB vier von vier Heimspielen mit 11:0 Toren.

Bayern - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:1 Hoffenheim (H), 0:3 Manchester City (A), 1:0 Freiburg (A), 1:2 Freiburg (H), 4:2 Dortmund (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:1 Leicester (H), 3:0 Bayern (H), 4:1 Southampton (A), 4:1 Liverpool (H); 6:0 Burnley (H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Manchester City: 0:3 (A), 0:1 (H), 2:3 (H), 1:0 (H), 2:3 (A)

Manchester City präsentiert sich in der heißesten Phase der Saison in absoluter Bestform. Zuletzt gewannen die Citizens zehn Pflichtspiele in Folge. Besonders die vergangenen Wochen waren beeindruckend: Den Skyblues gelangen in jedem der vergangenen sechs Pflichtspiele drei Treffer oder mehr.

Einer der Erfolgsgaranten ist Erling Haaland. Der norwegische Angreifer netzte in 28 Premier-League-Spielen schon 32 Mal. International sind die Zahlen kaum schlechter: Sieben Begegnungen reichten der 1,95 Meter großen Urgewalt für elf Tore.

Im Rückspiel kann sich die Guardiola-Elf darauf konzentrieren, Lücken in der angriffslustigen Mannschaft der Gastgeber eiskalt zu bestrafen. Bayern steht unter Zugzwang und wird ein gewisses Risiko eingehen müssen. Wie anfällig Bayerns Hintermannschaft sein kann, erkennen wir an 12,61 erwartbaren Gegentoren in der CL.

Ein Wert, der deutlich über den fünf gefangenen Gegentoren liegt. Die Skyblues reisen mit der besten Offensive der Königsklasse (25) und den bisher meisten erwartbaren Treffern dieser Spielzeit an (23,3 xG). Mit ihrer individuellen Qualität sind sie in der Lage, jeden Fehler zu bestrafen.

Unser Bayern - Manchester City Tipp: Beide treffen & Über 2,5 Tore

In München ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Aus im DFB-Pokal, Spannung in der Liga und jetzt das mögliche Ausscheiden in der Königsklasse. Auf dem Rasen der Allianz Arena wird Bayern mutig auftreten. Das Hinspiel hat bereits gezeigt, dass Treffer gegen die beste Defensive der Champions League im Bereich des Möglichen liegen, auch wenn dies dem FCB nicht gelang. Allerdings erwarten wir, dass die Citizens das hohe Risiko bestrafen.