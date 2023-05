Bayern - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2023

Unser Bayern - RB Leipzig Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.05.2023 lautet: Der Titelkampf ist so spannend wie zuletzt vor 13 Jahren. In diesem Spitzenspiel kann RB Leipzig mit seiner starken Defensive die Dramatik auf die Spitze treiben.

Der deutsche Rekordmeister hat die elfte Meisterschaft in Folge im Blick. In diesem Jahr ist das Titelrennen jedoch ungewohnt spannend. Die Roten Bullen rangen den Bayern bereits im Hinspiel ein 1:1-Unentschieden ab. In der Arbeit gegen den Ball sind die Gäste bärenstark - in den letzten drei Spielen ließ RB Leipzig nur ein Gegentor zu. Wir erwarten ein Aufeinandertreffen, das von der Spannung getragen wird und setzen auf Unter 3,5 Tore. Bwin stellt dafür eine Quote von 1,77 bereit.

Darum tippen wir bei Bayern vs RB Leipzig auf „Unter 3,5 Tore“:

Bayern (99) und Leipzig (99) ließen ligaweit die wenigsten Schüsse aufs eigene Tor zu.

Leipzig kassierte in 8 Auswärtsspielen des Jahres 2023 nur 6 Gegentore

Die Roten Bullen beendeten 75 Prozent ihrer Gastauftritte mit Unter 3,5 Toren.

Bayern vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Beide Mannschaften gehen mit einer Serie von drei Siegen am Stück in dieses Spitzenspiel am Samstagabend. Bayern verlor nur eines der bisherigen 16 Aufeinandertreffen und wird mit Quoten bis zu 1,52 favorisiert.

Die Gäste um Trainer Marco Rose haben zwei Spieltage vor dem Ende der Saison bereits mehr Punkte (60) und Siege (18) als in der gesamten letzten Saison auf dem Konto (58 Punkte, 17 Siege). Fügen die Sachsen ihrem Guthaben drei weitere Zähler hinzu, könnt ihr maximal das 5,75-fache eures Einsatzes gewinnen.

Bayern vs RB Leipzig Prognose: „Eine kaum überwindbare Defensive“

Ein Last-Minute-Sieg gegen den SV Werder Bremen ließ die Leipziger wieder auf den dritten Rang der Tabelle vorrücken. Dort standen sie bereits nach der Hinrunde (32 Punkte). Derzeit rangiert die Rose-Elf auch in der Tabelle der zweiten Saisonhälfte auf Platz 3 (28 Punkte).

Defensiv leisten die Gäste teilweise beeindruckende Arbeit. Gemeinsam mit dem deutschen Rekordmeister ließ Leipzig ligaweit die wenigsten Schüsse auf das eigene Tor zu (99). Erweitern wir die Statistik auf die zugelassenen Schüsse, sind die Profis aus Sachsen das Beste, was die Liga zu bieten hat (284).

Besonders in der zweiten Saisonhälfte scheinen die Mechanismen in der Arbeit gegen den Ball zu greifen. Leipzig kassierte nach Union Berlin (12) die wenigsten Tore der Rückrunde (15).

Seit dem Jahreswechsel hat der Tabellendritte in acht Gastauftritten nur sechs Treffer gegen sich zugelassen. In den europäischen Top-5-Ligen ließ nur Neapel seit Jahresbeginn weniger Tore in der Ferne zu (5).

Im Hinspiel waren diese guten Abläufe bereits zu sehen. Dort hielten die Roten Bullen die Münchner bei einem 1:1-Unentschieden. Ein faires und erneut denkbares Ergebnis, wenn wir beachten, dass Bayern (33,7 xGA) und Leipzig (34,8 xGA) nach erwartbaren Gegentoren die besten Abwehrreihen der Bundesliga stellen.

Bayern - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 6:0 Schalke (H), 2:1 Bremen (A), 2:0 Hertha (H), 1:3 Mainz (A), 1:1 Manchester City (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:1 Bremen (H), 1:0 Freiburg (A), 5:1 Freiburg (A), 1:0 Hoffenheim (H), 0:2 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs. RB Leipzig: 1:1 (A), 5:3 (A), 3:2 (H), 4:1 (A), 1:0 (A)

Einen Sieg aus der Allianz Arena zu entführen ist eine äußerst schwierige Aufgabe. Bayern steht kurz davor, die 14. Saison in der Geschichte der Bundesliga ohne Heimniederlage zu beenden. In diesem Jahr gewann der FCB zu Hause elf Spiele und teilte nach fünf Partien die Punkte.

Genau die Hälfte dieser 16 Heimspiele blieben Unter 3,5 Toren. Bevor der Tabellenführer den FC Schalke 04 mit 6:0 aus der Arena schickte, blieben in der Allianz Arena zwei Begegnungen in Folge Unter 3,5 Toren.

Siegessicher kann der deutsche Rekordmeister jedoch nicht sein. Drei Siege in Folge dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass zuvor vier Pflichtspiele in Serie ohne einen Bayern-Sieg abgepfiffen wurden.

Der Grund, warum wir uns nicht an eine Wette auf Unter 2,5 Tore wagen, ist recht simpel: Bayern (89) und Leipzig (57) zählen zu den drei besten Offensiven der Liga. Dementsprechend bauen wir einen kleinen Puffer für einen etwaigen Geniestreich ein.

Unser Bayern - RB Leipzig Tipp: Unter 3,5 Tore

Die Roten Bullen blieben in zwei ihrer vergangenen drei Ligaspiele ohne Gegentor. Auswärts beendete die Rose-Elf 75 Prozent ihrer Begegnungen mit Unter 3,5 Toren. In Ihren letzten vier Gastauftritten ließen die Leipziger die anwesenden Zuschauer Unter 2,5 Treffer in der Partie bestaunen.