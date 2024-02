Bayern - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 24.02.2024

Unser Bayern - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute geht es um die Frage, ob der Rekordmeister gegen Leipzig einen Ausweg aus der Krise findet. Die Antwort bleibt ungewiss. Das Spitzenspiel verspricht aber auf jeden Fall einige Tore auf beiden Seiten.

Beim FC Bayern brennt der Baum. Mit dem 2:3 am Sonntag in Bochum setzte es die dritte Pleite in Serie. Das war dem Rekordmeister zuletzt im Mai 2015 widerfahren. So rutschen die Münchner immer tiefer in die Krise. Der Meisterschaftszug ist wohl endgültig abgefahren. Auch Trainer Thomas Tuchel wackelt bedenklich. Noch bekommt der Coach die Rückendeckung der Verantwortlichen. Tuchels Job hängt aber am seidenen Faden. Und am Samstagabend empfängt man im Topspiel ab 18:30 Uhr die Bullen aus Leipzig, die in der jüngsten Vergangenheit ein ziemlicher Angstgegner waren.

Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1.68 bei Oddset für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Bayern vs RB Leipzig auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“:

Die Bayern haben die beste Offensive der Bundesliga.

In 6 der letzten 7 Vergleiche fielen immer mindestens 4 Tore.

In 6 der jüngsten 7 Duelle klingelte es auf beiden Seiten.



Bayern vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Obwohl die Münchner aktuell in einer Krise stecken und die Bullen in jüngster Zeit eine Art Angstgegner waren, rechnen die Buchmacher bei der Bayern vs RB Leipzig Prognose mit dem Rekordmeister.

Für einen Heimsieg bekommt ihr gerade mal Quoten von im Schnitt 1.69. Auf der Gegenseite trauen die Sportwetten Anbieter den Gästen mit durchschnittlichen Siegquoten von 4.51 nicht so viel zu.

Wenn ihr das anders seht, haben Tipps gegen die Bayern natürlich viel Value. Absichern könnt ihr eure Wette zudem mit einem Sportwetten Bonus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs RB Leipzig Prognose: Wer führt den Rekordmeister aus der Krise?

Nach der Pleite in Bochum hat der FC Bayern schon acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Leverkusen. Damit rückt die zwölfte Meisterschaft in Serie für die Münchner in weite Ferne. Zu Recht steht auch der Trainer in der Kritik. Denn Thomas Tuchel konnte bisher die Probleme der Mannschaft nicht beheben und auch einzelne Spieler nicht weiterentwickeln. Es finden sich aber auch Argumente zur Ehrenrettung des Coaches. Viele Leistungsträger wie Kimmich oder Goretzka sind schlicht außer Form.

Die Abwehr macht es dem Gegner aktuell viel zu einfach. Zudem leistete sich Dayot Upamecano als erster Spieler der Vereinsgeschichte zwei Platzverweise in zwei Spielen in Serie. Hinzu kommt ein großes Verletzungspech. 25 Gegentore sind aber immer noch der zweitbeste Wert hinter Leverkusen (15). Mit 61 Toren haben die Bayern auch immer noch die beste Offensive der Liga. In den acht Spielen 2024 kommt der Rekordmeister jedoch auf nur zwölf Treffer und blieb dreimal torlos.

Für RB Leipzig zählt auch in dieser Saison nur ein Platz unter den Top 4. Hier konnten die Bullen am Wochenende mit einem Dreier etwas Boden auf den BVB gutmachen, nachdem das Jahr 2024 für die Sachsen gar nicht gut begonnen hatte. Die ersten drei Ligapartien gingen alle verloren. Mit zwei 2:0-Heimsiegen gegen Union und Gladbach sowie einem 2:2 in Augsburg sieht die Ausbeute aus den letzten drei Partien nun schon wieder etwas besser aus. Der Rückstand auf den ersten CL-Rang beträgt gerade mal einen Zähler.

Daheim sind die Bullen traditionell stark und haben nur drei Zähler weniger gesammelt als das beste Heimteam der Liga (Leverkusen 29 Punkte). In der Fremde setzte es in zehn Gastspielen dagegen schon vier Pleiten (2U, 4N). Von den letzten sechs Auswärtstrips im Oberhaus konnte die Truppe von Coach Marco Rose nur einmal alle drei Punkte mitnehmen (2U, 3N). Verlass ist auf die Offensive um Openda (16 Tore, 5 Assists) und Xavi (6 Treffer, 9 Assists).

Bayern - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:3 Bochum (A), 0:1 Lazio Rom (A), 0:3 Leverkusen (A), 3:1 Gladbach (H), 3:2 FC Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:0 Gladbach (H), 0:1 Real Madrid (H), 2:2 FC Augsburg (A), 2:0 Union Berlin (H), 2:5 VfB Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs RB Leipzig: 2:2 (A), 0:3 (H), 1:3 (H), 1:1 (A), 5:3 (A)



Die Bayern führen den Vergleich gegen Leipzig immer noch klar mit neun Siegen zu drei Niederlagen (7U) an. Doch seit vier Aufeinandertreffen konnten die Münchner nicht mehr gegen die Bullen gewinnen.

In der vergangenen Bundesliga-Saison holte RB daheim gegen den Rekordmeister ein 1:1 und gewann dann in der Allianz Arena mit 3:1. In der laufenden Spielzeit gab es diese Paarung auch schon zweimal.

Die Truppe von Thomas Tuchel kassierte zunächst im Supercup eine bittere 0:3-Heimpleite. Das BL-Hinspiel Ende September in der Red Bull-Arena endete dann mit einem 2:2. Hier hatte der FCB nach 26 Minuten schon mit 0:2 zurück gelegen.

In sechs der letzten sieben Vergleiche fielen mindestens vier Tore. Für die Wette „Über 3,5 Tore“ bekommt ihr am Samstag bei Sportwetten.de eine Quote von 2.05. Alle Infos über den Bookie liefert der Sportwetten.de Test.

Unser Bayern - RB Leipzig Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Aktuell fällt es schwer, auf die Bayern zu tippen. Doch auch die Bullen haben in diesem Kalenderjahr noch nicht wirklich viele Bäume ausgerissen. Von den letzten sechs Liga-Gastspielen konnte RB nur eines gewinnen.

So nehmen wir von einer Wette auf dem Dreiwege-Markt Abstand. Dafür verspricht dieses Spitzenspiel aber Tore. Der Schnitt zwischen München und Leipzig liegt bei 3,3 Treffern pro Partie.